Прекрасные курорты Мауи: топ-9 мест для проживания на Гавайях

Когда представляешь отпуск мечты, на ум часто приходят Гавайские острова. Благодаря прекрасному теплому климату, нетронутым чистым пляжам, омываемым бурными океанскими волнами, и широкому выбору вариантов размещения для разных бюджетов, это направление является одним из самых популярных в мире отдыха. В частности, особого внимания заслуживает Мауи. Это второй по величине остров архипелага с уникальным и богатым ландшафтом, песчаными пляжами и живописными вулканическими вершинами. Независимо от того, о каком отпуске вы мечтаете – спокойный отдых всей семьей или романтический побег в рай – лучшие курорты Мауи помогут воплотить любое ваше желание.

Hotel Wailea

Этот удивительный курорт на Мауе расположен не непосредственно на побережье, что идеально подходит для тех гостей, которые ищут максимального спокойствия и приватности вдали от пляжей. Важно учесть, что Hotel Wailea предназначен только для мужчин, поэтому, если вы путешествуете с детьми, придется выбрать другой вариант. Благодаря отсутствию шумных детей, атмосфера здесь максимально расслаблена и романтична.

Здание отеля расположено высоко на холме, поэтому отовсюду открываются потрясающие виды. Просторные и уютные номера прекрасно меблированы и имеют большие частные балконы.

На территории отеля есть бассейн, окруженный террасами с уютными кабанами, шезлонгами и кафе. Кроме того, для гостей доступен трансфер до пляжа. В любое время суток транспорт через две минуты доставит всех желающих к прекрасному побережью Мауи. Ресторан на территории предлагает аутентичную местную кухню с возможностью обедать на открытом воздухе. Популярные активности включают в себя кайтбординг и традиционные гавайские экскурсии на каяках.

Адрес : 555 Kaukahi St, Wailea, HI 96753, США

: 555 Kaukahi St, Wailea, HI 96753, США Телефон : +1 808-874-0500

: +1 808-874-0500 Рейтинг : 4.7 ⭐

Sheraton Maui Resort & Spa

Прекрасный курорт на Мауи может похвастаться идеальным расположением, поскольку он расположен между пляжем Каанапали и местом, где знаменитые Черные скалы встречаются с прозрачными бирюзовыми водами Тихого океана. Sheraton Maui Resort & Spa предлагает более 500 гостевых номеров и люксов, все с прекрасными видами на побережье.

В спа-отеле есть несколько вариантов питания. В частности, три ресторана, предлагающих завтрак, обед и ужин, лаунджи со специальными напитками и закусками, а также три бара. В ресторанах представлено меню, гармонично сочетающее местную гавайскую и международную кухню. Особое внимание стоит уделить Black Rock Spa – особому месту, где гости могут максимально расслабиться, заказывая процедуры, вдохновленные особенностями острова.

Адрес : 2605 Kaanapali Pkwy, Lahaina, HI 96761, США

: 2605 Kaanapali Pkwy, Lahaina, HI 96761, США Телефон : +1 808-661-0031

: +1 808-661-0031 Рейтинг : 4.3 ⭐

Napili Kai Beach Resort

Среди лучших курортов Мауи на Гавайях – Napili Kai Beach Resort, расположенный непосредственно на пляже. Этот небольшой, но очень уютный комплекс станет отличным выбором для семейного отдыха. Здесь нет зданий выше зеленых пальм, а количество вариантов размещения ограничено, но небольшой масштаб компенсируется расслабленной теплой атмосферой. Апартаменты начинаются от 450 квадратных футов. Современные и стильные номера рассчитаны на четыре человека, оборудованы кухней, частной верандой и небольшой ванной комнатой.

На территории отеля есть четыре бассейна, ресторан The Sea House, а также доступ к приватному участку пляжа. Кроме того, курорт предлагает сезонную программу детского клуба, а для младших гостей до 12 лет питание бесплатно.

Адрес : 5900 Lower Honoapiilani Rd, Lahaina, HI 96761, США

: 5900 Lower Honoapiilani Rd, Lahaina, HI 96761, США Телефон : +1 808-669-6271

: +1 808-669-6271 Рейтинг : 4.6 ⭐

Four Seasons Resort Maui в Wailea

Все необходимое для удовольствия пляжным отдыхом. Источник: https://www.fourseasons.com/ Все необходимое для удовольствия пляжным отдыхом. Источник: https://www.fourseasons.com/

В список 10 лучших курортов Мауи входит очаровательный Four Seasons Maui at Wailea, расположенный на южной части пляжа Вайлеа. Комплекс, десятилетиями принимающий гостей, получил новую волну популярности благодаря сериалу "Белый лотос", первый сезон которого снимали здесь. Как только гости проходят через большое открытое лобби, обходя центральный фонтанный бассейн, перед ними открываются прекрасные виды, достойные ленты социальных сетей.

Среди удобств:

три бассейна с зоной отдыха вокруг них;

спа-бьюти-центр;

круглосуточное обслуживание номеров;

фитнес-центр;

сад скульптур;

теннисные корты;

три ресторана.

Во всех номерах есть пятизвездочные удобства, а также открытое пространство с видом на недействующий вулкан Халеакала или океан. Максимум привилегий и уникальный опыт можно получить на клубном этаже "гостиница в отеле", который предлагает команду личных консьержей, следящих за потребностями гостей, от индивидуального заселения до выселения.

Адрес : 3900 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, USA

: 3900 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, USA Телефон : +1 808-874-8000

: +1 808-874-8000 Рейтинг : 4.7 ⭐

Ho'olei в Grand Wailea

Этот великолепный курорт на Мауи идеально подходит для семей и компаний, которые ищут большей приватности, чем предлагают огромные комплексы с более чем пятью сотнями номеров. Ho'olei at Grand Wailea предлагает доступ к высококлассным удобствам и сервису, а гости также могут воспользоваться роскошным бассейном, который особенно привлекает детей.

Варианты размещения включают двух- или трехкомнатные виллы на два этажа. Каждая из них имеет особый декор, но обязательно включает не менее двух ванных комнат, патио и веранду, полностью оборудованную кухню, частный гриль и гараж.

На территории нет собственных ресторанов, но гости могут пройти пешком в соседний Grand Wailea с его ресторанами. Кроме того, доступна услуга O'hana Grilling: можно заказать блюда из меню – от гарниров до основных блюд, и персонал доставит продукты в виллу, чтобы вы могли приготовить их самостоятельно на гриле.

Адрес : 146 Hoolei Cir, Wailea, HI 96753, USA

: 146 Hoolei Cir, Wailea, HI 96753, USA Телефон : +1 808-856-2000

: +1 808-856-2000 Рейтинг : 4.5 ⭐

The Ritz-Carlton, Kapalua

Один из самых крутых отелей на Мауи также был назван лучшим гольф-курортом на Гавайях в 2022 году. Неудивительно, ведь The Ritz-Carlton имеет поле для гольфа Bay Course с семнадцатью лунками, спроектированное Арнольдом Палмером. Кроме того, гольф-академия Капалуа получила также многочисленные награды.

Курорт расположен рядом с уникальным природным заповедником Хонокахуа, поэтому вы можете не только прогуливаться по живописным ландшафтам, но и узнать историю коренного народа Гавайев. В пешей доступности есть шесть пляжей и бухт, а комплекс имеет изысканный бассейн с террасой, шезлонгами и кабанами для отдыха в тени. Вы можете забронировать номер, люкс или резиденцию, все из которых оформлены в современном островном стиле и имеют широкий набор удобств.

Адрес : 1 Ritz Carlton Dr, Kapalua, HI 96761, USA

: 1 Ritz Carlton Dr, Kapalua, HI 96761, USA Телефон : +1 808-669-6200

: +1 808-669-6200 Рейтинг : 4.6 ⭐

Fairmont Kea Lani

Независимо от того, планируете ли вы поездку по всей семье или собираетесь с большой группой друзей, один из лучших курортов Мауи на Гавайях удовлетворит все ваши потребности. Гости могут выбрать просторный люкс, который вмещает до шести человек, или роскошную виллу с двумя или тремя спальнями. Последние включают в себя полностью оборудованную кухню и обеденную зону, патио с бассейном и грилем. Прекрасный пляж с белым песком Polo Beach расположен всего в нескольких шагах от вилл.

В Fairmont Kea Lani есть роскошный спа-центр Willow Stream, где можно не только насладиться местными процедурами, но и принять участие в еженедельной оздоровительной прогулке, записаться на занятия по пилатесу и йоге. Шезлонги у бассейна быстро занимаются, поэтому рекомендуем забронировать затененный домик для комфортного пребывания.

Многочисленные рестораны предлагают разнообразные меню на любой вкус. К примеру, главный ресторан Kō предлагает аутентичную островную кухню, а Nick's Fishmarket Maui специализируется на местных морепродуктах. Для празднования особого события отправляйтесь в Pacific Terrace, расположенный на набережной под открытым небом.

Персонал курорта может организовать разные активности, от морских прогулок до уроков игры на укулеле. На территории есть детский клуб, поэтому взрослые могут посетить спа-центр или записаться на пешеходную экскурсию с художником Дейлом Заррерой.

Адрес : 4100 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, USA

: 4100 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, USA Телефон : +1 808-875-4100

: +1 808-875-4100 Рейтинг : 4.5 ⭐

Монтаж Kapalua Bay

Непревзойденный опыт отпуска на о. Источник: https://www.montage.com/ Непревзойденный опыт отпуска на о. Источник: https://www.montage.com/

Montage Kapalua Bay – один из самых оцененных курортов на Мауи. Этот комплекс расположен в очаровательном городке Капалуа на северной части западного побережья острова, предлагая максимальную приватность и звездные удобства. Эксклюзивный курорт занимает площадь 22 000 акров и расположен недалеко от двух морских заповедников.

Montage Kapalua Bay рассчитан всего на 50 апартаментов. Даже самые маленькие номера имеют площадь 1250 квадратных футов, а также есть шесть отдельных резиденций для больших групп. Ресторан Cane & Cove предлагает аутентичную островную кухню, а также доступное обслуживание номеров с доставкой пищи непосредственно в апартаменты. Популярные активности, кроме исследования культуры Мауи, включают океанские круизы, гольф, каякинг, велоспорт и т.д. Обязательно побалуйте себя процедурами для тела или массажем в Spa Montage.

Адрес : 1 Bay Dr, Lahaina, HI 96761, USA

: 1 Bay Dr, Lahaina, HI 96761, USA Телефон : +1 808-662-6600

: +1 808-662-6600 Рейтинг : 4.8 ⭐

Andaz Maui в Wailea Resort

Один из самых современных и популярных курортов на Мауи – Andaz Maui at Wailea Resort, создающий ощущение пребывания в шикарном загородном доме в стиле модерн. Просторные номера оформлены мебелью из тикового дерева, высококачественным постельным бельем и серыми коврами; ванные комнаты декорированы лавовым камнем. Апартаменты включают частные террасы, а в мини-баре есть бесплатные закуски и безалкогольные напитки. Кроме стандартных номеров, можно выбрать расширенные люксы, а для крупных компаний прекрасным решением станут виллы с несколькими комнатами и прямым доступом к пляжу и бассейну.

Ресторан на территории Ka'ana Kitchen предлагает гавайскую и западную кухню, а пляжный бар Bumbye предлагает закуски и коктейли. Для детей от 5 до 12 лет есть клуб Hub 808 с большим выбором ежедневных развлечений.

Адрес : 3550 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, USA

: 3550 Wailea Alanui Dr, Wailea, HI 96753, USA Телефон : +1 808-573-1234

: +1 808-573-1234 Рейтинг : 4.6 ⭐

Мауи – это настоящий рай для тех, кто мечтает о незабываемом отпуске. От роскошных курортов, таких как Four Seasons и Montage Kapalua Bay, до уютных семейных комплексов, как Napili Kai Beach Resort, остров предлагает варианты для любого типа путешественников. Будь то романтический побег или семейное приключение, эти курорты обеспечат комфорт, красоту природы и аутентичный гавайский опыт.