Ромовый напиток Captain Morgan Spiced Gold

Captain Morgan – это ром с многовековой историей. Впервые о напитке узнали в 1944 году. Ром быстро набирал популярность и завоевал поклонников в Штатах, Великобритании, Канаде, а в скором времени и по всей Европе.

История возникновения

Напиток был произведен в 1944 году компанией Seagram. Основателем компании является Сэмюэл Бронфман. Именно Сэмюэл стал производить ром в больших количествах. Будучи на Ямайке Бронфман впервые попробовал ром в аптеке Levy Brothers. Загадка напитка заключалась в том, что в чистый ром добавлялись пряности и ароматные травы, после чего полученный напиток должен был настояться. Сэмюэлу Бронфману очень понравился этот напиток, и он официально приобрел права на его изготовления у братьев Леви.

В 1950 году Seagram переводит производственную мощность рома из Ямайки в Пуэрто-Рико. Основная причина – большие налоги на новые рабочие места.

В 1982 году ромовый напитоккапитан морган начал появляться с изображением пирата на этикетке. Создателем изображения стал Дон Мейц. В этом же году бренд вышел на рынок в Соединенных Штатах Америки.

В 2001 году марка Капитан Морган была продана алкогольному конгломерату Diageo.

Легенда капитана

История капитана взята из биографии Генри Моргана. Генри рожден с 1635 г. В 1650 г. Генри участвовал в морских сражениях. В 27 лет был капитаном своего пиратского судна. В 1688 г. пират скончался от цирроза печени. Похоронен Генри как подобает. Но в 1692 г. землетрясение погрузило могилу в море.

Секрет производства

Автором рецептуры напитка Captain Morgan считается Генри Морган. Если верить легенде, то технология производства рома имеет такие этапы:

выжимание сахарного тростника и добывание черной потоки;

добавление дрожжей и воды;

брожение;

дистилляция в бочки из белого дуба;

смешивание.

Существует всего 12 сортов рома:

Black; Black Spiced; Black Label; Lime Bite; Private Stock; Parrot Bay; 100 Proof; Silver Spiced; Tattoo; Original Spiced Gold; Original Spiced. Long Island Ice Tea.

Сорта смешиваются в идеальных пропорциях. Каждый поклонник бренда Капитан Морган может попробовать утонченный вкус продукта.