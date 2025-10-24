Путин отказался прекратить войну после введения Трампом новых санкций и пригрозил "ошеломляющим ответом" на удары Tomahawk по России.

Такая трактовка буквально означает, что в России вообще нет понимания, каким образом можно ответить на санкции от США.

Скорее всего, на "баррикады" противостояния из США выгонят придворных фриков (Медвед) и штатных пропагандистов, которые будут друг перед другом нахваливать руzzia вандерфаффе и угрожать неизвестным врагам радиоактивным попелом.

Вместе с тем, глава Российского фонда прямых инвестиций - Кирилл Дмитриев будет продолжать постить в соцсетях твиты с голубем мира, тегать Илона Маска и предлагать будущее выгодное сотрудничество с США.

Кремлю важно сохранять баланс между эмоциональными и постановочными угрозами, но ни в коем случае не допустить реальной ссоры и не испортить отношения.

А вот моя любимая цитата: "Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением".

Как иронически….