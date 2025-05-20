Прекращения огня не будет: о чем действительно говорили Трамп и Путин

Побеседовали. Остановки огня не будет.

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Два часа разговора Трампа с Путиным. Содержание брифингов практически противоположное. Там, где Трамп пафосно заявляет, что "немедленно начнутся переговоры по прекращению огня", Путин говорит о "возможном прекращении огня на определенный срок" когда-то потом по результатам договоренностей – а это точно не о перемирии, даже коротком. При этом оба усердно игнорируют очевидное несоответствие заявлений визави.

Для нас важнее никакая риторика Путина (бессодержательное "готовы договариваться о возможных договоренностях"). Судя по этому, у Путина неплохо получается затягивать процесс. План, очевидно, таков: до конца года все же согласиться на переговоры, но для этого к осени попытаться достичь максимума на фронте.

Однако, аккуратно, стараясь не раздражать Трампа и не забывая об обеспечении постоянного ориентированного на Трампа фонового сопровождения "давайте договариваться". Хотя должны не забывать сами и постоянно напоминать союзникам: путинское "устранение причин кризиса" в рамках договоренностей означает буквально "устранение украинского государства".

Затягиванием Путин, вероятно, рассчитывает, что к осени Трампа эта тема окончательно надоест, в Украине ухудшится внутренняя ситуация и с европейской поддержкой станет хуже, потому что у ЕС будут какие-то осложнения. Но на что бы ни рассчитывал Путин по Европе, по факту это объективная реальность: очень многое зависит от того, насколько Европа готова самостоятельно, без Америки включаться в противостояние с Россией. Это стало более актуальным на обещания Трампа приехать в Россию "по завершении кризиса".

Кстати, последнее означает, что вероятнее всего на какую-то деэскалацию уже осенью Путин пойдет. Чисто для демонстрации Трампа – чтобы тот начал реализацию обещанных "очень выгодных" бизнес-проектов.

Но в любом случае и перемирие (если Путин все же пойдет на это, а не выберет вариант длительной войны на истощение), и поддержание положительных отношений с Трампом – это ненадолго. Тема будет прикрыта либо уже в следующем, 2026 году (по результатам выборов 33-х сенаторов в ноябре), либо на 2 года позже, с завершением каденции Трампа.

То есть, в 2027 или гора 2029 года война, вероятнее всего, будет возобновлена - если война вообще будет прекращаться на время. И этот момент Украина должна встретить максимально подготовленную к продолжению войны. Как и Европа.