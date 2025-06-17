Район Побленоу в Барселоне переживает трансформацию – с заводов в центры инноваций и креатива

В восточной части Барселоны район Побленоу медленно трансформируется, превращаясь из старой промышленной зоны в место, где начинает укореняться креативность. Когда-то, при расцвете текстильного производства, здания Побленоу гудели от работы машин. В конце 1900-х годов машины смолкли, и то, что когда-то было оживленными рабочими цехами, превратилось в ряды закрытых дверей и неподвижного воздуха. В настоящее время несколько бывших промышленных зданий были переоборудованы в креативные просторы, где художники и дизайнеры обустроили долгосрочные студии и мастерские по всему району.

Это изменение создало смешанную городскую зону, где традиционные ремесла, например металлообработка, сосуществуют с новыми креативными предприятиями. Один из примеров – Kema, керамическая студия, которой руководят Пабло Пулидо и Даяна Нуньес Шнайдер, где местные жители участвовали в мастер-классах или покупали изделия ручной работы. Рядом, на восьмом этаже, расположено общее рабочее пространство, где работают муралист Асис Перкалес и аниматор Жерард Корнелла. Из их окон видно море, и иногда интересные посетители могут заглянуть внутрь, ведь это не галерея, а место, где искусство все еще создается, а не только выставляется.

"Многие наши соседи покупали наши изделия или приходили создавать собственные вещи в нашей мастерской. Рядом есть кузница и мужчина, который ремонтирует велосипеды, поэтому люди чувствуют принадлежность к этому району." Пабло Пулидо

Базовые услуги в Побленоу все еще соответствуют его жилищному характеру, но не исключают приезжих. Небольшие кафе часто предлагают простые обеденные меню в будни, преимущественно для местных, но открыты для проходящих мимо. Район легко исследовать пешком благодаря его равнинной планировке и тихим улицам. Хотя он расположен вне привычных туристических зон, поездка на метро из центра города занимает менее 20 минут, что делает короткие визиты легкими для планировки.

Путешественники, проходящие через Побленоу, заметят La Plataforma - галерею, которая теперь занимает пространство, где когда-то работала печатная мастерская, демонстрируя, как старые здания получают новую жизнь. Руководит ею Клаудия Коста Оропеза, и галерея выставляет работы местных художников, являясь частью сети Poblenou Urban District. Прогуливаясь по району, трудно не заметить остатки прошедшего времени. Высокие кирпичные дымоходы и старые заводские стены все еще стоят, словно тихие напоминания о промышленных корнях Побленоу, выстраивая улицы в их оригинальном сетчатом плане.

Переоборудованное промышленное пространство теперь принимает выставки. Источник: unsplash Переоборудованное промышленное пространство теперь принимает выставки. Источник: unsplash

Происходящее в Побленоу является частью более широкой тенденции, которую можно наблюдать в других городах, где бывшие промышленные объекты находят новое применение вместо сноса. Для тех, кто больше интересуется тем, как функционирует район, чем посещением знаковых достопримечательностей, Побленоу предлагает взгляд на ежедневную городскую жизнь, сформированную людьми, которые все еще создают и строят что-либо, а не только продают.