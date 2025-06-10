Роскошь и бесконечные вечеринки: лучшие отели Ибицы, где ваши самые смелые мечты становятся реальностью

Ибица – один из самых популярных и красивых островов в Средиземном море. Это место, где можно наслаждаться солнцем, пляжем, природой и ночной жизнью. Какая гостиница подойдет вам лучше всего? Это зависит от того, что вы ищете: роскошь, комфорт, стиль, экологию, развлечения или спокойствие. В этой статье мы представим 10 лучших отелей Ибицы, которые удовлетворят любое желание. От современных люксов с видом на море до уютных загородных домов с органической кухней, от отелей с музыкальной тематикой до изысканных апартаментов в исторических зданиях, от отелей с системой "все включено" в недорогие мотели с дискотекой. В этой статье вы узнаете все о лучших местах проживания на Ибице.

1. Sud Ibiza Suites

Уникальное заведение с элегантным дизайном и уникальной атмосферой предлагает незабываемый отпуск на самом известном курортном острове.

Адрес: Carrer de Mallorca, 1, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain

Carrer de Mallorca, 1, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain Телефон: +34 971 30 22 14

+34 971 30 22 14 Вебсайт: https://www.sudibizasuites.com/en

https://www.sudibizasuites.com/en Рейтинг: 4.4 ⭐

Невероятное приключение ждет вас в Sudibra Suites, лучшей гостинице Ибицы! Это целый концепт, где любая деталь и услуга создана с любовью и заботой. Здесь вы найдете все необходимое для комфортного пребывания:

просторные и стильные номера с современной мебелью;

полностью оборудованные кухни;

частные террасы с потрясающими видами на море.

Удобства в Sud Ibiza Suites просто завораживают. Отдыхайте и наслаждайтесь прохладой возле больших бассейнов, смакуйте коктейли в баре, отдыхая на пляже в двух шагах. Ресторан предлагает широкий выбор разнообразных блюд на любой вкус.

История Sud Ibiza Suites – это история об инновациях и пристрастии к совершенству. Первые камни отеля были заложены в 1990 году, и с тех пор он постоянно радует гостей своей уникальной атмосферой и высоким уровнем сервиса. Отель пропитан духом свободы и безудержного веселья, которым славится Ибица, и предлагает уникальный опыт, который не оставит вас равнодушными.

Sud Ibiza Suites – это место, где мечты становятся реальностью, а воспоминания остаются на всю жизнь. Окунитесь в мир удовольствия и наслаждения с увлекательными видами на непревзойденную красоту Ибицы. Время, проведенное здесь, станет незабываемым магическим опытом.

2. Sir Joan Hotel

Лучшие отели, гостиницы Ибицы. Источник: Pixabay website Лучшие отели, гостиницы Ибицы. Источник: Pixabay website

Уникальный и достойный внимания отель на Ибице! Место, где современный стиль сочетается с роскошью и эксклюзивностью, создавая уникальную атмосферу для незабываемого отпуска.

Адрес: Passeig Joan Carles I, 3, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain

Passeig Joan Carles I, 3, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain Т: Телефон: +34 871 18 25 25

+34 871 18 25 25 Вебсайт: https://www.sirjoanhotel.com/en/

https://www.sirjoanhotel.com/en/ Рейтинг: : 4.6 ⭐

Вы можете забронировать номер на сайте отеля.

Sir Joan Hotel – это воплощение элегантности и изысканности, привлекающей внимание ИТ-компаний, звезд шоу-бизнеса и всех, кто ищет эксклюзивный опыт в Ибице.

Особенность Sir Joan Hotel – его уникальная концепция. Отель предлагает светлые и стильные номера, оформленные с современными элементами дизайна, сохраняя сдержанный шик острова. Чистые линии, натуральные материалы и комфортабельные кровати гарантируют максимальный комфорт и релаксацию.

Sir Joan Hotel предлагает широкий спектр удобств и услуг для незабываемого отпуска. Отдыхайте на солнечной террасе с бассейном или вдохновляйтесь потрясающими видами на море с веранды ванной комнаты вашего номера. Отель имеет изысканный ресторан высокой кухни, где можно насладиться вкусной едой и напитками.

Расположение Sir Joan Hotel действительно интересно благодаря близости к самым горячим местам Ибицы. Отель расположен в нескольких шагах от знаменитого порта Marina Ibiza и всего в 10 минутах ходьбы от старого города Ибицы, где можно проникнуть в историю и культуру острова.

Sir Joan Hotel – это место, где современный стиль, роскошь и близость к главным дневным и ночным клубам Ибицы совмещаются. Сочетание комфорта, индивидуальности и шарма обеспечивает незабываемое пребывание и удовольствие.

3. Hotel Mirador de Dalt Vila

Идеальное место для отпуска на Ибице! Отель предлагает уникальное сочетание роскоши, истории и увлекательных пейзажей на прекрасный остров.

Адрес: Plaça d'Espanya, 4, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain

Plaça d'Espanya, 4, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain Телефон: +34 971 30 30 45

+34 971 30 30 45 Вебсайт: https://www.hotelmiradoribiza.com/en

https://www.hotelmiradoribiza.com/en Рейтинг: 4.7 ⭐

Расположенный в историческом районе Dalt Vila в Ибице, Hotel Mirador de Dalt Vila предлагает роскошные номера с потрясающими видами на город и море. Каждый номер оформлен с элегантностью и изысканностью, создавая уютную и комфортную атмосферу в старинном здании.

Hotel Mirador de Dalt Vila расположен в здании, построенном в 1904 году, которое имеет большую историческую ценность. Почувствуйте себя частью прошлого в этом таинственном месте.

Hotel Mirador de Dalt Vila отвечает самым высоким стандартам. Ресторан с панорамными видами и изысканной кухней предлагает насладиться традиционными и международными блюдами. Бар имеет широкий выбор коктейлей и напитков на любой вкус. Спа-центр и фитнес-зал позаботятся о вашей красоте и здоровье.

Настоящей изюминкой Hotel Mirador de Dalt Vila является удивительный панорамный вид на старый город Ибицы и кристально чистое море. Проведите время на террасе, любуясь прекрасными закатами и магической атмосферой острова.

Hotel Mirador de Dalt Vila – это место, где история, роскошь и виды на море совмещаются для создания идеального отпуска на Ибице. Погрузитесь в мир элегантности и сказки в этом прекрасном отеле.

4. Hotel Torre del Mar

Роскошный отпуск на Ибице. Источник: Pixabay website Роскошный отпуск на Ибице. Источник: Pixabay website

Прекрасный отель на Ибице, который предлагает отличные условия для отдыха и развлечений! Это идеальное место для незабываемого отпуска на живописном острове.

Адрес: Playa den Bossa, C. de Carles Roman Ferrer, s/n, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain

Playa den Bossa, C. de Carles Roman Ferrer, s/n, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain Телефон: +34 971 30 30 50

+34 971 30 30 50 Вебсайт: https://www.hoteltorredelmar.com/en

https://www.hoteltorredelmar.com/en Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel Torre del Mar расположен недалеко от пляжа с чистым морем. Отель предлагает широкий выбор комфортных номеров с балконом или террасой, оформленных в современном дизайне с прекрасными видами на море и потрясающей природой.

Главным преимуществом Hotel Torre del Mar является обширная территория с бассейном и зоной отдыха. Наслаждайтесь нежными лучами солнца на шезлонгах или закажите освежающий коктейль в баре у бассейна. Отель располагает собственным пляжным клубом, где можно активно провести время и погрузиться в таинственный морской мир.

Hotel Torre del Mar предлагает разнообразные удобства в тренажерном зале и спа-центре, где можно поработать над физической формой или расслабиться в сауне или гидромассажной ванне. Отель также организует различные мероприятия и развлечения для гостей.

В Hotel Torre del Mar есть рестораны с изысканной международной и местной кухней. Здесь можно насладиться разнообразными блюдами, свежими морепродуктами и изысканными напитками, которые превратят вашу трапезу в настоящий гастрономический опыт.

Hotel Torre del Mar – это место, где роскошь и комфорт сочетаются с прекрасными видами и отличным сервисом. Все необходимое для полноценного, активного и незабываемого отпуска на Ибице обеспечит этот отель.

5. Hard Rock Hotel Ibiza

Место, где рок-н-ролл встречается с роскошью, а ночная жизнь оживает. Отель предлагает широкий выбор номеров, оформленных в стиле Hard Rock, с уникальными деталями, вдохновленными музыкой.

Адрес: Platja d'en Bossa, s/n, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Balearic Islands, Spain

Platja d'en Bossa, s/n, 07817 Sant Jordi de ses Salines, Balearic Islands, Spain Телефон: +34 971 39 67 26

+34 971 39 67 26 Вебсайт: https://www.hrhibiza.com/en/

https://www.hrhibiza.com/en/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Hard Rock Hotel – легендарная гостиница и абсолютное музыкальное воплощение, которое приносит непревзойденную энергию и веселье на остров Ибица!

Hard Rock Hotel – настоящий рай для любителей музыки. Отель предлагает множество музыкальных событий и вечеринок с диджеями высочайшего уровня. Зажигайте на танцполе под самые лучшие хиты и наслаждайтесь незабываемой атмосферой.

На территории есть несколько ресторанов и баров, где можно напитаться вкусной кухней и разнообразными коктейлями. Hard Rock Hotel Ibiza имеет роскошный бассейн с шезлонгами, который порадует видами на море и отличным сервисом персонала отеля.

Hard Rock Hotel предлагает широкий спектр процедур в спа, расслабляющие массажи помогут восстановиться после танцполов. Фитнес-зал порадует тело и душу в уникальной атмосфере отеля.

Hard Rock Hotel Ibiza – это все о знаменитом бренде Hard Rock. Отель предлагает музыку, вечеринки и увлекательную атмосферу, которая оставит незабываемый опыт. Hard Rock Hotel Ibiza – это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения рок-н-ролл. Рок-н-ролл!

6. Hotel Xereca

Отели Ибицы на любой вкус. Источник: Pixabay website Отели Ибицы на любой вкус. Источник: Pixabay website

Уникальный и увлекательный отель на Ибице! Расположен в прекрасном сельском окружении в нескольких минутах езды от пляжей.

Адрес: 07813, Carrer Torrent s/n, 07813 Puig d'en Valls, Balearic Islands, Spain

07813, Carrer Torrent s/n, 07813 Puig d'en Valls, Balearic Islands, Spain Телефон: +34 971 31 61 92

+34 971 31 61 92 Вебсайт: https://www.xereca.es/es?utm_source=gmb&utm_medium=organic

https://www.xereca.es/es?utm_source=gmb&utm_medium=organic Рейтинг: 4.4 ⭐

Hotel Xereca, историческое здание, сохранившее свою подлинность, предлагает все современные удобства и комфорт. Отель располагает просторными и элегантными номерами с уникальным дизайном, оформленными местными материалами и элементами.

Отель рекомендует отличный бассейн, окруженный садами и зоной отдыха. Расслабляйтесь на шезлонгах, занимайтесь йогой или просто наслаждайтесь спокойствием и тишиной. Побалуйте себя разнообразными процедурами и массажами в спа-центре.

Hotel Xereca предлагает ресторан с широким выбором изысканных блюд. Он известен своей высококлассной кухней, где используются только местные и сезонные продукты. Бар порадует ассортимент вкусных коктейлей и напитков в уютной атмосфере.

Hotel Xereca – это историческое место, где можно насладиться погружением в культуру и традиции Ибицы. Отель организует экскурсии, дегустации вин и другие мероприятия, чтобы познакомить с красотой острова.

Hotel Xereca – это уникальное место, где история и современность сочетаются в идеальной гармонии. Это идеальное место для уединения, покоя и гармонии в роскошном и магическом мире Ибицы.

7. Hotel Vibra Algarb

Модный и современный отель в прекрасном месте недалеко от пляжа Плайя дьен Босса, с комфортными номерами и отличными удобствами.

Адрес: Av. Pere Matutes Noguera, 107, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain

Av. Pere Matutes Noguera, 107, 07800 Eivissa, Illes Balears, Spain Телефон: +34 971 30 17 16

+34 971 30 17 16 Вебсайт: https://www.vibrahotels.com/en/hotels/hotel-vibra-algarb

https://www.vibrahotels.com/en/hotels/hotel-vibra-algarb Рейтинг: 4.2 ⭐

Hotel Vibra Algarb предлагает разные типы номеров, чтобы удовлетворить потребности каждого гостя. Все номера оформлены в современном стиле с яркими и стильными упорами. Они располагают всем необходимым для комфортного пребывания, включая собственную ванную комнату, телевизор и балкон или террасу с прекрасными видами на море или окружающую природу.

Отель предлагает широкий спектр удобств и услуг. Есть бассейн, окруженный зоной для загара, где можно расслабиться под тёплым солнцем и поплавать в холодной воде. Ресторан рекомендует разнообразную местную и международную кухню, а бар предлагает освежающие напитки.

Hotel Vibra Algarb рекомендует посетить просторные и чистые пляжи. Проведите досуг, занимаясь разными водными видами спорта или активностями, доступными неподалеку.

Hotel Vibra Algarb – это идеальное место для отдыха с удобным расположением и современной атмосферой. Подарите себе отпуск с незабываемыми эмоциями радости в модном и современном отеле на Ибице.

8. Hotel Nautico Ebeso

Гостиницы первой линии, Ибица. Источник: Pixabay website Гостиницы первой линии, Ибица. Источник: Pixabay website

Замечательный отель в сердце Ибицы, где расположено множество ресторанов и баров с увлекательной ночной жизнью, всего в нескольких шагах от пляжа Фигеретас. Исследуйте окрестности и вдохновляйтесь удивительной культурой старого города Далт Вила, который находится в пешей доступности от отеля.

Адрес: Carrer de Ramon Muntaner, 44, 07800 Ibiza, Balearic Islands, Spain

Carrer de Ramon Muntaner, 44, 07800 Ibiza, Balearic Islands, Spain Телефон: +34 971 30 23 00

+34 971 30 23 00 Вебсайт: https://www.nauticoebeso.com/en/

https://www.nauticoebeso.com/en/ Рейтинг: 4.0 ⭐

Nautico Ebeso предлагает стильные и комфортные номера с прекрасными видами на море или город. Номера оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым для приятного пребывания, включая собственные ванные комнаты, телевизоры и балконы. Огромные окна открывают прекрасный вид на завораживающую природу и море.

Отель располагает широким спектром удобств и услуг для своих гостей. Неограниченный доступ к общему бассейну, окруженному солнечной террасой, позволит расслабиться и получить красивый загар. Ресторан и бар с разнообразной местной и международной кухней и освежающими напитками позволят восстановить силы.

Nautico Ebeso – удивительное место для незабываемого отпуска. Удобное расположение, комфортные номера, отличный уровень сервиса, пляжи, достопримечательности и вечерняя развлекательная программа подарят настоящий праздник на Ибице.

9. AzuLine Hotel Atlantic

Современный и уютный отель, идеально расположенный в курортном городке Эс Канар, всего в нескольких шагах от пляжа, многочисленных магазинов, ресторанов и развлекательных заведений.

Адрес: Calle s'Aljub, s/n, 07849 es Canar, Illes Balears, Spain

Calle s'Aljub, s/n, 07849 es Canar, Illes Balears, Spain Телефон: +34 971 57 83 61

+34 971 57 83 61 Вебсайт: https://www.azulinehotels.com/en/hotels/azuline-hotel-atlantic

https://www.azulinehotels.com/en/hotels/azuline-hotel-atlantic Рейтинг: 4.0 ⭐

AzuLine Hotel Atlantic предлагает комфортные номера, оформленные в светлых тонах и оснащенные всем необходимым для приятного пребывания, включая собственную ванную комнату, телевизор, мини-бар и кондиционер. Вы можете расслабиться и отдохнуть в уютном номере после дня, проведенного на пляже или достопримечательностей острова.

В AzuLine Hotel Atlantic есть ресторан, который ежедневно предлагает вкусный завтрак и ужин. Побалуйте себя разнообразной международной и местной кухней. Отель предлагает расслабляющий бар с приятной атмосферой.

AzuLine Hotel Atlantic рекомендует разнообразные удобства для развлечений и отдыха. Есть открытый бассейн, где можно освежиться и поплавать, а также терраса с шезлонгами и зонтиками для отдыха и наслаждения солнцем. Отель предлагает разнообразные активности, включая игровую комнату, настольный теннис и бильярд.

AzuLine Hotel Atlantic расположен недалеко от пляжа, и вы можете насладиться прогулками по всему миру целый день. В окрестностях есть много возможностей для активного отдыха, включая водные виды спорта, пешие прогулки и велоспорт.

Отель предлагает отличный сервис и приветливый персонал, всегда готовый помочь с любыми вопросами, чтобы сделать ваше пребывание максимально комфортным и приятным.

AzuLine Hotel Atlantic – отличный выбор с удобным расположением, комфортными номерами и разнообразными удобствами. Приятный и незабываемый отпуск на этом прекрасном острове подарит множество положительных эмоций.

10. Hotel Vibra Mare Nostrum

Частные пляжи в лучших гостиницах Ибицы. Источник: Pixabay website Частные пляжи в лучших гостиницах Ибицы. Источник: Pixabay website

Современный и уютный отель, расположенный в нескольких шагах от Плайя дьен Босса, одного из самых живописных и популярных пляжей острова. В пешей доступности есть множество магазинов, ресторанов, ночных клубов и развлечений, чтобы разнообразить ваш досуг.

Адрес: Avda. Pedro Matutes Noguera, 90, 07800 Ibiza, Balearic Islands, Spain

Avda. Pedro Matutes Noguera, 90, 07800 Ibiza, Balearic Islands, Spain Телефон: +34 971 30 26 62

+34 971 30 26 62 Вебсайт: https://www.vibrahotels.com/en/hotels/hotel-vibra-mare-nostrum

https://www.vibrahotels.com/en/hotels/hotel-vibra-mare-nostrum Рейтинг: 4.2 ⭐

Vibra Mare Nostrum предлагает уютные, комфортные номера, оформленные в изысканном стиле и оснащены всем необходимым для пребывания, включая собственную ванную комнату, кондиционер, телевизор, мини-бар и балкон или террасу с прекрасным видом на море или сад отеля.

Отель оснащен многими удобствами для гостей. Расслабляйтесь и отдыхайте у открытого бассейна, окруженного солнечной террасой с шезлонгами и зонтиками. Наслаждайтесь широким выбором местных и международных блюд в ресторане и освежающими напитками в уютном баре.

Vibra Mare Nostrum предлагает удобные пляжи и отличный уровень сервиса. Для тех, кто любит играть в теннис, есть отличный теннисный корт, расположенный на пляже. Ночные вечеринки с выступлениями известных диджеев погрузят вас в мир эксклюзивных эмоций.

Vibra Mare Nostrum – современное место для отдыха на Ибице. Побалуйте себя уникальными преимуществами пляжного расположения, близости к развлекательным заведениям и удобствами отеля, которые обеспечат комфортный, приятный и незабываемый отпуск.

Ибица – магический остров с увлекательной ночной жизнью, прекрасными пляжами и морскими сказками. Путешественники со всего мира приезжают сюда за жаркими днями на солнце и громкими ночами в клубах мирового уровня.

Независимо от того, какую гостиницу вы выберете, Ибица предлагает незабываемый опыт, отдых и развлечения на самом высоком уровне. Увлекательная красота пляжей, моря и природы, вкусная местная кухня, сказочные вечеринки и многочисленные достопримечательности делают Ибицу отличным местом для отпуска.

Ибицы – это идеальное сочетание роскоши, комфорта и удивительной природы в настоящем раю.