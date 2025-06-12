Реактивные шахеды в России: изменят ли они ситуацию в войне

Комментировал эту "новость" еще в 2023 году — тогда появились сообщения, что в Иране проходят испытания беспилотника "Шахед 238" — очень похожего, но с реактивным двигателем.

Замена двигателя внутреннего сгорания на воздушно-реактивный очевидна. Так как аэродинамическая конструкция шахеда довольно удачная (следует благодарить израильских и немецких разработчиков оригинала, скопировавшего Иран), она способна выдерживать значительно большие скорости, чем те двести, которые сейчас развивает беспилотник. Небольшие, но мощные воздушно-реактивные двигатели в мире существуют, в частности, в авиамоделировании и не только. То есть это работы на год вместе с развертыванием серийного производства.

Недоимперии понадобилось полтора. Мы, к сожалению, до сих пор пытаемся серийно скопировать шахед, хотя проблем с доступом к элементной базе у нас гораздо меньше.

И в 2023 году, и сейчас утверждаю, что появление как такового реактивного шахеда ситуацию в войне не поменяет. Ибо он не получит характеристик, которые сделают его неуязвимым.

Если скорость увеличить в три раза, то дальность полета в три раза снизится — это физика. Реактивный шахед будет летать на 300-400 км, чего хватит, чтобы атаковать всю Украину. При этом реактивные шахеды не смогут часами кружить в точке сбора, чтобы затем атаковать большой стаей, что облегчит сбивание этих беспилотников. Заряд взрывчатки тоже, вероятно, будет уменьшен.

Увеличенная скорость реактивных беспилотников не сильно защитит их от нашей ПВО-ПРО, потому что крылатые ракеты летают еще быстрее, но их сбивают довольно успешно. Кроме того, и обычные шахеды благодаря новой тактике врага – полет на большой высоте и атака стаей – пробивают нашу воздушную оборону. Например, сегодня ночью Харьков атаковало 12 шахедов, ни один не был сбит, один не взорвался.

То есть, реактивный шахед — это еще один образец оружия, которым недоимперия убивает украинцев. Но все будет зависеть не столько от технического совершенства этого оружия, сколько от его количества.

И еще одно: это уже не "мопед", потому что реактивный беспилотник в небе не жужжите, а издает звуки вроде шелеста.