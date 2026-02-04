Ресурсов в России становится все меньше, как бы Путин не надувал щеки

Украинцы смеются над фразой Путина о том, что снижение экономики в России в 2025 году было плановым и рукотворным. Оно, конечно, может звучать так же безобразно, как боевые комары и восторженный Купянск. Как "все идет по плану". Но парадокс в том, что здесь Путин не лжет.

Что явилось основным фактором экономического падения в России в 2025 году? Высокая учетная ставка. Которую заведомо задрал на очень высокий уровень российский Центральный Банк. Почему? Может Набиуллин завербовал Буданов и поэтому она сознательно вредит экономике России? Вот и все русские олигархи целый год жаловались, что их душат.

К сожалению, нет. К сожалению, в российском Центральном Банке сидят умные люди. Они увидели значительное ускорение инфляции на фоне финансирования войны и расходование тонн денег на финансирование армии. А нет большего врага для экономики, чем инфляция, выходящая из-под контроля. И потому они совершенно сознательно пошли на подавление экономической активности, в первую очередь из-за банковского кредитования, чтобы побороть инфляцию. И нужно отдать им должное – они смогли добиться относительного успеха.

Потому да, действительно, это правда. Что русские власти сознательно избрали этот путь. Может ли на нем что-нибудь пойти не так? Конечно, может. Но пока это едва ли не единственный раз, когда Путин не соврал.

Значит ли это, что россияне могут воевать вечно? Конечно, нет. Во-первых, пусть попытаются возобновить рост без ускорения инфляции на фоне пока ограниченного запуска печатного станка, который необходим для финансирования войны. А во-вторых, способность или не способность России вести войну зависит не от динамики ВВП, а от наличия денег в бюджете. Конечно, между этим есть корреляция. Но масштаб вызовов несоразмерен. Пусть ВВП упадет на какой-нибудь процент. Денег не хватает на порядок больше. Тем более с ноября по январь полетели вниз нефтегазовые доходы. И в январе они снизились год к году вдвое. Увеличивая и так огромный дефицит бюджета, который уже трудно финансировать из тумбочки, потому что деньги там почти закончились.

Да, всегда есть печатный станок. Но ведь мы видим приоритет – борьба с инфляцией. А трудно бороться с инфляцией, печатая безумные объемы рублей.

Поэтому Путин, конечно, может надувать щеки. Но ресурсов становится все меньше и меньше. И потому он идет на Холодомор Киева. Потому что ему нужно как можно скорее протолкнуть идею капитуляции Украины. Когда еще на фронте не ощутили сокращение расходов на войну на десятки процентов. Ибо когда это произойдет, наступать станет гораздо труднее. И тогда нечем будет аргументировать идею капитуляции.

Потому украинцы ждут весну. Потому что эффект от ударов Путина по энергетике будет ощущаться меньше. А эффект от сокращения расходов россиянами – больше.