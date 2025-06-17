Распространены апокалиптические для Кремля документа

Два апокалиптических для Кремля документа были распространены в блогосфере на прошлой неделе.

Первой публикацией мы обязаны известному пропагандону Сергею Маркову, которому кем-то (?!) иногда позволяется неожиданно включать режим юродивого: не могу более молиться за президента-ирода, богородица не велит.

В телеграм-канале он разместил "МАНИФЕСТ КАПИТУЛЯЦИИ" известного беглого воина РуZZкого мира из Одессы, предваряя его своей политологической оценкой – "ИМЕННО ТАК СЕЙЧАС, К СОЖАЛЕНИЮ, ДУМАЮТ ОЧЕНЬ МНОГИЕ В СИСТЕМЕ, А МОЖЕТ БЫТЬ И НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ. ДУМАЮТ, НО ПОКА МОЛЧАТ":

Постепенно исчезает даже память о той короткой эйфории, которая сопровождала ввод ОДКБ в Казахстан в январе 2022 года. Тогда казалось, что Россия — гарант стабильности, арбитр, центр силы. Сейчас от этого ощущения не осталось ничего.

Казахстан уверенно идёт своим путём, формирует собственную стратегию безопасности. Подписал план военного сотрудничества с Великобританией, включающий подготовку офицеров в британских военных академиях. Строит с сингапурскими партнёрами завод по производству боеприпасов калибра 155 мм, стандарта НАТО. Вводит систему территориального резерва по западным образцам. (Даже недавно был там скандал с местным аналогом ТЦК.) И всё это в парадигме, где Россия рассматривается не как союзник, а как потенциальная угроза.

Азербайджан окончательно ликвидировал армянский Арцах без оглядки на ОДКБ и с убитыми российскими миротворцами. А после сбитого самолёта в декабре 2024 года публично потребовал от Москвы извинений и компенсаций, закрыл офисы российских государственных структур. Алиев играет в открытую — наращивает сотрудничество с Украиной, поставляет гуманитарную помощь, избегает даже формального нейтралитета.

Армения – в прошлом основной союзник в Закавказье – фактически покинула российскую орбиту. Пашинян неоднократно заявлял о выходе из ОДКБ, страна отозвала постпреда в организации, закрыла российские пропагандистские каналы.

Узбекистан игнорирует ОДКБ с 2012 года, зато активно развивает партнёрство с Европой через саммиты и секторальные соглашения. В прошлом году наблюдалось напряжение между Москвой и Ташкентом в связи с покушением на одного из госчиновников и предполагаемым "чеченским следом".

Вместо нейтральной Финляндии теперь 1300 км границы с НАТО. Швеция, сохранявшая нейтралитет даже в годы Второй мировой, участвует в натовских военных учениях, поставляет оружие Украине. Весь север Европы перестраивает вооружённые силы под совместные действия в Арктике и Балтике. Вся Европа превращается в единую антироссийскую коалицию. Германия переориентирует производственные мощности на военные заказы. Оборонные расходы ЕС ориентированы на 5% ВВП. Впервые появился единый европейский военный бюджет.

Сирия, недавно игравшая роль витрины российского геополитического влияния, теперь — площадка для массовой казни пророссийских элементов. А российские базы в Сирии — самое уязвимое место африканских инициатив.

За три года радикально изменилась архитектура безопасности в Евразии. Россия больше не региональный лидер, не политический центр, не гарант стабильности. Геополитический вес не просто уменьшается — он обнуляется. Фактически весь внешнеполитический масштаб России сегодня — это тактические бои в Донецкой и Сумской областях.

То, что задумывалось как быстрая смена режима в Киеве, превратилось в затяжную мясорубку, пожирающую геополитический капитал страны. Вся военная машина сосредоточена на штурмах украинских деревень. Все ресурсы выжимаются ради фронта, который почти не двигается.

Куда всё катится, было понятно ещё в 2022 году. Тем не менее руководство Российской Федерации с маниакальным упорством долбилось в украинскую оборону. Видимо, в Кремле верят, что если удастся разрушить Украину, все проблемы сами собой растворятся и вернётся 2021 год. Хотя к тому времени, когда Украина рухнет — если она вообще рухнет, — мир вокруг будет совсем другим.

Ну да, мы ещё не коснулись вопроса санкций, потери рынков, тотальной зависимости от Китая. Что получает Россия взамен? Комплименты неадекватного американского президента и визиты африканских вождей. А ну, ещё регулярные звонки и визиты мировых лидеров с предложением... завязывать.

Раньше Россия была окружена буферной зоной формального нейтралитета, теперь она окружена системой оборонительных альянсов, где у Москвы часто нет ни союзников, ни посредников. Такого рода тектонические сдвиги необратимы. Сам этот факт говорит, что геополитическая "спецоперация" привела к прямо противоположному результату.

Эти очевидные и даже уже банальные сентенции-обвинения многих убежденных патриотов Русского мира в системе и даже не ее верхних этажах риторически очевидно обращены к одному человеку. И вы знаете этого человека.

"Манифест" органически дополняется еще одним страшненьким документом, появившимся почти одновременно по другую сторону Атлантики. NYT опубликовала статью "Secret Russian Intelligence Document Shows Deep Suspicion of China".

В ней утверждается, что в контрразведке ФСБ создано специальное подразделение по борьбе со шпионажем и подрывной деятельностью КНР. В статье подробно излагается секретный доклад этого подразделения, оказавшийся в распоряжении NYT. В нем в частности утверждается, что китайское руководство, убедившись в значительном геополитическом и военном ослаблении РФ и ее возросшей зависимости от Китая в годы "СВО", намерено уже в обозримом времени формально озвучить свои известные огромные территориальные претензии к РоZZии. Редакция NYT утверждает, что она предоставила полученный ею доклад ФСБ на экспертизу шести крупнейшим американским экспертам по российско-китайским отношениям, и все они сочли документ аутентичным. В качестве седьмого эксперта я присоединяюсь к мнению своих американских коллег. Тем более что в течение более четверти века я в своих многочисленных публикациях предупреждал российские власти об опасных тенденциях развития российско-китайских отношений. Перечитайте, например, в качестве моего экспертного мнения статью "Спина к спине" семилетней давности.

Архитектор этой разворачивающейся на наших глазах крупнейшей геополитической катастрофы ХХI-го века, конечно, слышит все оглушительные молчаливые обвинения своего окружения. Он прикрывается от них сегодня своим последним фиговым листочком "Трамп Наш". Он еще не понял, что огромные усилия, вложенные, в том числе, и им лично в успешную вербовку Трампа, не просто пошли прахом. Трампло из стратегического актива Кремля превращается в фактор, консолидирующий всех убежденных противников рашизма на Большом Западе, в том числе и в США. Коалиция Решительных (Украина, Германия, Великая Британия, Франция...) обладает и политической волей и необходимыми ресурсами для нанесения РоZZии поражения в ее последнем "летнем наступлении".

Осенью 2025 года в среде Z-патриотов громко зазвучит знаменитый клич кровавой осени 1999 года, приведший Пу к пожизненной власти – "Мочить в сортире". С уточнением – "в сортире-чемодане". В сортире эта власть была рождена. В сортире она и станет пожизненной.