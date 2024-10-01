Путина уберут – свои или чужие

Я не вижу вариантов окончания войны и предотвращения глобальной катастрофы, кроме акции против Путина в стиле уничтожения Насраллы.

Путин одержим параноидальными бредовыми идеями, манией величия и преследования. Он хочет войти в российскую историю в качестве великого государя, возродившего империю, создавшего новый путинский Третий Рейх (после Романовых и СССР).

Для этого ему вначале надо уничтожить Украину, а потом подчинить себе другие осколки империи и страны, входившие в ее сферу влияния.

Такая политика рано или поздно неизбежно приведет к военному столкновению с НАТО, которое очевидно будет иметь катастрофические последствия.

Если Путина в ближайшем будущем не уберут свои, это придется сделать чужим. Вопрос только в том - до или после глобальной катастрофы это произойдет. Хотелось бы, чтобы до.