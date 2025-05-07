Приземлитесь как профессионал: как избежать отеков лодыжек после перелета

Долгий перелет, вожделенный отпуск — и вот вы уже шагаете по аэропорту. Шагаете как-то неуверенно, потому что ноги кажутся вдвое тяжелее. Знакомое чувство? Опухание лодыжек после полета — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие путешественники. К счастью, существуют простые и эффективные способы избежать дискомфорта и сохранить легкость походки даже после самого длинного перелета. В этой статье мы рассмотрим, почему вообще возникают отеки во время полета, и как справиться с этим, чтобы ничто не испортило вам радость путешествий.

Почему отекают лодыжки во время полета

Так почему же, несмотря на очевидную легкость путешествия по самолету, наши лодыжки иногда превращаются в "подушечки" до конца перелета? За этот дискомфорт отвечает несколько факторов:

• Во-первых, низкое давление воздуха в салоне самолета способствует задержке жидкости в организме, в том числе в ногах.

• Во-вторых, длинное сиденье на одном месте замедляет кровообращение, что также способствует отекам.

• Не стоит забывать и об обезвоживании, которое часто сопровождает нас в полете из-за сухого воздуха в салоне.

• И, конечно, своим гастрономическим привычкам: соленые снеки и алкоголь только усугубляют задержку жидкости.

Отеки ног после полета: когда стоит насторожиться

В большинстве случаев отеки ног после перелета – временное явление, которое проходит самостоятельно. Однако в некоторых ситуациях это может быть признаком более серьезных проблем со здоровьем. Обязательно обратитесь к врачу, если:

• отек очень сильный и не проходит через несколько часов после полета;

• вместе с отеком появляется боль, покраснение или чувство тепла в ногах;

• у вас повышенная температура тела;

• отек появляется только на одной ноге.

Эти симптомы могут свидетельствовать о тромбозе глубоких вен (ТГВ) — серьезном заболевании, которое требует немедленной медицинской помощи. Не занимайтесь самолечением – своевременное обращение к врачу поможет избежать негативных последствий для здоровья.

Профилактика отеков: ваши ноги скажут "спасибо"

Да не спешите отчаиваться и покупать обувь на размер больше! Есть немало простых рекомендаций, которые помогут предотвратить отеки или уменьшить их проявление. Следуя этим советам, вы сделаете перелет более комфортным и избежите неприятных ощущений в ногах после посадки.

Что делать перед полетом

Подготовка к перелету начинается задолго до посадки в самолет. Вот несколько простых советов, которые помогут избежать отеков:

• Компрессионные чулки. Наденьте компрессионные чулки или носки – они улучшают кровообращение и предотвращают застой жидкости в ногах.

• Водный баланс. Пейте достаточно воды до полета, чтобы избежать обезвоживания.

• Питание. Ограничит потребление соленой пищи и алкоголя накануне перелета — они способствуют задержке жидкости.

• Разминка. Короткая зарядка перед посадкой в самолет поможет разогреть кровь и подготовить тело к полету.

• Удобная одежда и обувь. Выбирайте свободную одежду, которая не сковывает движений, и удобную обувь без каблука.

• Качественный сон. Старайтесь хорошо выспаться перед полетом, чтобы организм был в тонусе.

• Медицинское освидетельствование. Если у вас есть хронические заболевания - проконсультируйтесь с врачом перед полетом. Эти простые меры помогут сохранить легкость в ногах и хорошо чувствовать себя в полете.

Как избежать отеков ног после длительного авиаперелета. Источник: Image by Milius007 from the Pixabay website Как избежать отеков ног после длительного авиаперелета. Источник: Image by Milius007 from the Pixabay website

Рекомендации: как вести себя в самолете

Даже если вы хорошо подготовились к путешествию, не стоит забывать о профилактике отеков и во время полета:

• Движение – это жизнь. Регулярно двигайте ногами и стопами, выполняйте круговые движения, сгибайте и разгибайте ноги в коленях.

• Прогулки по салону. Когда разрешено – вставайте и немного пройдитесь по салону, это улучшает кровообращение.

• Питьевой режим. Пейте воду или сок во время полета, чтобы поддерживать водный баланс.

• Правильная поза. Не кладите ногу на ногу – это мешает нормальному кровообращению.

• Подушка под ноги. Используйте специальную подушку или свернутое одеяло, чтобы поднять ноги во время полета.

Эти простые действия снизят риск отеков и сделают перелет более комфортным.

После полета: не забудьте о ногах

После приземления важно дать ногам отдохнуть и восстановиться:

• Растяжка Легкая зарядка или растяжка помогут восстановить кровообращение и снять напряжение в ногах.

• Поднимите положение ног. Если есть возможность — лягте и поднимите ноги выше уровня сердца на 15–20 минут.

• Продолжайте пить воду, чтобы восстановить водный баланс организма.

Конечно, каждый случай индивидуален. Если у вас есть хронические заболевания, связанные с кровообращением, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Что положить в сумку: продукты для профилактики отеков

Правильное питание – ваш настоящий союзник в борьбе с отеками во время перелета.

• Выбирайте продукты, богатые калием: бананы, абрикосы, чернослив, изюм, шпинат.

• Пища с высоким содержанием воды – огурцы, арбузы, дыни, зелень – поддерживают водный баланс.

• Избегайте соленой пищи – снеки, фастфуд, потому что соль задерживает жидкость.

• Алкоголь и сладкие газированные напитки способствуют обезвоживанию.

Отеки лодыжек после перелета — не приговор, а лишь незначительная неприятность, которую легко предупредить.

Легкого полета и ярких впечатлений!