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Путин стал единственным куратором силовиков. Что это значит

Вадим Денисенко

Путин стал единственным куратором силовиков. Что это значит
Путин стал единственным куратором силовиков. Что это значит

Ситуация

Несмотря на ежедневные новости о задержании того или иного генерала, мы можем с большой долей вероятности считать, что все эти чистки – это удар не столько по армии, сколько по "сращиванию" трех структур – людей Патрушева, Чемезова и Минобороны. При этом до сих пор задерживались важные, но второстепенные лица, не являющиеся прямыми кураторами соответствующих кланов. Главный пример – написанные рапорты заместителей министра обороны Цаликова (правая рука Шойгу) и Криворучка (креатура Чемезова, отвечает за закупки в Ростехе), но по ним нет движения. Ни кадрового, ни криминального.

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По суті, зараз система знаходиться в підвішеному стані. Кожен розуміє, що папка на нього є, вибір може впасти на кожного і тому, система не просто напружилася, а шукає кому присягнути на вірність. Але присягнути так, щоб тебе при цьому не посадили за зраду попередників. Фраза "очікування – страшніше смерті" якнайкраще характеризує ситуацію.

При цьому варто окремо звернути увагу на затримання двох генералів з системи власне армії, а не Міноборони. Генерал Попов затриманий виключно по одній причині – він рік тому дозволяв собі критику міністра Шойгу. Система показує, що люди з власною критичною думкою не їй потрібні. Заступник керівника генштабу, затриманий за хабар в нещасних 36 млн рублів – це дзвіночок всім, що попри війну, система буде садити і людей, які відповідають за війну, якщо ці люди чимось провиняться.

 

Поки, посадки, виглядають доволі хаотичними і дуже складно виділити якийсь спільний знаменник, а це ще раз наводить на думку, що тут важливіший процес запуску страху і недовіри, аніж будь-що інше. Плюс, всі ці речі завжди запускають соціальні ліфти, які дозволять створити (підняти) нову лоялістську воєнну еліту.

Виконавці

Базове питання, хто за цим всім стоїть. Після затримання Тимура Іванова, я вввжвв, що це гра Патрушева в таку собі неоандроповщину. Але падіння Патрушева з Олімпу показує нам, що, як мінімум, зараз він не може бути диригентом цих посадок. Що ми можемо точно сказати, так це те, що "розстрільні списки" особисто затверджує Путін.

Коло ж тих, хто за цим всім може стояти в якості такого собі умовного диригента(Ів) відносно обмежене – це керівник ФСБ Бортніков, його перший зам Корольов, керівник департаменту військової контррозвідки Юрʼєв та керівник слідкому Бортніков. Поки для нас не зрозуміла роль помічника Президента Дюміна і чи він долучений до цих процесів.

При цьому можемо стверджувати, що кураторство Патрушева над силовиками припинилося. Єдиним куратором силовиків став Путін. Також, можна говорити зі 100% впевненістю – ідея цих чисток зʼявилася раніше і недаремно Путін зробив свій перший публічний захід після виборів 17.03 саме на колегії ФСБ.

Цілі

  1. Створення репресивного апарату, який буде тримати систему виключно в страху. Роль ФСБ кратно зростає
  2. Змінювати систему так, щоб особливо нічого не змінювалося. Як би це парадоксально не звучало, але Путін, будучи лінивою людиною з однієї сторони і такою людиною, яка боїться добивати тих, хто є в його оточенні, пробує побудувати такий механізм противаг, який би дозволив йому мінімально працювати з однієї сторони, а з іншої, тримати в напрузі всіх і все. Ця модель неробоча в тому плані, що потребує уваги Путіна весь час і дратує його енергозатратністю. А це може призвести лише до двох варіантів розвитку: озлобленість Путіна і збільшення репресій або ж спроба створити якусь стабільну модель умовного колективного органа, який буде підтримувати баланси сил при мінімальному втручанні Путіна і вʼялій репресивній активності. Досі, Путін вибирав другу модель. Але нинішня ситуація війни і відсутності досягнення якихось вагомих геополітичних цілей потребує більшої уваги Путіна. І тому, можемо висловити гіпотезу, що цей період репресій і політичної турбулентності може затягнутися, як мінімум, на кілька місяців. А після цього знову матимемо точку біфуркації: або новий виток репресій, або ж стабілізація і формування цього самого умовного колективного органу. Але за будь-яких обставин ніякого серйозного оновлення верхівки поки не передбачається.
  3. Важливо буде слідкувати за тим як будуть розвиватися події в Ростєху. Підвищення Мантурова до посади першого віце-премʼєра і те, що співбесіда Мантурова з Путіним відбувалася за присутності керівника і Ростєху Чемезова, говорить про те, що Путін не збирається ламати та, що і так працює. Але всі ці події, безумовно змушують напружуватися і генералітет Ростєху, який працював у повній звʼязці з міноборони. Власне найбільші гроші крутилися саме у цій звʼязці.
  4. Для плебсу розігрується спектакль під назвою "боротьба з корупцією", який поки не має нічого спільного з цією самою боротьбою. Путін не збирається боротися з корупцією, його ціль – її мінімізація і створення кормової бази для нової хвилі "еліт".
  5. З точки зору продовження війни, як мінімум, в короткостроковій перспективі (3-4 місяці) це ніяк не впливатиме на хід бойових дій. Ще раз повторюся: поки всі ці арешти не стосуються ключових гравців.

Источник:facebook.com

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