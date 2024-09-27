Путин нервничает из-за проблем в экономике РФ?

Путин очень палится на том, чего он боится. На этот раз речь идет об ударах вглубь России. Но о любом масштабировании помощи Украине, на самом деле. Кроме того, то напряжение сил, которое России стоит эта война вообще и текущее наступление на Донбассе – это очень большие затраты. Для России как страны в целом и для путинского режима.

Далее текст на языке оригинала

За 2,5 роки Росія практично вичерпала практично усі радянські запаси. Які формувалися майже 40 років. І нема причин думати що на відновлення співставного потенціалу їм знадобиться менше. Ні, Китай не буде їм з цим допомагати, бо нащо?

За 2,5 роки Росія спотворила і перегріла власну економіку. Ниття, яке генерує Набіулліна і весь технократичний апарат уряду – приховано, обережно, але все більш відчайдушно – демонструє чого Росії коштує ця війна.

Так, звісно, в них є запас міцності, є надходження грошей і ресурсів. Звісно, обережність наших партнерів дала їм надто багато часу і можливостей тиснути на Україну, яку вони переважають в усіх ресурсах в рази, а місцями в десятки разів.

Але при цьому всі їх успіхи у глобальному масштабі:

Жалюгідні. Бо окупація додаткових кількох відсотків території України в обмін на практично все, що накопичував СРСР це якось ні про що.

Бо окупація додаткових кількох відсотків території України в обмін на практично все, що накопичував СРСР це якось ні про що. Дуже крихкі. Бо вартує змінитися масштабам допомоги Україні – і все це посиплеться.

Вони можуть утримати те що здобули або збільшувати свої здобутки тільки якщо допомога Україні не буде адекватною нашим потребам. І Путін це чудово розуміє. І союзники Путіна на Заході це чудово розуміють.

Тому вчергове – коли Україна ставить питання про масштабування допомоги (в частині параметрів застосування зброї) і напередодні виборів в США, де Росія грає в конкретного кандидата – вони витягують тему ядерки. Власне, єдиної російської зброї, якої насправді варто боятися. Щоб виграти собі ще трохи часу, який – поки Захід шукає в собі сміливість і політичну волю – дійсно грає на вигідний Росії розвиток подій.

Питання лише в тому, коли адекватні серед наших партнерів втомляться від цих ігор.