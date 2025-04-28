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Путин всегда действует так, он подставил своего северокорейского коллегу

Виталий Портников

Путин всегда действует так, он подставил своего северокорейского коллегу
Путин всегда действует так, он подставил своего северокорейского коллегу

Можно, конечно, считать сенсационным тот факт, что северокорейский лидер признал участие своих военных в войне России против Украины. Но на самом деле у диктатора не оставалось никакого другого выхода после того, как Путин поблагодарил северокорейских военнослужащих.

Можно, конечно, предположить, что это согласовывали по дипломатическим каналам, но я склонен к мнению, что российский руководитель просто подставил своего северокорейского коллегу — он всегда действует именно так, поэтому с ним опасно договариваться не только врагам, но и друзьям.

Источник:facebook.com

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