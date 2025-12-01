Українська
Политика

Путин не может остановить войну. Что ждет Украину дальше?

Валерий Пекарь

Путин не может остановить войну. Что ждет Украину дальше?
Путин не может остановить войну. Что ждет Украину дальше?

Переговоры США – Украина. Что будет дальше?

Насколько я понял, прочтя утренние новости, пока мы здесь спали, в Америке переговоры завершились тем, что договорились вести переговоры дальше. Договорились договариваться. Это хороший результат. Вряд ли стоило ожидать мирных прорывов от переговоров Украина – США. Мы ведь воюем не с США.

Что будет дальше? 90% вероятности, что выйдет Путин и скажет: переговоры это хорошо, мы полностью за переговоры, но сначала надо устранить "основную причину конфликта". Напомню, этим словосочетанием он означает существование украинского государства и нации.

Путин не может сейчас остановить войну. Во-первых, экономику нельзя перевести обратно на гражданские рельсы без огромных инвестиций, которых негде взять. Во-вторых, все высшие элиты являются непосредственными бенефициарами (выгодополучателями) войны, и эти выгоды нечем заменить. В-третьих, населению нужно показать хоть какую-то победу, иначе Акела промахнулся, царь ненастоящий.

Наконец, главное – непонятно, куда девать миллион убийц, грабителей и насильников, привыкших получать нормальные деньги, – их нельзя возвращать домой, в нищете и безысходность. Поэтому готовимся к долгой зиме, настраиваемся, сплачиваемся. У России положительных сценариев уже нет, а у нас еще есть.

Источник:facebook.com

Война в УкраинеСШАБлоги