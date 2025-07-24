Протесты в Киеве: сможет ли Офис президента убедить депутатов изменить позицию

Уже третий день продолжаются протесты против попыток лишить антикоррупционные органы независимости, и это свидетельствует о глубоком кризисе доверия граждан к власти. Даже тогда, когда президент лично инициирует изменения в законодательство, которые должны восстановить эту независимость. И это тревожный симптом для страны, которая находится в состоянии войны. Потому что выживание государства — я сознательно не говорю о победе, а только об элементарном выживании страны и его граждан — зависит от уровня доверия общества к руководству.

Поспешная готовность пересмотреть не менее поспешное решение оставляет множество вопросов. Главное из них — чего действительно стремилась власть? Действительно ли в офисе президента хотели лишить антикоррупционные органы независимости? Был ли это временный "откат", позволявший избавиться от самых нежелательных дел и расследований? Может, скандал вокруг антикоррупционной системы должен был только отвлечь внимание, а основные изменения планируются в силовой вертикали — такие, как возможность обыскивать жилье без санкции суда или беспрепятственно менять прокуроров?

Это уже не просто вопрос эффективности антикоррупционной инфраструктуры. Это возможный дрейф в сторону контролируемого, а то и авторитарного общества. Ведь независимые антикоррупционные органы – украинская специфика, введенная под влиянием западной поддержки. А вот справедливая силовая система – основа правопорядка в любом правовом государстве.

Самое неприятное, что истинную суть событий мы вряд ли узнаем быстро. Ибо очевидно: во власти не предусматривали ни столь масштабных протестов, ни столь жесткой реакции со стороны Запада. Эта неспособность предугадывать действия — тревожное дежавю. В феврале 2022 года эта самая власть не смогла вовремя осознать неизбежность полномасштабного вторжения России. В 2019-м не предусмотрела, что переговоры Зеленского с Путиным лишь подтолкнут российского диктатора к большой войне. А недавний дипломатический скандал в Вашингтоне еще один пример недальновидности, когда разговор Зеленского с Трампом предсказуемо обернулся конфликтом между двумя президентами. Умение предвидеть последствия решений – ключевая компетенция политического руководства. Ее отсутствие — угроза не только властям, но и самому государству.

Конечно, стоит отдать должное Зеленскому: он способен быстро реагировать на общественные настроения и отступать с позиций, которые еще вчера казались незыблемыми. Но и здесь – потенциальная ловушка. Одно – найти голоса в Верховной Раде для демонтажа независимости антикоррупционной системы. Совсем другое – найти голоса, чтобы эту независимость вернуть. И я почти уверен, что таких голосов в парламенте просто нет. Следовательно, все теперь будет зависеть от того, сможет ли Офис президента убедить депутатов изменить позицию.