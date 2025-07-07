Путешествия по паровым поездам возвращаются с новыми маршрутами для исследования природы и истории Британии этим летом.

Поездки на исторических паровозах возобновляются по всей Великобритании с середины августа по конец сентября 2025 года. Из Лондона, Йорка и Бристоля путешественники могут отправиться в сезонные однодневные поездки, открывающие волшебную сельскую местность и исторические железнодорожные линии. Пассажиры этих маршрутов смогут насладиться классическими поездками на паровозах, исследуя прибрежные деревни, сельские пейзажи и места, богатые историей.

Планируемые маршруты включают несколько достопримечательностей:

Dorset Coast Express в Борнмут или Веймут

в Борнмут или Веймут The Waverley вдоль линии Сеттл-Карлайл до Карлайла

вдоль линии Сеттл-Карлайл до Карлайла Cumbrian Coast Express вдоль побережья Ирландского моря

вдоль побережья Ирландского моря The Royal Duchy от Бристоля до Корнуолла

Каждая поездка предусматривает несколько часов на месте назначения для самостоятельного исследования, что делает эти маршруты идеальными для однодневных путешественников без ночевки.

Пассажиры Dorset Coast Express смогут посетить Дурдл-Дор — поразительную известняковую арку на Юрском побережье, известную своими суровыми скалами и широкими морскими пейзажами. Рядом расположен залив Боулиз, тихое пляжное место с чистыми водами и пешеходными тропами. В Карлайле путешественники могут посетить парк Рикерби – прибрежную зеленую зону, идеальную для прогулок вдоль реки Иден и наблюдение за местной дикой природой.

Маршрут Cumbrian Coast Express проходит неподалеку от мыса Сент-Бис-Гед – важного места гнездования морских птиц с поразительными песчаниковыми скалами. Вблизи Равенгласа путешественники могут открыть для себя песчаные дюны Дригг, заповедную прибрежную зону, известную своим богатым биоразнообразием. В Корнуолле пассажиры, останавливающиеся в Чарльзтауне, могут насладиться исторической гаванью Чарльзтаун, известной своими высокими кораблями и традиционным каменным причалом, открывающим взгляд на морское наследие.

Историческая гавань Чарльзтауна представлена в паровых турах. Источник: unsplash Историческая гавань Чарльзтауна представлена в паровых турах. Источник: unsplash

Эти паровозные путешествия являются практической альтернативой путешествиям на собственном автомобиле, сочетая экологичность с культурными и природными впечатлениями. Включение длительных остановок позволяет посетителям эффективно исследовать менее доступные районы без нужды в ночлеге. Возвращение паровозных путешествий способствует росту железнодорожного туризма и облегчает доступ к разным направлениям Великобритании, предлагая путешественникам больше способов открыть страну.