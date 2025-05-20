Ракетная неудача РФ: деградация или саботаж?

Откровенно не понимаю, почему в недоимперии не состоит с запуском межконтинентальной ракеты Ярс.

Этот подвижный стратегический комплекс не новый, он является модернизацией комплекса "Тополь-М". Принят на вооружение в конце 2009 года. По назначению является оружием быстрого ядерного удара в ответ на нападение.

В 2023 году было два запуска "Ярса", оба специалиста считают неудачными, потому что ракета значительно отклонилась от расчетной траектории. Но ведь она стартовала! А сейчас имеющаяся инфа свидетельствует, что запуска либо вообще не было, либо он оказался неудачным уже на выходе ракеты из контейнера (хотя спутниковых снимков подобного фейерверка нет).

Просто передумать и отменить анонсированный запуск "Ярса", чтобы не раздражать Д. Трампа перед телефонным разговором с Путиным, Кремль не мог. Ибо там противоположная логика: продемонстрировать свое ядерное могущество, запугать всех, чтобы потом шантажом требовать желающих. И эту агрессивную логику Россия унаследовала от СССР.

Цепь событий вообще наводит на размышления. Сначала недоимперия собиралась ударить по Украине "Орешником". Соответственно, закрыла небо над полигоном Капустин Яр и проинформировала США об испытаниях (помните, как американское посольство предупреждало о возможных мощных ракетных ударах?). Но запуск "Орешника" не состоялся, что довольно понятно: это изделие является своеобразным франкенштейном, составленным из частей различных ракет, не придающим надежности. И вообще, разработка выглядит сырой, хоть отжимай. Поэтому "Орешник" просто могли не успеть подготовить к демонстрационному запуску.

Но есть "Ярс" почти 15 лет находится на боевом дежурстве — передвигается по грунтовым путям в тайге. Он вместе с ракетами на подлодках является основой ракетно-ядерного щита россии. Поэтому должно стартовать когда-либо моментально и очень надежно.

В голову приходят два варианта объяснения ракетной импотенции Кремля. Или реальное состояние ракетно-ядерного оружия россии просто катастрофическое, и оно превратилось в очередную имитацию могущества путинской недоимперии. Или где-то в ракетной отрасли россии на уровне исполнителей нашлись бесшабаши, которые настолько не любят путинский режим, что саботируют крайне важные для него процессы.