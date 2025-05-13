Престижные районы Мадрида с недорогим жильем, вкусной едой и шикарными достопримечательностями

Мадрид, радужная столица Испании, много лет славится своим гостеприимством, потому сюда постоянно стекаются толпы туристов. Прибыв в этот большой город, путешественники сразу задаются вопросом – где лучше остановиться, чтобы не потратить состояние на ночлег и увидеть множество достопримечательностей. В этой статье мы хотим осветить тему самых лучших районов Мадрида со списком ресторанов, отелей, баров и развлечений для туристов и местных жителей. Без нашего путеводителя вам будет достаточно сложно определиться, где лучше забронировать жилье, чтобы уложиться в запланированный бюджет. Сэкономленные деньги вы сможете потратить на посещение ресторана, чтобы отведать местные вина и деликатесы или приобрести сувениры для близких.

Каждый район Мадрида имеет свой выразительный характер и уникальную атмосферу и все они достойны принимать гостей со всего мира. Если вы любитель бурной жизни с водоворотом эмоций, выбирайте район Чуека с его динамичной ночной жизнью. Если вы предпочитаете более спокойный образ жизни, вам, вероятно, понравится тихий район Чамбери. Лос Аустриас является хранителем лучших традиций классической архитектуры, в то время как Маласанья украшена поразительными ультрасовременными зданиями. Чрезвычайно популярен среди путешественников район Соль, но не будем спешить и расскажем обо всем по порядку.

Совет дня! Путешествуя по Мадриду, обязательно посетите Оперный театр, где регулярно проходят живые представления с талантливой труппой и яркими декорациями. Вы можете забронировать билеты на действо по выгодным ценам и узнать больше информации о представлениях на вебсайте.

Молосанья

Маласанья – это отличный четырехугольник неправильной формы в центре Мадрида. Здесь царит особенная атмосфера с хипстерским духом Мадрида. Район известен тем, что стал колыбелью модного молодежного движения La Movida в 80-х годах.

Сегодня здесь много антикварных магазинов и волшебных кафе, где можно отдохнуть душой с чашкой любимого ароматного напитка. Есть много отличных магазинов, в частности El Templo de Susu, La Mona Checa Biba Vintage и Vintage Kilo, где можно купить качественную одежду на вес. Маласанья не может похвастаться обилием туристических достопримечательностей. Но, кроме нескольких музеев, здесь есть множество приветливых кафе, ресторанов и ночных клубов с легкой атмосферой, без чрезмерного эпатажа. Важным плюсом района является то, что отсюда можно достаточно быстро добраться до интересных достопримечательностей в Соли и окрестностях.

Маласанья постоянно совершенствуется новыми бутиками и ресторанами. Источник: Freepik Маласанья постоянно совершенствуется новыми бутиками и ресторанами. Источник: Freepik

Здесь можно найти много домов с впечатляющими "граффити", которые придают Маласаньи особый шарм и оригинальность. Регулярно открываются новые гастрономические заведения, в том числе кафе и рестораны, устраивающие удивительные бранчи, только начинающие приживаться в Испании. По желанию сюда можно приехать даже с домашним питомцем, который точно оценит такой необычный отпуск.

Кафе, рестораны и бары в Маласанье

Маласанья, один из лучших районов Мадрида, предлагает вкусную еду и изысканные напитки:

Ochenta Grados Malasaña – элегантный ресторан, успешно сочетающий дизайнерские особенности нескольких стилей. Здесь подают вкусные холодные закуски и ароматные горячие блюда, которые доставляют гостям много удовольствия. Ресторан предлагает комплексное меню по очень привлекательным ценам.

– элегантный ресторан, успешно сочетающий дизайнерские особенности нескольких стилей. Здесь подают вкусные холодные закуски и ароматные горячие блюда, которые доставляют гостям много удовольствия. Ресторан предлагает комплексное меню по очень привлекательным ценам. Ojalá – уютная гастрономическая сцена с роскошными бранчами, богатым выбором вин из сочного винограда и фирменными коктейлями. При желании можно отлично провести время на патио заведения, предвкушая лучшую еду и гостеприимство Испании.

– уютная гастрономическая сцена с роскошными бранчами, богатым выбором вин из сочного винограда и фирменными коктейлями. При желании можно отлично провести время на патио заведения, предвкушая лучшую еду и гостеприимство Испании. Kinza – шикарный ресторан с темпераментными напитками и деликатесами грузинской кухни. Обязательно попробуйте лобио и чанахи, приготовленные в горшках, и их островной вкус запомнится навсегда.

– шикарный ресторан с темпераментными напитками и деликатесами грузинской кухни. Обязательно попробуйте лобио и чанахи, приготовленные в горшках, и их островной вкус запомнится навсегда. Santa Maria – комфортный коктейль-бар, который приглашает гостей отведать соблазнительный джин с тоником с пикантными закусками. Он расположен в центральной части района и волшебно привлекает как местных жителей Мадрида, так и путешественников.

Известные бары в районе: El Fabuloso, Madrid Me Mata, Fábrica Maravillas, La Vía Láctea, La Bicicleta, Fábrica Maravillas, Little Angie или El Rey Lagarto.

Где найти жилье в Маласаньи

7 Islas Hotel – потрясающий бутик-отель в Маласаньи, украшенный дизайнерскими коврами и креативным декором. Роскошные люксы располагают частными террасами с комфортными зонами для йоги и гамаками для прекрасного отдыха.

– потрясающий бутик-отель в Маласаньи, украшенный дизайнерскими коврами и креативным декором. Роскошные люксы располагают частными террасами с комфортными зонами для йоги и гамаками для прекрасного отдыха. Melia Madrid Princesa – с прекрасными видами на Королевский дворец, предлагает роскошное размещение с яркими номерами и функциональной техникой. Кофеварки для приготовления великолепного кофе и просторные ванные комнаты с панорамными видами на городской пейзаж.

Что посмотреть в Маласаньи

Сердце Маласаньи, хорошего района Мадрида – это Площадь Дос де Майо, расположенная на месте парка Монтелеон, где около 200 лет назад произошло знаковое восстание. Это было важное событие в борьбе за независимость страны. Испанское сопротивление против французов возглавили солдаты Даоиз и Веларде, которым посвящена мраморная скульптура 1830 года. Тогда погибли многие испанские солдаты, включая главных героев важной битвы.

Сегодня Площадь Дос де Майо – место, где часто встречаются влюбленные для незабываемых выходных вместе. Здесь много кафе и ресторанов с открытыми террасами и отличной кухней. Романтические пары с удовольствием проводят время в саду, прогуливаясь по его уютным тропинкам в тени пышных деревьев и вдыхая ароматы роз.

Отпуск в Маласаньи украшен посещением популярных достопримечательностей:

Церковь Дебоа.

Центр современной культуры Конде Дуке.

Национальный музей романтизма.

Кафе Хоп.

Музей современного искусства.

Недалеко от Дворца Лирия расположены военные казармы, на территории которых есть библиотеки, где бережно хранятся документы исторического наследия Мадрида. Здесь оборудованы залы с яркими атрибутами музыкального, театрального и танцевального искусства.

Соль

В сердце Мадрида находится оживленный район Соль с массой баров и ресторанов, музеев и театров для насыщенного досуга путешественников и местных жителей. Здесь сосредоточено множество культурных памятников, которые можно исследовать часами пешком.

Несмотря на бурную жизнь, этот район Мадрида считается достаточно безопасным для путешествий и проживания. Единственное, на что стоит обратить внимание, – это карманники из-за больших толп.

Кафе и рестораны в районе

Соль радует путешественников богатым кулинарным разнообразием и неизменным испанским гостеприимством. Это мастерски подчеркивают гастрономические заведения:

Restaurante-Coctelería Inclán Brutal Bar – ресторан, где на первый план выходят высокий уровень мастерства шеф-повара и первоклассное обслуживание. Здесь блюда тщательно подбираются для подачи деликатесов, а особое внимание уделяется эстетическому оформлению блюд.

– ресторан, где на первый план выходят высокий уровень мастерства шеф-повара и первоклассное обслуживание. Здесь блюда тщательно подбираются для подачи деликатесов, а особое внимание уделяется эстетическому оформлению блюд. Bar la Campana – уютный ресторан, комфортно расположившийся возле Площади Майор. Здесь можно попробовать вкусные сэндвичи из испанского хлеба с ветчиной или сардинами, сэндвичи с жареными кальмарами и острой свиной колбасой. Такая еда будет служить полноценным обедом или ужином, а благодаря большому размеру сэндвичей их легко можно разделить на двоих. Бар любим как мясоедами, так и поклонниками растительной пищи.

– уютный ресторан, комфортно расположившийся возле Площади Майор. Здесь можно попробовать вкусные сэндвичи из испанского хлеба с ветчиной или сардинами, сэндвичи с жареными кальмарами и острой свиной колбасой. Такая еда будет служить полноценным обедом или ужином, а благодаря большому размеру сэндвичей их легко можно разделить на двоих. Бар любим как мясоедами, так и поклонниками растительной пищи. Chocolatería San Ginés – заведение, которое с 1894 года бережно хранит кулинарные традиции, начиная от рецептуры блюд и заканчивая их оформлением. Здесь подают нежный горячий шоколад и хрустящую жареную выпечку из заварного теста.

– заведение, которое с 1894 года бережно хранит кулинарные традиции, начиная от рецептуры блюд и заканчивая их оформлением. Здесь подают нежный горячий шоколад и хрустящую жареную выпечку из заварного теста. Solo de Croquetas Echegaray – профессионал по приготовлению крокетов всех видов. Люди с разными пищевыми предпочтениями найдут здесь отличные варианты для аппетитного завтрака.

Где забронировать дешевое жилье в Соли

Соль – это "волшебный ящик", который скрывает много приятных сюрпризов для путешественников. Здесь предлагается множество вариантов бюджетного размещения, вблизи музеев и художественных галерей, магазинов с эксклюзивными товарами и ярких достопримечательностей.

Уютные хостелы и модные отели с королевскими люксами и потрясающим списком услуг приглашают забронировать дешевое жилье здесь. Достойные варианты для выгодной аренды жилья в Соли:

UMusic Hotel Madrid – радует гостей центральным расположением и шикарной внутренней отделкой. Его изюминкой есть просторная терраса на крыше, где можно мечтать часами, наслаждаясь видами окружающей местности. А если добавить к этому королевские мраморные ванные комнаты, изысканный дизайн номеров и бассейн, ваш отпуск будет идеальным.

– радует гостей центральным расположением и шикарной внутренней отделкой. Его изюминкой есть просторная терраса на крыше, где можно мечтать часами, наслаждаясь видами окружающей местности. А если добавить к этому королевские мраморные ванные комнаты, изысканный дизайн номеров и бассейн, ваш отпуск будет идеальным. Hostal Madrid – отличный вариант для ночлега в районе Соль, с хорошими номерами разного размера и спальными конфигурациями. Жилье оснащено стильной мебелью и симпатичным декором.

Что посмотреть в Соли

Самым старым сооружением в районе Соль является Casa Correos, резиденция правительства Мадридской общины. Многие годы здесь существует замечательная традиция встречать Новый год у благородной часовой башни.

В районе Соль расположена знаменитая статуя Oso y el Madroño, которая считается символом столицы Испании. Здесь активно развивается торговая сфера и крупнейшие брендовые магазины Mango, H&M и Zara расположены на Гран Виа. Также стоит посетить одну из центральных площадей города, носит яркое название Площадь Майор, Королевский дворец Мадрида и величественный собор Альмудена.

Соль – настоящая казна для туристов с множеством достопримечательностей. Источник: Freepik Соль – настоящая казна для туристов с множеством достопримечательностей. Источник: Freepik

Район Соль стоит посетить хотя бы ради того, чтобы увидеть Цирк изящных искусств, спроектированный талантливым архитектором Антонио Паласиосом. Здесь регулярно проходят многочисленные выставки и концерты в театральном и концертном зале. Кроме того, в Цирке ежегодно проводится маскарадный балл на карнавал. Его терраса на крыше всегда оживлена и наполнена разнообразной публикой со всего мира.

Ретиро

Ретиро, один из самых популярных районов Мадрида, – это шикарный вариант для туристов, предпочитающих тихий отдых подальше от шумной цивилизации. Он расположен к востоку от центра испанской столицы.

Где найти вкусную еду в Ретиро

"Тихое гнездо" Мадрида наполнено уютными пекарнями с невероятными ароматами, кафе и ресторанами с богатым выбором деликатесов для самых требовательных гурманов.

Гастрономическая сцена Ретиро однозначно предназначена для дальнейшего исследования. Здесь много ресторанов и бистро со специалистами от опытных кулинарных профессионалов:

Levél Veggie Bistro – хорошее место с элегантным интерьером и хорошим выбором блюд без мяса и даже без рыбы. Если вы любите изысканную еду из овощных ингредиентов, закажите здесь суши с гармоничным сочетанием овощей и ароматных специй и ваши вкусовые рецепторы будут вам благодарны.

– хорошее место с элегантным интерьером и хорошим выбором блюд без мяса и даже без рыбы. Если вы любите изысканную еду из овощных ингредиентов, закажите здесь суши с гармоничным сочетанием овощей и ароматных специй и ваши вкусовые рецепторы будут вам благодарны. Chico Calla Madrid – стильный ресторан Ретиро с удивительным чизкейком и воздушными пирожными с ванильным кремом. Здесь можно заказать как большие, так и маленькие порции блюд из мяса, овощей и морепродуктов. Посещая это заведение, не упустите возможности попробовать искусно приготовленного осьминога с тщательно подобранными приправами и специями.

– стильный ресторан Ретиро с удивительным чизкейком и воздушными пирожными с ванильным кремом. Здесь можно заказать как большие, так и маленькие порции блюд из мяса, овощей и морепродуктов. Посещая это заведение, не упустите возможности попробовать искусно приготовленного осьминога с тщательно подобранными приправами и специями. Restaurante Ogrelo – уютное заведение с богатым выбором деликатесов из морепродуктов. Здесь роскошное меню с омарами, рисом с морепродуктами и рыбой на гриле.

Где отдохнуть в Ретиро для лучших моментов

Один из самых популярных районов Мадрида приглашает посетить Парк Ретиро, знаменитую туристическую локацию, любимую как путешественниками, так и местными жителями. Эта пышная территория приветствует посетителей к вечеру. Прогуливаясь по ее уютным тропам, так приятно мечтать и наслаждаться свежестью сказочной природы.

Кроме Парка Ретиро есть много примечательных мест с магической энергией:

Национальный музей Прадо с интересными экспонатами.

Пасео дель Прадо.

Фонтан Нептуна.

Мадридский ботанический сад с райскими растениями заслуживает особенного внимания путешественников в этой туристической локации.

Где остановиться на ночь в Ретиро

Один из самых известных районов Мадрида богат недорогими и комфортными вариантами размещения. К ним можно смело отнести следующие заведения:

Heima Homes Retiro Park-Ibiza – заведение, которое идеально подходит для семейного отдыха. Здесь можно арендовать просторное и светлое жилье, состоящее из нескольких спален, шикарной кухни с функциональным оборудованием и двух ванных комнат. Это идеальное убежище для отпуска с малышами, рядом с магазинами и яркой архитектурой.

– заведение, которое идеально подходит для семейного отдыха. Здесь можно арендовать просторное и светлое жилье, состоящее из нескольких спален, шикарной кухни с функциональным оборудованием и двух ванных комнат. Это идеальное убежище для отпуска с малышами, рядом с магазинами и яркой архитектурой. Only YOU Atocha – еще одна крутая идея для пребывания в известном районе Ретиро. Очаровательные номера и апартаменты оформлены в приятных оттенках, учитывая свежие тренды дизайнерской моды. Важным плюсом заведения является возможность пребывания с четвероногими друзьями. Уютные балконы и террасы на крыше – самый лучший способ наполниться энергией окружающих ландшафтов. А набор подходящих упражнений в тренажерном зале помогает поддерживать отличную физическую форму.

– еще одна крутая идея для пребывания в известном районе Ретиро. Очаровательные номера и апартаменты оформлены в приятных оттенках, учитывая свежие тренды дизайнерской моды. Важным плюсом заведения является возможность пребывания с четвероногими друзьями. Уютные балконы и террасы на крыше – самый лучший способ наполниться энергией окружающих ландшафтов. А набор подходящих упражнений в тренажерном зале помогает поддерживать отличную физическую форму. Hotel Agumar успешно сочетает давние традиции и современные гостиничные тренды. Он расположен возле Парка Ретиро с изумрудной зеленью и Аточа.

успешно сочетает давние традиции и современные гостиничные тренды. Он расположен возле Парка Ретиро с изумрудной зеленью и Аточа. При желании можно забронировать жилье с завтраком, что поможет украсить начало вашего дня наилучшими эмоциями.

Лавапьес

Если вы ищете локацию по выгодным ценам на жилье, обратите внимание на Лавапьес, очень приятный район Мадрида. Он идеально подходит для бюджетного отдыха в яркой столице, наполненной южным гостеприимством и безумным темпераментом. Район имеет выгодное расположение на пересечении Соль и Ретиро, и здесь есть много вариантов для комфортного ночлега – от скромного хостела или апартаментов до роскошных апартаментов в лучших отелях города.

Где поесть в Лавапьесе

Насладиться пикантным вкусом блюд и освежающих напитков в приветливой атмосфере приглашают следующие заведения района:

Tinto and Tapas San Pedro – с достаточно тщательным подходом к приготовлению жареных пирожков с разными начинками и тостами, традиционной пиццей с сыром и оливками и нежным печеньем.

– с достаточно тщательным подходом к приготовлению жареных пирожков с разными начинками и тостами, традиционной пиццей с сыром и оливками и нежным печеньем. Cafelito – с уютным гостевым залом и атмосферным патио. Это отличное место для завтрака с чашкой бодрого кофе и порцией кремового десерта. Здесь огромный выбор традиционных напитков и закусок, а также яркие новинки с богатыми букетами вкусов и ароматов.

– с уютным гостевым залом и атмосферным патио. Это отличное место для завтрака с чашкой бодрого кофе и порцией кремового десерта. Здесь огромный выбор традиционных напитков и закусок, а также яркие новинки с богатыми букетами вкусов и ароматов. Café de Ratas – стоит посетить для дегустации изысканных коктейлей с мескалем и пивом. Они прекрасно дополняются чипсами из кукурузных тортильй и соблазнительными тортильями с плавленым сыром, сочным мясом и тушеной капустой.

Где недорого остановиться в Лавапьесе

Лавапье никогда не оставит вас на улице, когда вы ищете уютное гнездо для отдыха и подзарядки. Здесь есть разнообразные места для недорогого проживания, и мы хотим посоветовать вам самые лучшие варианты:

Artrip Hotel – семейный отель с преимущественно художественным дизайном интерьера. Номера оснащены хорошей мебелью и практичной техникой. Балконы позволяют наслаждаться живописными окрестностями. Эта гостиница охотно принимает как одиночек, так и веселые компании с детьми. Включение завтрака в стоимость аренды жилья помогает избавиться от лишних хлопот и настроиться на прекрасный день в улыбающемся городе.

– семейный отель с преимущественно художественным дизайном интерьера. Номера оснащены хорошей мебелью и практичной техникой. Балконы позволяют наслаждаться живописными окрестностями. Эта гостиница охотно принимает как одиночек, так и веселые компании с детьми. Включение завтрака в стоимость аренды жилья помогает избавиться от лишних хлопот и настроиться на прекрасный день в улыбающемся городе. Hostel Montaloya – с удобными номерами и частными ванными комнатами. Здесь с удовольствием останавливаются как пары, так и студенты. При необходимости хостел может забронировать номера с кухонными уголками, где удобно готовить ароматные домашние обеды и ужины.

Чем заняться в Лавапьесе

Один из крутых районов Мадрида, названный Лавапьесом, стал теплым очагом для людей разных национальностей, и здесь легко найти, чем заняться в свободное время. Благодаря роскошной гастрономии вы можете ежедневно ходить в различные кафе и рестораны, где предлагаются деликатесы испанской, южноазиатской и африканской кухонь.

Достопримечательностей может быть немного мало, но это легко компенсируется множеством магазинов с огромными витринами и веселыми уличными развлечениями.

Путешественники всегда пытаются поближе рассмотреть креативное уличное искусство на Calle de Lavapiés и посетить рынок Mercado de San Fernando.

Здесь можно не только купить свежие продукты, но получить шикарный туристический опыт. На знаменитом рынке расположен Bendito Vinos y Vinilos, крутой испанский винный бар с широким выбором напитков для самых требовательных гурманов. На рынке регулярно проводятся культурные мероприятия:

выступления талантливых артистов с ярким музыкальным сопровождением;

книжные ярмарки;

художественные выставки.

Еще одна жемчужина Лавапьеса – Баррио де лас Летрас, также известная как Литературный квартал. Он примечателен тем, что в 18 веке здесь жили известные писатели, в частности, Лопе де Вега. Сейчас на месте его дома расположен музей с поразительными произведениями искусства и живописным садом.

Обязательно посетите Баррио де лас Летрас в Лавапьесе, чтобы погрузиться в его волшебную атмосферу. Источник: Freepik Обязательно посетите Баррио де лас Летрас в Лавапьесе, чтобы погрузиться в его волшебную атмосферу. Источник: Freepik

Не забудьте посетить здесь Театр Эспаньол с великолепными пьесами и Tablao Café, где регулярно сияют шоу фламенко. Прогуляйтесь по площади Санта Ана с многочисленными ресторанами с широким выбором крафтового пива и кафе с открытыми террасами, украшенными изумрудной зеленью.

Ла Латина

Ла Латина – один из самых лучших районов Мадрида с точки зрения ночной жизни, еды и атмосферы. Вечерние прогулки вдоль Calle de la Cava Baja дают туристам редкую возможность насладиться приветливой атмосферой таверн с богатым ассортиментом деликатесов, популярных в разных регионах Испании.

Где поесть в Ла Латине

Огромное количество заведений, предлагающих удивительное вино, пиво и коктейли, очаровывают подлинными интерьерами и поддерживают путешественников в позитивном настроении. А бары с тапасом приглашают насладиться напитками и десертами, приготовленными по секретным рецептам искусными кулинарами.

Ла Латина богата стильными кафе и ресторанами с шикарной кухней, среди которых почетное место занимают следующие заведения:

El Perro De Pavlov – уютное кафе с невесомыми пирожными и отличным кофе.

– уютное кафе с невесомыми пирожными и отличным кофе. Restaurante Esteban – с винтажным дизайном, яркими штрихами которого являются деревянные балки и элегантный декор. Заведение приглашает гостей отведать тапас из разных частей Испании.

– с винтажным дизайном, яркими штрихами которого являются деревянные балки и элегантный декор. Заведение приглашает гостей отведать тапас из разных частей Испании. Cedrón Restaurante Madrid – где сочные местные специалисты гармонично сочетаются с американскими кулинарными шедеврами. Приходя сюда, обязательно закажите бокал классического испанского вина и нежное севиче, удачно подчеркивающее вкусовое разнообразие блюд из морепродуктов.

Где остановиться на ночь в Ла Латине

Ла Латина предоставила тихое убежище многим заведениям для комфортной остановки в очаровательной столице Испании:

Living Plaza de la Paja – роскошная идея провести отпуск со второй половинкой или близкими друзьями. Этот просторный дом на 5 человек имеет несколько комнат и функциональную кухонную зону. В нем есть все необходимое для полноценной жизни, от стиральной машины до милого декора.

– роскошная идея провести отпуск со второй половинкой или близкими друзьями. Этот просторный дом на 5 человек имеет несколько комнат и функциональную кухонную зону. В нем есть все необходимое для полноценной жизни, от стиральной машины до милого декора. L&H La Latina Selection – апарт-отель с королевскими резиденциями, расположенный неподалеку от знаменитой улицы Calle de la Cava Baja с бесконечными барами, сувенирными магазинами, магазинами и тавернами.

– апарт-отель с королевскими резиденциями, расположенный неподалеку от знаменитой улицы Calle de la Cava Baja с бесконечными барами, сувенирными магазинами, магазинами и тавернами. OK Hostel Madrid – с яркими и ухоженными номерами, идеально подходит для путешественников с ограниченным бюджетом. Помимо отличного сервиса, он предлагает яркие туры с осмотром местных достопримечательностей и походами в бары с тапасами и коктейлями.

Что посмотреть в Ла Латине

В районе Ла Латина путешественники охотно посещают Музей Святого Исидора, освещающий исторический путь столицы Испании с давних времен до настоящего времени. Заведение содержит уникальные экспонаты, включая старинные карты, картины известных художников и другие яркие артефакты.

Еще одна важная локация в районе Ла Латина – Mercado de la Cebada, оживленный двухуровневый рынок с королевским выбором свежих фруктов и овощей, мяса и выпечки. Здесь можно купить брендовую качественную одежду и милые сувениры в память о поездке в солнечный город.

Саламанка

Если вы мечтаете оказаться в престижном районе Мадрида с модными отелями и брендовыми магазинами, направляйтесь прямо в Саламанку. Мы хотим предупредить, что этот вариант путешествия нуждается в определенных финансовых вложениях, но он более чем оправдывает шикарные впечатления от поездки.

Где поесть в Саламанке

Мы хотим поделиться с вами, какие заведения Саламанки с вкусной едой и теплым гостеприимством не стоит обходить:

Hey My Coffee – с ароматными напитками, воздушной выпечкой и удивительными пирожными. Здесь можно совершить приятную остановку и отдохнуть от долгой прогулки по Мадриду.

– с ароматными напитками, воздушной выпечкой и удивительными пирожными. Здесь можно совершить приятную остановку и отдохнуть от долгой прогулки по Мадриду. Library Restaurant – со стильными интерьерами и идеальной кухней. Необычным штрихом дизайна интерьера заведения есть размещение огромной библиотеки с литературой на любой вкус. Здесь подают огромные тарелки с салатами и гарнирами, идеально дополняющими коктейли, названные в честь талантливых мастеров пера.

– со стильными интерьерами и идеальной кухней. Необычным штрихом дизайна интерьера заведения есть размещение огромной библиотеки с литературой на любой вкус. Здесь подают огромные тарелки с салатами и гарнирами, идеально дополняющими коктейли, названные в честь талантливых мастеров пера. La Traynera – тихое заведение, где ведущее место в меню занимают отличные блюда из морепродуктов. Креветки и моллюски, недавно привезшие сюда прямо из таинственных глубин моря, гордо красуются на элегантных тарелках.

Где комфортно остановиться в Саламанке

Если вы поклонник королевской роскоши и гламура, вам понравятся тщательно спроектированные спальни в BLESS Madrid. Каждая деталь важна, от белого постельного белья до элегантных прикроватных ламп.

Новое утро начинается с чашки бархатного кофе Nespresso. Лучшие ощущения от пребывания успешно подкрепляются плаванием в просторном бассейне, игрой в боулинг и посещением оздоровительного центра с сеансами омоложения и ментального восстановления.

Еще один хороший вариант для отпуска в Саламанке – TÓTEM Madrid с аккуратными спальнями и преобладанием пастельных цветов. Гости по-настоящему расслабляются благодаря мягкому свету ламп, пушистым полотенцам, халатам в ванной и кофемашине.

Что посетить в Саламанке

Саламанка – безопасный район в столице Испании с отличным шоппингом. Вы можете часами бродить по его уютным улочкам, рассматривая местные бутики с дизайнерской одеждой и шикарными предметами интерьерного дизайна.

Посетите Музей Ласаро Гальдиано с его огромной коллекцией искусства, включая картины талантливых художников, впечатляющими объектами из тканей и драгоценных металлов, эмали и слоновой кости.

На одном из старейших рынков Мадрида, Mercado de la Paz, вы не просто купите продукты, а наполнитесь невидимой энергией испанского гостеприимства и тепла.

В этой статье мы рассказали о самых лучших районах Мадрида, которые следует рассмотреть при выборе жилья и развлечений в солнечной столице Испании. Мы надеемся, что наша подборка будет полезна для вас и поможет быстро сориентироваться в богатом разнообразии популярных отелей и ресторанов в сияющем городе. Пусть ваше путешествие принесет вам счастье и много радостных моментов!