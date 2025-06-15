Раздавить гадину: иранцы просят Израиль бить еще сильнее

Некоторые русскоязычные либеральные френды возмущены атакой Израиля на Иран. А вот мои знакомые эмигранты из Ирана, живущие в Германии, обеспокоены другим - опасаются, что Нетаньяху по конъюнктурным соображениям не захочет дожать режим аятолл - ударит по стратегическим объектам, убедится в неспособности Ирана производить ядерное оружие и отскочет.

Мои иранские знакомые, ссылаясь на многочисленные протесты, утверждают, что три четверти городского населения ненавидят режим и готово поддержать его свержение. По их мнению, в случае, если Израиль фатально разбомбит объекты КСИР, полицейских и административных органов, в стране наступит, хаос, люди выйдут на улицы и возьмут власть в свои руки.

Такие иранцы в Германии просят Израиль бить ещё сильнее. Они опасаются только того, что Нетаньяху не нужен крах исламского режима. В случае прихода в Иране к власти светских, демократических сил, он лишится образа главного врага, которому якобы только жесткий Биби может успешно противостоять. Ему нужна перманентная война с шумными тактическими успехами, но без конца. Иначе он больше не сможет продавать себя избирателям, как коня, которого, как известно, не меняют на переправе, а значит потеряет власть и окажется под судом.

Любые действия против террористических диктатур, насилующих народы и угрожающих международной безопасности, оправданы. Это касается и иранского, и российского режимов.