ПВО России: в чем особенность комплексов РЭБ и чем их может уничтожать ВСУ

Некоторое время назад ряд западных СМИ, а также официальных лиц заявили, что передаваемые Украине высокоточные боеприпасы утратили свою эффективность из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, российские оккупанты нашли способ подавлять GPS-сигнал, вследствие чего снаряды теряли свою точность и не давали требуемого результата при применении. Так ли это и причем здесь "Воронеж-ДМ" – давайте разберемся.

Когда Украина стала получать высокоточные средства поражения – такие, как 155-мм снаряды Excalibur, затем M142 Himars, а также GLSDB и Jdam – для российских оккупантов наступили черные дни. Западные средства поражения обладали ювелирной точностью. И, например, в то время, как среднестатистической гаубице Д-20 или САУ Мста-С необходимо было для точного попадания не только наведение БПЛА, но и пристрелка (порою до дюжины выстрелов), то 155-мм Excalibur попадал с первого (максимум два-три).

Не меньшей головной болью для российских оккупационных войск стали M142 Himars, высокоточные реактивные снаряды которых решали задачи не только в ближней тыловой зоне противника, но и глубже. Российская пропаганда регулярно отчитывалась о том, что РОВ сбивают своими ЗРПК "Панцирь-С1" все снаряды M142 Himars, но, например, Антоновский мост в этом вопросы был явным контраргументом.

Тем не менее, если в первое время россияне боролись с высокоточными снарядами преимущественно пропагандой, то некоторое время спустя они смогли адаптировать методы противодействия, которыми стали средства радиоэлектронной борьбы. И это не удивительно, ведь среди всей номенклатуры вооружений, в большинстве своем морально и технически устарелых, российские средства РЭБ оставались на приемлемо актуальном уровне развития.

Локальный и глобальный уровень угрозы РЭБ

Российская пропаганда всегда называла российские виды вооружений лучшими в мире, "не имеющими аналогов", и в большинстве случаев нагло врала. Дело в том, что техника, которой так хвалился военно-промышленный комплекс РФ, зачастую представляла собой глубокую модернизацию советских образцов, по многим характеристикам отстававшую от современных тенденций и вызовов. Но это не касалось комплексов РЭБ, которые в советское время были ничуть не хуже, а порою даже превосходили по своим возможностям западные образцы.

И даже после развала СССР, разрухи 1990-х и тотального засилья коррупции 2000-2020-х в российском ВПК возможности производить – с трудом, но все же качественные средства РЭБ – у России сохранились. Пожалуй, это единственный конкурентоспособный вид военной техники в арсенале российского ВПК. А потому вполне логично, что вместо дефективного ЗРПК "Панцирь-С1" в дело вступили комплексы РЭБ.

При этом следует условно разграничить секторы воздействия – от локального до глобального – которые охватывали российские РЭБ для противодействия западным средствам поражения.

К локальным относится применение в своеобразном эшелоне комплексов условно ближней и средней зоны. К таковым можно отнести пропорциональное размещение на временно оккупированных территориях Украины комплексов радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", РБ-341В "Леер-3", РЭБ "Палантин", РБ-636АМ2 "Свет-КУ" и так далее.

Каждый, со своим отдельным либо схожим функционалом, создавал покрытие определенного участка, попадая в который, высокоточный снаряд оказывался в зоне воздействия помех. И в данном случае чем дальше снаряд летел, тем большее на него оказывалось воздействие и снижалась точность.

Применение такой методики воздействия позволило РОВ снизить количество ударов Сил обороны Украины по глубокому тылу (например, теми же M142 Himars или GLSDB), но в ближней зоне эффект был не настолько феерический. Именно поэтому мы в последнее время видели с вами уничтожение российской САУ Мста-С или РСЗО "Смерч" ударом M142 Himars. Не склад с боеприпасами в тылу, не командный пункт или пункт управления, а одиночные артиллерийские системы уничтожались ударами Himars. А все потому, что снаряды были, но стрелять на 70 км вглубь временно оккупированных территорий было бессмысленно.

Но уничтожение целей в ближней зоне тоже не было панацеей, ведь помимо локального покрытия, у оккупантов была возможность использовать РЭБ глобального покрытия – и они ею воспользовались.

"Тобол" – это РЭБ глобального покрытия

14Ц227 "Тобол" – это на сегодняшний день мощнейший в Европе комплекс радиоэлектронной борьбы, способный создавать глобальные помехи мобильной связи, глушить GPS-сигнал в локациях за тысячи километров от места своего размещения, обрубать спутниковую связь, например StarLink.

Два таких комплекса работают по территории Украины. Один находится в Калининградской области РФ, в районе города Пионерского, и приписан к в/ч 92626, а второй размещается в районе Армавира (в/ч 20608). И если открыть карту и посмотреть на размещение этих мощнейших комплексов, можно увидеть, что Украина находится в перекрестье их воздействия.

То есть всего два комплекса способны полностью заглушить Украину? Не совсем так.

Сам по себе 14Ц227 "Тобол" – мощное артиллерийское орудие, которое может пальнуть куда-то, а в результате не попасть в цель, но создать волнения и тревогу взрывом и звуковой волной. А вот чтобы он попал с высокой точностью, ему (как и орудию) нужно наведение – и в случае с 14Ц227 "Тобол" эту дополнительную функцию выполняла радиолокационная станция "Воронеж-ДМ".

Благодаря синхронизированной работе 14Ц227 "Тобол" и РЛС "Воронеж-ДМ" в глобальном масштабе и локальному воздействию по зоне боевых действий в Украине россиянам удавалось достигнуть очень высокого показателя воздействия на высокоточные средства поражения.

Не удивительно, что одна из РЛС "Воронеж-ДМ" размещается в Калининградской области вблизи села Дунаевка, опекаемая в/ч 42988, а вторая (ну надо же!) в районе Армавира (в/ч 41003)! И 23 мая именно эту воинскую часть, относящуюся к 818-му отдельному радиотехническому центру в Краснодарском крае, атаковали некие дроны-камикадзе. В итоге система стала работать уже не настолько слаженно и эффективно, что подтверждает недавний удар по дивизиону ПВО в районе Белгорода.

Противодействие

Очевидным ответом на вопрос о противодействии таким средствам, как 14Ц227 "Тобол" и РЛС "Воронеж-ДМ" является их уничтожение или выведение из функционального состояния. Хотя не все из этих систем могут оказаться в зоне условного поражения СОУ. Например, проблематика комплексов в Калининградской области практически нерешаема.

Несколько иначе рассматривается решение проблемы локальных РЭБ.

С учетом опыта применения высокоточных боеприпасов в Украине в производящих их странах провели ряд модернизаций и совершенствований. Одним из известных улучшений стало применение ГСН, благодаря чему когда сигнал GPS подавляется комплексом РЭБ, боеприпас (например авиабомба JDAM-ER) автоматически переключается на поражение источника помех. То есть цель подавления превращается в охотника.

Стоит отметить, что это не единственный способ избежать или минимизировать воздействие российских РЭБ, но большинство из них имеют секретный характер и узнаем мы о них только после внедрения и успешного применения. Как бы то ни было, а именно война в Украине напомнила западу, что достигнутый в середине 1990-х уровень технологий не должен стоять на месте, а развиваться с учетом возможностей развития врага и даже опережая его. И одной из немногих технологий действительно высокого уровня у России, к сожалению, продолжает оставаться именно радиоэлектронная борьба.