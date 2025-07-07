Подорожі паровими поїздами повертаються з новими маршрутами для дослідження природи та історії Британії цього літа

Поїздки на історичних паровозах відновлюються по всій Великобританії з середини серпня до кінця вересня 2025 року. З Лондона, Йорка та Бристоля мандрівники можуть вирушити в сезонні одноденні поїздки, що відкривають чарівну сільську місцевість та історичні залізничні лінії. Пасажири цих маршрутів зможуть насолодитися класичними поїздками на паровозах, досліджуючи прибережні села, сільські пейзажі та місця, багаті на історію.

Заплановані маршрути включають кілька визначних подорожей:

Dorset Coast Express до Борнмута або Веймута

до Борнмута або Веймута The Waverley вздовж лінії Сеттл-Карлайл до Карлайла

вздовж лінії Сеттл-Карлайл до Карлайла Cumbrian Coast Express уздовж узбережжя Ірландського моря

уздовж узбережжя Ірландського моря The Royal Duchy від Бристоля до Корнуолла

Кожна поїздка передбачає кілька годин на місці призначення для самостійного дослідження, що робить ці маршрути ідеальними для одноденних мандрівників без необхідності ночівлі.

Пасажири Dorset Coast Express матимуть змогу відвідати Дурдл-Дор — вражаючу вапнякову арку на Юрському узбережжі, відому своїми суворими скелями та широкими морськими краєвидами. Поруч розташована затока Боуліз, тихе пляжне місце з чистими водами та пішохідними стежками. У Карлайлі мандрівники можуть відвідати парк Рікербі — прибережну зелену зону, ідеальну для прогулянок уздовж річки Іден та спостереження за місцевою дикою природою.

Маршрут Cumbrian Coast Express проходить неподалік від мису Сент-Біс-Гед — важливого місця гніздування морських птахів із вражаючими пісковиковими скелями. Поблизу Равенгласа мандрівники можуть відкрити для себе піщані дюни Дрігг, заповідну прибережну зону, відому своєю багатою біорізноманітністю. У Корнуоллі пасажири, що зупиняються в Чарльзтауні, можуть насолодитися історичною гаванню Чарльзтаун, відомою своїми високими кораблями та традиційним кам’яним причалом, що відкриває погляд на морську спадщину.

Історична гавань Чарльзтаун представлена в парових турах. Джерело: unsplash

Ці паровозні подорожі є практичною альтернативою подорожам на власному автомобілі, поєднуючи екологічність із культурними та природними враженнями. Включення тривалих зупинок дозволяє відвідувачам ефективно досліджувати менш доступні райони без потреби в ночівлі. Повернення паровозних подорожей сприяє зростанню залізничного туризму та полегшує доступ до різноманітних напрямків Великобританії, пропонуючи мандрівникам більше способів відкрити країну.