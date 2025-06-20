Ресторан в Ковент-Гарден: Исторический декор с нью-йоркским шармом

В самом сердце лондонского Ковент-Гарден открылся новый ресторан из меню, вдохновленный Нью-Йорком. Названный Twenty8 NoMad, он начал работу 9 мая и занимает часть отеля NoMad London, расположенного прямо напротив Королевского оперного театра. Здание, ранее использовавшееся как магистратский суд, было полностью отреставрировано для размещения ресторана и гостиничных помещений.

Ресторан Twenty8 NoMad возглавляют исполнительный шеф-повар Зак Грегуар и кулинарный директор Брайс Шуман, оба работали с брендом NoMad на предыдущих локациях. Меню отображает кулинарные традиции Нью-Йорка и включает в себя отдельные техники французской кухни. Программа коктейлей была разработана параллельно меню блюд и ссылается на классическое американское барное обслуживание. Бронирование доступно как для гостей отеля, так и внешних посетителей.

Шеф-повар Брайс Шуман привносит кулинарные традиции Нью-Йорка в Ковент-Гарден. Источник: Hilton Шеф-повар Брайс Шуман привносит кулинарные традиции Нью-Йорка в Ковент-Гарден. Источник: Hilton

Основные акценты меню включают морепродукты от европейских и североамериканских поставщиков, а также мясо, приготовленное на дровах, и переосмысленные версии известных нью-йоркских блюд. К примеру, коктейль из креветок представлен в современном формате, а флэтбреды готовятся из теста, вдохновленного традиционными пиццериями. Меню структурировано для полноценных обедов и ужинов с обслуживанием за столами. Также доступны вегетарианские и пескатарианские настройки.

Обеденное пространство сочетает атмосферу старого и нового: высокие потолки, действующий камин в центре и оригинальные дизайнерские детали, бережно восстановленные. Столы расставлены так, чтобы можно было посетить один, вдвоем или с несколькими друзьями без необходимости передвигать мебель. По всему пространству размещены произведения искусства, ссылающиеся на литературных и исторических деятелей. Благодаря близости к театрам Вест-Энда и концертным площадкам ресторан удобен для путешественников, посещающих представления или культурные заведения поблизости.

Исторический декор сочетается с нью-йоркскими влияниями в обновленном ресторане. Источник: Hilton Исторический декор сочетается с нью-йоркскими влияниями в обновленном ресторане. Источник: Hilton

Twenty8 NoMad вписывается в современные тенденции Ковент-Гарден, где появляется все больше заведений питания в старых постройках, отреставрированных и переосмысленных для новых целей. Эта локация предлагает центральную остановку для посетителей, исследующих Вест-Энд пешком, с легким доступом к магазинам, галереям и транспортным узлам. Открытие ресторана добавляет еще одну международную кулинарную опцию в театральный район Лондона.