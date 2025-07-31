Путешествия в сочетании с работой: рейтинг стран с наибольшим количеством цифровых кочевников
Цифровые кочевники — это люди, объединяющие удаленную работу с путешествиями, используя технологии для работы из любой точки мира. Благодаря растущей популярности удаленной работы и программ для цифровых кочевников, таких как визы для фрилансеров, в 2025 году все больше украинцев выбирают этот стиль жизни. Но какие страны наиболее привлекательны для цифровых кочевников? В этой статье мы рассмотрим рейтинг стран с наибольшим количеством цифровых кочевников, опираясь на данные из открытых источников, таких как http://www.nomadlist.com, а также дадим советы для украинцев, желающих объединить работу и путешествия.
Почему цифровые кочевники выбирают эти страны?
Страны, популярные среди цифровых кочевников, обычно предлагают:
- Быстрый интернет : Надежное подключение к Wi-Fi является ключевым для удаленной работы.
- Доступное жилье : Платформы, такие как http://www.airbnb.com и http://www.booking.com, помогают найти бюджетные варианты.
- Визы для цифровых кочевников Многие страны ввели специальные визы для удаленных работников.
- Качество жизни : Мягкий климат, достопримечательности, безопасность и развитая инфраструктура.
- Сообщества кочевников : Активные хабы, коворкинги и события для нетворкинга.
Ниже представлен рейтинг стран, которые в 2025 году лидируют по количеству цифровых кочевников, с учетом их привлекательности для украинцев.
1. Португалия
Почему популярна?
Португалия, в частности Лиссабон и Порту, является магнитом для цифровых кочевников благодаря мягкому климату, доступным ценам и визе для цифровых кочевников (D7 Visa). В 2025 году страна остается лидером по данным http://www.nomadlist.com благодаря быстрому интернету (до 200 Мбит/с) и активным сообществам в коворкингах, таких как Outsite Lisbon ( http://www.outsite.co ).
- Преимущества :
- Доступная аренда: средняя цена за апартаменты в Лиссабоне - €800-1200/месяц ( http://www.airbnb.com ).
- Виза D7: позволяет оставаться до 1 года при доходе от €820/месяц.
- Близость к океану и достопримечательности, такие как Алгарве.
- Для украинцев Португалия входит в Шенгенскую зону, поэтому украинцы могут находиться до 90 дней без визы. Для более длительного пребывания подайте на D7 через http://www.vfsglobal.com/portugal/ukraine.
- Совет : Посещайте коворкинги, например Heden Santa Apolónia ( http://www.heden.co ), и берите с собой карточку без комиссий, например, от http://www.revolut.com, для оплаты в EUR.
2. Таиланд
Почему популярна?
Таиланд, в частности Чиангмай и Бангкок, является излюбленным местом цифровых кочевников благодаря низким затратам на жизнь, теплому климату и большому сообществу удаленных работников. В 2025 году страна предлагает Destination Thailand Visa (DTV) для фрилансеров.
- Преимущества :
- Низкие цены: аренда студии в Чиангмае стоит $200–400/месяц ( http://www.airbnb.com ).
- Быстрый интернет: средняя скорость Wi-Fi – 50–100 Мбит/с.
- Сообщества: коворкинги, такие как Punspace ( http://www.punspace.com ), и фестивали для кочевников.
- Для украинцев : DTV позволяет находиться до 180 дней с возможностью продления. Подайте заявку через http://www.thaievisa.go.th. Перелет из Европы ищите на http://www.skyscanner.net.
- Совет : Избегайте туристических зон, таких как Паттайя, и выбирайте Чиангмай для экономии и спокойной атмосферы.
3. Испания
Почему популярна?
Барселона, Мадрид и Валенсия привлекают цифровых кочевников благодаря средиземноморскому климату, развитой инфраструктуре и визе для удаленных работников (Digital Nomad Visa). По данным http://www.nomadlist.com, Испания занимает высокие позиции через быстрый интернет (до 300 Мбит/с) и культурное разнообразие.
- Преимущества :
- Виза для цифровых кочевников: требует дохода от €2640/месяц и позволяет находиться до 1 года ( http://www.exteriores.gob.es ).
- Коворкинги: Talent Garden Barcelona ( http://www.talentgarden.org ) или Betahaus ( http://www.betahaus.com ).
- Доступ к пляжам и достопримечательностям, например Саграда Фамилия.
- Безвиз позволяет находиться 90 дней, а виза для кочевников — до 1 года. Ищите жилье на http://www.idealista.com.
- Совет : Выбирайте Валенсию вместо Барселоны для более низких цен (аренда от €600/месяц).
4. Индонезия (Бали)
Почему популярна?
Бали, в частности Убуд и Чангу, являются центром для цифровых кочевников благодаря тропическому климату, доступным ценам и коворкингам, например Outpost ( http://www.outpost-asia.com ). В 2025 году виза Digital Nomad Visa (e-Visa B211A) облегчает пребывание.
- Преимущества :
- Аренда виллы: $300–600/месяц через http://www.airbnb.com.
- Интернет: 50-100 Мбит/с в коворкингах.
- Сообщества: регулярные встречи кочевников в Dojo Bali ( http://www.dojobali.org ).
- Для украинцев : Виза B211A позволяет находиться до 6 месяцев ( http://www.imigrasi.go.id ). Бронируйте перелеты через http://www.kayak.co.uk.
- Совет : Избегайте туристических зон, таких как Кута, и выбирайте Убуд для спокойной работы.
5. Эстония
Почему популярна?
Эстония, в частности Таллин, является пионером во введении визы для цифровых кочевников (Digital Nomad Visa) еще в 2020 году. В 2025 году страна остается привлекательной благодаря цифровой инфраструктуре, безопасности и доступу в Шенгенскую зону.
- Преимущества :
- Быстрый интернет: до 1 Гбит/с в коворкингах, таких как Lift99 ( http://www.lift99.co ).
- Доступная аренда: €500–800/месяц в Таллинне ( http://www.city24.ee ).
- Виза: позволяет находиться до 1 года при доходе от €3504/месяц ( http://www.workinestonia.com ).
- Для украинцев : Безвиз на 90 дней и возможность подать на визу через http://www.vfsglobal.com/estonia/ukraine.
- Совет : Посетите старинный город Таллинн для вдохновения и берите карту http://www.wise.com для оплаты в EUR.
Советы для украинцев-цифровых кочевников
- Финансы : Используйте карты без комиссий, например http://www.revolut.com или http://www.wise.com, для оплаты и снятия наличных в иностранных валютах.
- Интернет : Проверьте скорость Wi-Fi перед арендой на http://www.speedtest.net. Для работы в дороге покупайте eSIM через http://www.airalo.com.
- Жилье : Ищите апартаменты на http://www.airbnb.com или http://www.booking.com, но бронируйте заранее для экономии.
- Визы : Проверьте требования к визам для цифровых кочевников на официальных сайтах посольств или http://www.nomadlist.com.
- Нетворкинг : Присоединяйтесь к сообществам кочевников через http://www.meetup.com или Telegram-группы, например Digital Nomads Ukraine.
- Перелеты : Ищите бюджетные рейсы на http://www.skyscanner.net, http://www.ryanair.com или через партнерство JetBlue и United ( http://www.united.com ).
- Страховка : Оформляйте туристическую страховку на http://www.hotline.finance для покрытия медицинских расходов.
В 2025 году цифровые кочевники имеют широкий выбор стран для совмещения работы и путешествий. Португалия, Таиланд, Испания, Бали и Эстония лидируют благодаря доступным ценам, быстрому интернету и визовым программам. С этими странами и советами вы сможете работать удаленно, наслаждаясь красотой мира!