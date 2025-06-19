Роскошь и удобства в Австралии: Топ-10 люксовых отелей в Мельбурне

Поздравляем в мире Мельбурна, города, олицетворяющего элегантность, разнообразие и культурное богатство. Расположенное на юго-восточном побережье Австралии, это место, где история, современность и поразительные виды сливаются воедино.

Теперь погрузимся в мир роскоши и комфорта, представленный десятью лучшими люксовыми гостиницами Мельбурна. Эти заведения обещают незабываемые впечатления, роскошные номера и первоклассное обслуживание. Путешествие начинается!

The Langham

Настоящая жемчужина в сердце Мельбурна. Отель расположен на оживленной набережной Саутбенк, вдоль реки Ярра. Всего в нескольких минутах ходьбы от казино и железнодорожного вокзала.

Адрес: 1 Southgate Ave, Southbank VIC 3006, Австралия

Телефон: +61 3 8696 8888

Вебсайт: https://www.langhamhotels.com/en/the-langham/melbourne

Рейтинг: 4.4 ⭐

Номера в The Langham – настоящие произведения искусства. Они оснащены мебелью ручной работы, смарт-телевизорами, минибарами и бесплатным Wi-Fi. Апартаменты имеют прекрасные виды на реку или город, а некоторые имеют патио или балконы, тогда как люксы оборудованы гидромассажными ваннами. Номера на клубном уровне предоставляются в лаунже с бесплатным завтраком. The Langham предлагает первоклассное обслуживание. Есть круглосуточное обслуживание номеров, роскошный ресторан с видом на реку, стильный лаунж-бар, spa, закрытый бассейн и тренажерный зал.

The Langham – это элегантный люксовый отель в Мельбурне, стильное место для незабываемого пребывания.

Crown Towers

Комфортное проживание в люксовых отелях Мельбурна. Источник: Image by Steve Buissinne from the Pixabay website Комфортное проживание в люксовых отелях Мельбурна. Источник: Image by Steve Buissinne from the Pixabay website

Жемчужина, потерянная среди суеты городской жизни. Люксовая гостиница Мельбурна идеально расположена на набережной реки Ярра. Он предлагает виды на центр города, Кингс-Домен, Порт-Филипп и Доклендс.

Адрес: 8 Whiteman St, Southbank VIC 3006, Австралия

Телефон: +61 9292 6868

Вебсайт: https://www.crownhotels.com.au/melbourne

Рейтинг: 4.5 ⭐

Crown Towers предлагает просторные апартаменты с видом на город или залив Порт-Филипп. Каждый номер имеет оригинальные произведения искусства и мраморные ванные комнаты, а некоторые имеют частные лифты. Вы будете наслаждаться круглосуточным обслуживанием апартаментов, роскошным spa, крытым бассейном и фитнес-центром. А если вы выберете номер на клубном уровне, вы получите доступ в Crystal Club, места, где вас ждут шампанское, завтрак на открытой террасе и вечерние закуски.

Crown Towers – лучший люксовый отель в Мельбурне. Это место для тех, кто хочет насладиться конфиденциальностью в сердце событий.

Park Hyatt Melbourne

Магическое зеркало, отражающее роскошь. Люксовый отель находится всего в 1,5 км от центра Мельбурна. Он находится возле популярного торгового района Коллинз-стрит и всего в 5 минутах ходьбы от Театра Принцесс. Пейзажи на город и реку Ярра поражают!

Адрес: 1 Parliament Square Off, Parliament Pl, Melbourne VIC 3002, Австралия

Телефон: +61 3 9224 1234

Вебсайт: https://www.hyatt.com/en-US/hotel/australia/park-hyatt-melbourne

Рейтинг: 4.5 ⭐

Номера в стиле ар-деко и османском стиле, итальянские мраморные ванные комнаты и, конечно, бесплатный Wi-Fi ждут вас здесь.

Рест в Park Hyatt известен своей креативной современной кухней. А Park Club Health & Day Spa – это рай для тех, кто хочет расслабиться. Здесь есть spa, сауна, тренажерный зал и даже открытая солнечная терраса.

Park Hyatt Melbourne имеет бассейн длиной 25 метров. Как будто он приглашает нырять среди звезд и небоскребов.

Park Hyatt Melbourne – изысканный люксовый отель в Мельбурне. Это роскошь и стиль для отдыха лучшего уровня.

Grand Hyatt Melbourne

Комфорт и роскошь в каждом уголке отелей Мельбурна. Источник: Image by Jill Sellers from the Pixabay website Комфорт и роскошь в каждом уголке отелей Мельбурна. Источник: Image by Jill Sellers from the Pixabay website

Мир привлекательного уюта, комфорта и изысканности. Отель расположен недалеко от центра Мельбурна. Здесь вы найдете прекрасные виды и удобства. Адрес: 123 Collins St, Melbourne VIC 3000, Австралия

Телефон: +61 3 9657 1234

Вебсайт: https://www.hyatt.com/grand-hyatt/en-US/melbo-grand-hyatt-melbourne

Рейтинг: 4.5 ⭐

Grand Hyatt Melbourne предлагает роскошные люксы с уникальным декором. Комфортные ванные комнаты и завораживающие панорамы оставят наилучшие впечатления.

Есть ресторан, где можно напитаться изысканной современной кухней. Для тех, кто хочет расслабиться и позаботиться о своем здоровье, отель предлагает бассейн, spa, сауну, тренажерный зал и даже открытую террасу.

Этот отель – настоящий чемпион. Он признан лучшим городским отелем в Австралии по версии Travel + Leisure World's Best Awards.

Grand Hyatt Melbourne – лучший люксовый отель в Мельбурне для уникального опыта.

Sofitel Melbourne on Collins

Удивительное расположение с магическими видами. Отель расположен в самом сердце Мельбурна на Коллинзе. Он предлагает виды на реку Ярра и залив Порт-Филипп. Адрес: 25 Collins St, Melbourne VIC 3000, Австралия

Телефон: +61 3 9653 0000

Вебсайт: https://all.accor.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Sofitel Melbourne On Collins порадует гостей стильными и комфортными апартаментами в османском стиле.

Рест в Sofitel Melbourne On Collins – это кулинарный рай. Изысканная кухня ждет, а виды добавляют к впечатлению.

Spa – это место, где можно расслабиться и забыть о суматохе. Если ты любишь заниматься спортом, есть тренажерный зал и конечно роскошный бассейн, где ты можешь расслабиться после активной тренировки.

Sofitel Melbourne On Collins – один из лучших люксовых отелей в Мельбурне. Идеальное место для незабываемых моментов в отпуске.

The Westin Melbourne

Панорамные виды на город в гостиницах Мельбурна. Источник: Image by bikson walder from Pixabay website Панорамные виды на город в гостиницах Мельбурна. Источник: Image by bikson walder from Pixabay website

Современная люксовая гостиница, как магическое убежище в сердце Мельбурна, окружена театрами, галереями и дизайнерскими бутиками.

Адрес: 205 Collins St, Melbourne VIC 3000, Австралия

Телефон: +61 3 9635 2222

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/melwi-the-westin-melbourne

Рейтинг: 4.5 ⭐

The Westin Melbourne имеет роскошные номера, каждый из уютных Heavenly Bed. Это место, где можно расслабиться после насыщенного дня.

Здесь есть все, чтобы ты чувствовал себя отлично. Подогретый бассейн, спа, сауна и паровая комната – идеальное место для расслабления.

После активного дня ты можешь расслабиться в стильном лбу или насытиться ужином в изысканном ресторане. Если вы планируете мероприятие в Мельбурне, отель предлагает конференц-залы.

The Westin Melbourne гордится своей коллекцией искусства. Прогуляйся по коридорам и наслаждайся их красотой. The Westin Melbourne – шикарный люксовый отель в Мельбурне. Здесь можно наслаждаться всем, что предлагает город прямо на пороге.

InterContinental Melbourne The Rialto

Затышный люксовый отель в Мельбурне для увлекательного путешествия во времени, прямо в сердце города. Он расположен в историческом здании по улице Коллинз. Его архитектура – уникальное сочетание древности и современности. Заходя в гостиницу, ты как будто переносишься в 1890-е годы, когда это здание было известным складом шерсти, коммерческими и правительственными офисами, а также резиденциями.

Адрес: 495 Collins St, Melbourne VIC 3000, Австралия

Телефон: +61 3 8627 1400

Вебсайт: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/melbourne/melha/hoteldetail

Рейтинг: 4.4 ⭐

Номера и люксы, оснащенные всем необходимым для идеального отдыха, ждут тебя здесь. В отеле есть несколько заведений, где можно насладиться изысканной едой и напитками. А если нужен еще больший гастрономический опыт, рядом есть целый квартал с кафе, барами и ресторанами. Гости, которые выбирают номера и люксы с доступом к клубу, могут насладиться привилегиями Club InterContinental. Завтраки, закуски, чай и пространство для отдыха ждут тебя здесь.

InterContinental Melbourne The Rialto предлагает подогретый бассейн и джакузи на крыше с панорамным видом на город и залив. Это идеальное место, чтобы расслабиться после насыщенного дня.

InterContinental Melbourne The Rialto — больше, чем просто отель в Мельбурне, это уникальное путешествие в прошлое и настоящее, где каждая деталь создана для твоего комфорта.

QT Melbourne

Невероятная еда в лучших гостиничных ресторанах Мельбурна. Источник: Image by Bishwas Bajracharya from Pixabay website Невероятная еда в лучших гостиничных ресторанах Мельбурна. Источник: Image by Bishwas Bajracharya from Pixabay website

Уникальная люксовая гостиница в центре Мельбурна. Его эклектическая смесь искусства и дизайна поразит тебя с первого взгляда. Глядя на глянцевый бетонный потолок, черные светильники и стильный шевронный паркет, ты почувствуешь весь шарм этого места. Адрес: 133 Russell St, Melbourne VIC 3000, Австралия

Телефон: +61 3 8636 8800

Вебсайт: https://www.qthotels.com/melbourne

Рейтинг: 4.5 ⭐

QT находится всего в 200 метрах от Театра Регент. А если ты любишь шоппинг, торговый квартал на Коллинз-стрит – всего за 5 минут ходьбы. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться городской атмосферой, оставаясь рядом со всем интересным.

Все номера в QT имеют стильный декор и современные удобства. Здесь вы найдете кондиционер, мини-бар, кофеварку и телевизор с кабельными каналами. Ванная комната с халатами и бесплатными туалетными принадлежностями придаст комфорт твоему пребыванию.

QT Melbourne предлагает несколько вариантов для гурманов. Посети Pascale Bar & Grill, насладись коктейлем в Rooftop at QT или отправляйся в The Secret Garden, скрытый угол для релакса. Выбор за тобой! Если ты путешествуешь с пушистым другом, не волнуйся — QT Melbourne также принимает четвероногих гостей.

QT Melbourne – одна из лучших люксовых гостиниц в Мельбурне. Это настоящее произведение искусства.

The Hotel Windsor

Самая любимая и известная гранд-отель Австралии. Построен в 1883 году по викторианской эре. Стиль, элегантность, изысканность и создавшийся им шарм остаются актуальными и сегодня.

Адрес: 111 Spring St, Melbourne VIC 3000, Австралия

Телефон: +61 3 9633 6000

Вебсайт: https://www.thehotelwindsor.com.au/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Отель расположен рядом с Театром Принцесс. Его величественные потолки высотой 12 футов и декор XIX века создают атмосферу, которая перенесет тебя в другую эпоху.

В каждом номере есть кабельное телевидение, высокоскоростной доступ в интернет, роскошные халаты и хорошо укомплектованный мини-бар. Также ты можешь выбрать подушку из одноименного меню. Есть ресторан One Eleven, который предлагает завтраки и ужины, а также чаепитие. Исторический бар Cricketers предлагает разливное пиво и сытную пищу в пабе.

Отель находится рядом с деловым, финансовым и дизайнерским центром Мельбурна. Лучшие театры, достопримечательности и спортивные площадки города расположены в пределах удобной пешей доступности. Автобусная остановка и вокзал прямо у двери отеля.

The Hotel Windsor – знаменитый люксовый отель в Мельбурне, настоящий опыт путешествия во времени. Здесь ты почувствуешь атмосферу старого города, сохранившего свою роскошь и шарм на протяжении многих лет.

Stamford Plaza

Просторные спальни в лучших отелях Мельбурна. Источник: Image 6719005 от Pixabay website Просторные спальни в лучших отелях Мельбурна. Источник: Image 6719005 от Pixabay website

Пятизвездочный отель, расположенный неподалеку от центра Мельбурна. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться театральными представлениями, посетить бутики на Коллинз-стрит и посетить спортивные площадки Мельбурна. Адрес: 111 Little Collins St, Melbourne VIC 3000, Австралия

Телефон: +61 3 9659 1000

Вебсайт: https://www.stamford.com.au/hotels/stamford-plaza-melbourne-hotel

Рейтинг: 4.1 ⭐

Stamford Plaza Melbourne предлагает роскошные люксы. Выбирай из современных номеров с ванными с душем или более традиционных одно- или двухкомнатных люксов с кухонными уголками или полностью оборудованными кухнями.

Зайди в Harry's Bar, чтобы попробовать вкусные коктейли. Это место, где можно провести мероприятие или просто расслабиться в стильной атмосфере.

Stamford Plaza – лучшее место, чтобы насладиться комфортом и удобством великолепного люксового отеля в Мельбурне.

Мы описали некоторые из лучших роскошных отелей в Мельбурне. Независимо от твоего выбора, тебя ждут комфорт, уют, элегантность и разнообразие на каждом шагу. Наслаждайся своим путешествием!