Путин не может остановить войну. Что ждет Украину дальше?

Переговоры США – Украина. Что будет дальше?

Насколько я понял, прочтя утренние новости, пока мы здесь спали, в Америке переговоры завершились тем, что договорились вести переговоры дальше. Договорились договариваться. Это хороший результат. Вряд ли стоило ожидать мирных прорывов от переговоров Украина – США. Мы ведь воюем не с США.

Что будет дальше? 90% вероятности, что выйдет Путин и скажет: переговоры это хорошо, мы полностью за переговоры, но сначала надо устранить "основную причину конфликта". Напомню, этим словосочетанием он означает существование украинского государства и нации.

Путин не может сейчас остановить войну. Во-первых, экономику нельзя перевести обратно на гражданские рельсы без огромных инвестиций, которых негде взять. Во-вторых, все высшие элиты являются непосредственными бенефициарами (выгодополучателями) войны, и эти выгоды нечем заменить. В-третьих, населению нужно показать хоть какую-то победу, иначе Акела промахнулся, царь ненастоящий.

Наконец, главное – непонятно, куда девать миллион убийц, грабителей и насильников, привыкших получать нормальные деньги, – их нельзя возвращать домой, в нищете и безысходность. Поэтому готовимся к долгой зиме, настраиваемся, сплачиваемся. У России положительных сценариев уже нет, а у нас еще есть.