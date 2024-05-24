Путін став єдиним куратором силовиків. Що це означає

Ситуація

Попри щоденні новини про затримання того чи іншого генерала ми можемо з великою долею імовірності вважати, що всі ці чистки – це удар не стільки по армії, скільки по "зрощуванню" трьох структур – людей Патрушева, Чемезова та Міноборони. При цьому досі затримувалися важливі, але другорядні особи, які не являються прямими кураторами відповідних кланів. Головний приклад – є написані рапорти заступників міністра оборони Цалікова (права рука Шойгу) та Криворучка (креатура Чемезова, відповідає за закупівлі в Ростєху), але по ним нема руху. Ані кадрового, ані кримінального.

По суті, зараз система знаходиться в підвішеному стані. Кожен розуміє, що папка на нього є, вибір може впасти на кожного і тому, система не просто напружилася, а шукає кому присягнути на вірність. Але присягнути так, щоб тебе при цьому не посадили за зраду попередників. Фраза "очікування – страшніше смерті" якнайкраще характеризує ситуацію.

При цьому варто окремо звернути увагу на затримання двох генералів з системи власне армії, а не Міноборони. Генерал Попов затриманий виключно по одній причині – він рік тому дозволяв собі критику міністра Шойгу. Система показує, що люди з власною критичною думкою не їй потрібні. Заступник керівника генштабу, затриманий за хабар в нещасних 36 млн рублів – це дзвіночок всім, що попри війну, система буде садити і людей, які відповідають за війну, якщо ці люди чимось провиняться.

Поки, посадки, виглядають доволі хаотичними і дуже складно виділити якийсь спільний знаменник, а це ще раз наводить на думку, що тут важливіший процес запуску страху і недовіри, аніж будь-що інше. Плюс, всі ці речі завжди запускають соціальні ліфти, які дозволять створити (підняти) нову лоялістську воєнну еліту.

Виконавці

Базове питання, хто за цим всім стоїть. Після затримання Тимура Іванова, я вввжвв, що це гра Патрушева в таку собі неоандроповщину. Але падіння Патрушева з Олімпу показує нам, що, як мінімум, зараз він не може бути диригентом цих посадок. Що ми можемо точно сказати, так це те, що "розстрільні списки" особисто затверджує Путін.

Коло ж тих, хто за цим всім може стояти в якості такого собі умовного диригента(Ів) відносно обмежене – це керівник ФСБ Бортніков, його перший зам Корольов, керівник департаменту військової контррозвідки Юрʼєв та керівник слідкому Бортніков. Поки для нас не зрозуміла роль помічника Президента Дюміна і чи він долучений до цих процесів.

При цьому можемо стверджувати, що кураторство Патрушева над силовиками припинилося. Єдиним куратором силовиків став Путін. Також, можна говорити зі 100% впевненістю – ідея цих чисток зʼявилася раніше і недаремно Путін зробив свій перший публічний захід після виборів 17.03 саме на колегії ФСБ.

Цілі