Українська
Политика

Путин отказался прекратить войну после введения Трампом новых санкций

Иван Ступак

Путин отказался прекратить войну после введения Трампом новых санкций
Путин отказался прекратить войну после введения Трампом новых санкций

Путин отказался прекратить войну после введения Трампом новых санкций и пригрозил "ошеломляющим ответом" на удары Tomahawk по России.

Такая трактовка буквально означает, что в России вообще нет понимания, каким образом можно ответить на санкции от США.

Скорее всего, на "баррикады" противостояния из США выгонят придворных фриков (Медвед) и штатных пропагандистов, которые будут друг перед другом нахваливать руzzia вандерфаффе и угрожать неизвестным врагам радиоактивным попелом.

Вместе с тем, глава Российского фонда прямых инвестиций - Кирилл Дмитриев будет продолжать постить в соцсетях твиты с голубем мира, тегать Илона Маска и предлагать будущее выгодное сотрудничество с США.

Кремлю важно сохранять баланс между эмоциональными и постановочными угрозами, но ни в коем случае не допустить реальной ссоры и не испортить отношения.

А вот моя любимая цитата: "Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением".

Как иронически….

Источник:facebook.com

Война в УкраинеБлоги