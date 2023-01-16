Ромовый напиток Captain Morgan Spiced Gold
Captain Morgan – это ром с многовековой историей. Впервые о напитке узнали в 1944 году. Ром быстро набирал популярность и завоевал поклонников в Штатах, Великобритании, Канаде, а в скором времени и по всей Европе.
История возникновения
Напиток был произведен в 1944 году компанией Seagram. Основателем компании является Сэмюэл Бронфман. Именно Сэмюэл стал производить ром в больших количествах. Будучи на Ямайке Бронфман впервые попробовал ром в аптеке Levy Brothers. Загадка напитка заключалась в том, что в чистый ром добавлялись пряности и ароматные травы, после чего полученный напиток должен был настояться. Сэмюэлу Бронфману очень понравился этот напиток, и он официально приобрел права на его изготовления у братьев Леви.
В 1950 году Seagram переводит производственную мощность рома из Ямайки в Пуэрто-Рико. Основная причина – большие налоги на новые рабочие места.
В 1982 году ромовый напитоккапитан морган начал появляться с изображением пирата на этикетке. Создателем изображения стал Дон Мейц. В этом же году бренд вышел на рынок в Соединенных Штатах Америки.
В 2001 году марка Капитан Морган была продана алкогольному конгломерату Diageo.
Легенда капитана
История капитана взята из биографии Генри Моргана. Генри рожден с 1635 г. В 1650 г. Генри участвовал в морских сражениях. В 27 лет был капитаном своего пиратского судна. В 1688 г. пират скончался от цирроза печени. Похоронен Генри как подобает. Но в 1692 г. землетрясение погрузило могилу в море.
Секрет производства
Автором рецептуры напитка Captain Morgan считается Генри Морган. Если верить легенде, то технология производства рома имеет такие этапы:
- выжимание сахарного тростника и добывание черной потоки;
- добавление дрожжей и воды;
- брожение;
- дистилляция в бочки из белого дуба;
- смешивание.
Существует всего 12 сортов рома:
- Black;
- Black Spiced;
- Black Label;
- Lime Bite;
- Private Stock;
- Parrot Bay;
- 100 Proof;
- Silver Spiced;
- Tattoo;
- Original Spiced Gold;
- Original Spiced.
- Long Island Ice Tea.
Сорта смешиваются в идеальных пропорциях. Каждый поклонник бренда Капитан Морган может попробовать утонченный вкус продукта.