Президенту нужно доверие общества, и он может его вернуть

Я никогда не голосовал за Зеленского и аффилированные с ним партии. И не буду. Но именно сейчас я очень хочу, чтобы он отреагировал правильно и сохранил остатки доверия и рейтинга.

Мы не можем позволить себе, чтобы украинский президент, чтобы украинская власть потеряла остатки легитимности во время войны. Нам это очень нужно. Иначе мы сталкиваемся с риском потери государства по сценарию Первой Мировой, когда дезертирство на фронте сочеталось с массовым отчаянием и политическим раздражением.

Поэтому власти должны отреагировать на разоблачение НАБУ правильно. Это в их интересах. И у наших. Ибо, чтобы мы не думали о Зеленском, он единственный возможный президент и главнокомандующий до конца войны.

Пока власти реагировали по принципу "Мало и поздно". Что удивительно, учитывая, что все месяцами ждали появления именно такой информации. Тем более коррупция в энергосистеме, коррупция вокруг Энергоатома, не была ни для кого сюрпризом. Об этом публично говорили уже больше года. Но пока методы коммуникации провальны. Игнорирование проблемы, попытка дискредитации и обесценивания НАБУ и САП через телеграммы каналы и штатных глашатаев. С этого все началось. И это было очень плохо. Сейчас мы увидели отстранение Галущенко и перезапуск Наблюдательного Совета Энергоатома. Но это не то.

Отстранение Галущенко ничего не решает. Власть штука не формальна. И даже влияние на министерство юстиции это не сильно уменьшит. Не говоря уже о том, что проблема это была в министерстве энергетики. А там все остается как и было. Близкий человек к Галущенко, упомянутый на пленках НАБУ, продолжает быть министром.

О наблюдательном Совете Энергоатома вообще смешно. Фишка как раз в том, что там не было состоятельного Наблюдательного Совета. Власти максимально затягивали ее запуск и до сих пор у нас нет полного состава. О чем не раз подчеркивали наши международные партнеры. Это, кстати, одно из объяснений, почему у Укрэнерго не получилось запустить щупальца, а в Энергоатоме возник бэкофис. Потому что у Укрэнерго был нормальный Наблюдательный Совет с доминацией независимых членов, а в Энергоатоме не было. Хотя, конечно, наличие Наблюдательного Совета не гарантирует, что такого бекофиса не появилось бы. Это необходимое, а не достаточное условие. Почему-то Че Гевара получал свои миллионы, хотя он и не имел отношения к Энергоатому.

Поэтому ничего не решающие шаги не вернут доверие. Доверие, которое сейчас нужно бороться, выгрызать. Которая очень важна на фоне продолжения наступлений россиян на фронте и проблем со светом, которые с нами очень надолго.

И ключевое – это увольнение министров. Это первый и срочный шаг. Нельзя прикрываться приговорами, в которых 2-3 года минимум. Это уже не сработает. Должны быть увольнения. И назначение новых людей, обладающих общественной легитимностью и доверием партнеров. И, конечно, завершение войны с НАБУ. Детектив НАБУ, документировавший Карлсона, улетевший и не обещавший вернуться, до сих пор сидит в СИЗО по надуманным, вымышленным, обвинениям. Пока он там сидит, никто не поверит в настоящую очистку. Даже наиболее инфантильная часть общества, которая очень хотела бы поверить в то, что пишут анонимные телеграмм каналы. Скорее будут ожидать мести по отношению к НАБУ. Тем более что атаки на антикоррупционеров в телеграмме продолжаются.

Конечно, не мешало бы посадить хоть одного из людей, известных как "друзья президента". Это сейчас нужно, прежде всего, самому президенту. Кого надо принести в жертву. И не повторять как Янукович "Мы своих не сдаем". Потому что о Коломойском, сидящем в СИЗО, все уже успели забыть. Ему нужна компания.

И главное. Власти должны осознать, что никаких скорых выборов не будет. И достаточно уж заниматься популизмом. Потому что все это напоминаю ситуацию перед полномасштабным вторжением, когда мы слышали "ничего не будет, шашлыки". Сейчас мы фактически слышим "Все скоро кончится, выборы". А кончится все может скоро только если все кончится очень плохо. Поэтому следует признать, что Путин верит, что сможет нас уничтожить и победить. И готов воевать еще долго. И выходить в принятии решений нужно именно из этого. При планировании бюджета, при поддержке мобилизации, при разговоре с нашими западными партнерами.

Война – это марафон. А общественное доверие – это кислород, без которого ты очень быстро можешь сойти с дистанции. Сейчас для страны нужно, чтобы общественное доверие было у президента. И все зависит только от него. Он может его вернуть. По крайней мере, частично.