Враги Украины на Западе – от Тейлор Грин до немецкой АдГ – ожидаемо вцепились в "антикоррупционные протесты": зачем, мол, помогать Украине, если все равно разворуют, хуже того, напряглись и друзья Украины в Европе.

Американский институт изучения войны (ISW) считает, что Россия использует внутренние протесты в Украине как инструмент информационной войны, чтобы дискредитировать украинское руководство и ослабить международную поддержку Киева.

Впрочем, и так понятно, кому это выгодно, Россия пытается наступать на Украину одновременно на фронте и в информационном пространстве, чтобы разрушить единство страны, организовать хаос, взорвать оборону изнутри.

Знаете, как выглядит со стороны, из Германии, ситуация с "антикоррупционными протестами" в Украине?

Я принципиально не даю комментариев относительно внутриполитической ситуации в Украине. И сейчас не готов оценивать, было ли правильным решение Зеленского об установлении президентского контроля над антикоррупционными органами, тем более президент уже готов его скорректировать. ситуацию в Украине.

Путин хочет - и не скрывает этого - уничтожить Украину как независимое государство, а украинцев как самостоятельный народ. концлагерь, где коренное население находится под тотальным контролем и репрессируется за малейшие проявления самобытности.