Путешествия в сочетании с работой: рейтинг стран с наибольшим количеством цифровых кочевников

Цифровые кочевники — это люди, объединяющие удаленную работу с путешествиями, используя технологии для работы из любой точки мира. Благодаря растущей популярности удаленной работы и программ для цифровых кочевников, таких как визы для фрилансеров, в 2025 году все больше украинцев выбирают этот стиль жизни. Но какие страны наиболее привлекательны для цифровых кочевников? В этой статье мы рассмотрим рейтинг стран с наибольшим количеством цифровых кочевников, опираясь на данные из открытых источников, таких как http://www.nomadlist.com, а также дадим советы для украинцев, желающих объединить работу и путешествия.

Почему цифровые кочевники выбирают эти страны?

Страны, популярные среди цифровых кочевников, обычно предлагают:

Быстрый интернет : Надежное подключение к Wi-Fi является ключевым для удаленной работы.

: Надежное подключение к Wi-Fi является ключевым для удаленной работы. Доступное жилье : Платформы, такие как http://www.airbnb.com и http://www.booking.com, помогают найти бюджетные варианты.

: Платформы, такие как http://www.airbnb.com и http://www.booking.com, помогают найти бюджетные варианты. Визы для цифровых кочевников Многие страны ввели специальные визы для удаленных работников.

Многие страны ввели специальные визы для удаленных работников. Качество жизни : Мягкий климат, достопримечательности, безопасность и развитая инфраструктура.

: Мягкий климат, достопримечательности, безопасность и развитая инфраструктура. Сообщества кочевников : Активные хабы, коворкинги и события для нетворкинга.

Ниже представлен рейтинг стран, которые в 2025 году лидируют по количеству цифровых кочевников, с учетом их привлекательности для украинцев.

1. Португалия

Почему популярна?

Португалия, в частности Лиссабон и Порту, является магнитом для цифровых кочевников благодаря мягкому климату, доступным ценам и визе для цифровых кочевников (D7 Visa). В 2025 году страна остается лидером по данным http://www.nomadlist.com благодаря быстрому интернету (до 200 Мбит/с) и активным сообществам в коворкингах, таких как Outsite Lisbon ( http://www.outsite.co ).

Преимущества : Доступная аренда: средняя цена за апартаменты в Лиссабоне - €800-1200/месяц ( http://www.airbnb.com ). Виза D7: позволяет оставаться до 1 года при доходе от €820/месяц. Близость к океану и достопримечательности, такие как Алгарве.

: Для украинцев Португалия входит в Шенгенскую зону, поэтому украинцы могут находиться до 90 дней без визы. Для более длительного пребывания подайте на D7 через http://www.vfsglobal.com/portugal/ukraine.

Португалия входит в Шенгенскую зону, поэтому украинцы могут находиться до 90 дней без визы. Для более длительного пребывания подайте на D7 через http://www.vfsglobal.com/portugal/ukraine. Совет : Посещайте коворкинги, например Heden Santa Apolónia ( http://www.heden.co ), и берите с собой карточку без комиссий, например, от http://www.revolut.com, для оплаты в EUR.

2. Таиланд

Почему популярна?

Таиланд, в частности Чиангмай и Бангкок, является излюбленным местом цифровых кочевников благодаря низким затратам на жизнь, теплому климату и большому сообществу удаленных работников. В 2025 году страна предлагает Destination Thailand Visa (DTV) для фрилансеров.

Преимущества : Низкие цены: аренда студии в Чиангмае стоит $200–400/месяц ( http://www.airbnb.com ). Быстрый интернет: средняя скорость Wi-Fi – 50–100 Мбит/с. Сообщества: коворкинги, такие как Punspace ( http://www.punspace.com ), и фестивали для кочевников.

: Для украинцев : DTV позволяет находиться до 180 дней с возможностью продления. Подайте заявку через http://www.thaievisa.go.th. Перелет из Европы ищите на http://www.skyscanner.net.

: DTV позволяет находиться до 180 дней с возможностью продления. Подайте заявку через http://www.thaievisa.go.th. Перелет из Европы ищите на http://www.skyscanner.net. Совет : Избегайте туристических зон, таких как Паттайя, и выбирайте Чиангмай для экономии и спокойной атмосферы.

3. Испания

Работа и отдых прямо на пляже. Источник: Pixabay Работа и отдых прямо на пляже. Источник: Pixabay

Почему популярна?

Барселона, Мадрид и Валенсия привлекают цифровых кочевников благодаря средиземноморскому климату, развитой инфраструктуре и визе для удаленных работников (Digital Nomad Visa). По данным http://www.nomadlist.com, Испания занимает высокие позиции через быстрый интернет (до 300 Мбит/с) и культурное разнообразие.

Преимущества : Виза для цифровых кочевников: требует дохода от €2640/месяц и позволяет находиться до 1 года ( http://www.exteriores.gob.es ). Коворкинги: Talent Garden Barcelona ( http://www.talentgarden.org ) или Betahaus ( http://www.betahaus.com ). Доступ к пляжам и достопримечательностям, например Саграда Фамилия.

: Безвиз позволяет находиться 90 дней, а виза для кочевников — до 1 года. Ищите жилье на http://www.idealista.com.

— до 1 года. Ищите жилье на http://www.idealista.com. Совет : Выбирайте Валенсию вместо Барселоны для более низких цен (аренда от €600/месяц).

4. Индонезия (Бали)

Почему популярна?

Бали, в частности Убуд и Чангу, являются центром для цифровых кочевников благодаря тропическому климату, доступным ценам и коворкингам, например Outpost ( http://www.outpost-asia.com ). В 2025 году виза Digital Nomad Visa (e-Visa B211A) облегчает пребывание.

Преимущества : Аренда виллы: $300–600/месяц через http://www.airbnb.com. Интернет: 50-100 Мбит/с в коворкингах. Сообщества: регулярные встречи кочевников в Dojo Bali ( http://www.dojobali.org ).

: Для украинцев : Виза B211A позволяет находиться до 6 месяцев ( http://www.imigrasi.go.id ). Бронируйте перелеты через http://www.kayak.co.uk.

: Виза B211A позволяет находиться до 6 месяцев ( http://www.imigrasi.go.id ). Бронируйте перелеты через http://www.kayak.co.uk. Совет : Избегайте туристических зон, таких как Кута, и выбирайте Убуд для спокойной работы.

5. Эстония

Почему популярна?

Эстония, в частности Таллин, является пионером во введении визы для цифровых кочевников (Digital Nomad Visa) еще в 2020 году. В 2025 году страна остается привлекательной благодаря цифровой инфраструктуре, безопасности и доступу в Шенгенскую зону.

Преимущества : Быстрый интернет: до 1 Гбит/с в коворкингах, таких как Lift99 ( http://www.lift99.co ). Доступная аренда: €500–800/месяц в Таллинне ( http://www.city24.ee ). Виза: позволяет находиться до 1 года при доходе от €3504/месяц ( http://www.workinestonia.com ).

: Для украинцев : Безвиз на 90 дней и возможность подать на визу через http://www.vfsglobal.com/estonia/ukraine.

: Безвиз на 90 дней и возможность подать на визу через http://www.vfsglobal.com/estonia/ukraine. Совет : Посетите старинный город Таллинн для вдохновения и берите карту http://www.wise.com для оплаты в EUR.

Советы для украинцев-цифровых кочевников

Работать удаленно очень удобно. Источник: Pixabay Работать удаленно очень удобно. Источник: Pixabay

Финансы : Используйте карты без комиссий, например http://www.revolut.com или http://www.wise.com, для оплаты и снятия наличных в иностранных валютах. Интернет : Проверьте скорость Wi-Fi перед арендой на http://www.speedtest.net. Для работы в дороге покупайте eSIM через http://www.airalo.com. Жилье : Ищите апартаменты на http://www.airbnb.com или http://www.booking.com, но бронируйте заранее для экономии. Визы : Проверьте требования к визам для цифровых кочевников на официальных сайтах посольств или http://www.nomadlist.com. Нетворкинг : Присоединяйтесь к сообществам кочевников через http://www.meetup.com или Telegram-группы, например Digital Nomads Ukraine. Перелеты : Ищите бюджетные рейсы на http://www.skyscanner.net, http://www.ryanair.com или через партнерство JetBlue и United ( http://www.united.com ). Страховка : Оформляйте туристическую страховку на http://www.hotline.finance для покрытия медицинских расходов.

В 2025 году цифровые кочевники имеют широкий выбор стран для совмещения работы и путешествий. Португалия, Таиланд, Испания, Бали и Эстония лидируют благодаря доступным ценам, быстрому интернету и визовым программам. С этими странами и советами вы сможете работать удаленно, наслаждаясь красотой мира!