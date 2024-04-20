Правительство усиливает контроль над онлайн-казино: СНБО ввел новые ограничения

В Украине ввели ограничения по онлайн-казино

19 июля 2024 г. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению контроля над онлайн-казино.

Ожидается, что эти меры помогут уменьшить количество людей, страдающих лудоманией. Увеличить поступление в бюджет от легального азартного бизнеса. Защитить детей и молодежь от азартных игр. Об этом говорится на сайте Президента Украины.

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Цель этих мер:

Защитить украинцев от вредных воздействий азартных игр.

Уменьшить количество лудоманов.

Бороться с нелегальным азартным бизнесом.

Обеспечить поступление средств в бюджет.

Что же изменится?

Ограничение рекламы: Реклама онлайн-казино будет запрещена на телевидении, радио, интернете и печатных СМИ.

Реклама онлайн-казино будет запрещена на телевидении, радио, интернете и печатных СМИ. Лимиты игры: Игроки получат недельные лимиты на сумму ставок и проигрыши.

Игроки получат недельные лимиты на сумму ставок и проигрыши. Система онлайн-мониторинга: будет создана система онлайн-мониторинга для отслеживания активности игроков и предотвращения мошенничества.

будет создана система онлайн-мониторинга для отслеживания активности игроков и предотвращения мошенничества. Блокировка нелегальных сайтов: Нелегальные веб-сайты онлайн-казино будут заблокированы.

Нелегальные веб-сайты онлайн-казино будут заблокированы. Ограничения для военных: Военнослужащим будет запрещено играть в онлайн-казино.

Военнослужащим будет запрещено играть в онлайн-казино. Проверки организаторов азартных игр: СБУ проведет проверки организаторов азартных игр, чтобы убедиться, что они соблюдают закон.

Важно!

Если у вас есть проблемы с азартными играми, обратитесь за помощью к специалистам.

Вы можете найти контакты центров психологической помощи на сайте Министерства здравоохранения Украины: https://moz.gov.ua/

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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