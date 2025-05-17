Путин захотел быть царем, но он кое-что забыл из истории

Было бы хорошо, чтобы в составе нашей группы были грамотные историки. Лучше всего – из числа воюющих в ВСУ.

Они должны отражать ложь и манипуляцию московитов, которые давно сделали псевдоисторию своим оружием.

Тогда бы придуманные цитаты Бисмарка сразу стали бы посмешищем.

А страшилка о готовности России к 21 году войны (как во времена Северной войны 1700-21) сразу получили бы адекватный ответ.

Во-первых, если вы, московит, берете за образец Северную войну, то уже в этом июле вам нужно готовиться к аналогу полного окружения царя и его армии вторжения турецко-казачьим войском в 1711 году.

С последующим унизительным проникновением вашей царицы в шатер визиря Мехмеда-паши, где она оставила и честь и все свои драгоценности.

Это была цена для того, чтобы Петр смог избежать плена и ушился в родные болота.

Во-вторых, мы, украинцы, помним и продолжительную войну – Ливонскую 1558-1583 гг.

Тогда еще одна гордость московитов, царь Иван Грозный решил захватить балтийские земли.

В результате 35-летней войны этот кровавый тиран получил подсрочника от польско-литовско-казацкого войска Стефана Батория, сдал все ранее захваченное и под настроение убил своего же сына. Дальше была опричнина и Смутное время.

Ну, как смутное – нормальное время. Наш парень стал царем, которому на коленях поклялась Боярская дума, а казаки сидели в Кремле.

Так что, как говорил Бисмарк Цезарю: не забывай, сегодня ты Император, а завтра – салат:)

На фото – картина Яна Матейко "Стефан Баторий под Псковом"