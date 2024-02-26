Повышение видимости приложения: как привлечь больше пользователей

Мы подготовили ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся органического или платного продвижения приложений, эффективного управления рекламными бюджетами и анализа мобильной активности.

Каковы преимущества позиций ТОП в App Store и Google Play?

Существует два вида размещения приложения – поисковое и по категориям. Нас, прежде всего, интересует поисковое, поскольку пользователи, использующие поиск, уже намерены найти определенное приложение или предложения по ключевым словам.

Предположим, пользователь ищет приложение по запросу Интернет-магазин. Обычно он не прокручивает страницу слишком далеко, потому что верхние результаты уже дают наиболее подходящие варианты. Далее он может либо сразу скачать наиболее понравившееся приложение, либо сравнить несколько вариантов перед выбором.

Также существует возможность попадания приложения к топу по категории, обычно происходит при его первой публикации.

Если у пользователя нет специфического запроса, но желает ознакомиться с различными приложениями в определенной категории, он ищет их по категориям. Занять верхние позиции в категории сложно. Рейтинг зависит от количества загрузок и других продуктовых характеристик: качество приложения, оценки пользователей, положительные отзывы и т.д.

Выбор между ASO и платным трафиком

Оптимально комбинировать органическое продвижение с использованием платных инструментов, поскольку они взаимно усиливают эффект друг друга, что было доказано в ряде наших проектов. Однако нужно учитывать уникальность каждого проекта.

Как пример, в США поиск в аппликационных магазинах достаточно популярен, что открывает большие возможности для работы с органическим поиском. В то время как в Украине эта область еще не так развита, и пользователи чаще узнают о приложениях через рекламу или рекомендации. Однако, в категориях финтех и шопинге приложений наблюдается рост органического поискового трафика благодаря цифровизации банков.

Если в сегменте клиента существует органический трафик и запросы, которые следует использовать, рекомендуем заняться ASO. Для поддержания высокого уровня конверсии рекомендуется обработать визуальные элементы ASO даже при ограниченном поисковом трафике. В случае ограниченного бюджета, следует отдать предпочтение платным каналам, позволяющим прогнозировать результаты на основе исторических данных или бенчмарков категории, обеспечивая понятные метрики клиенту.

Влияет ли CPA на количество установок?

Цена за действие (CPA) может зависеть от целевого количества инсталляций, особенно, когда речь идет о желаемых объемах. Рассмотрим ситуацию, когда вы начинаете покупать трафик в больших количествах, чтобы стать лидером категории. Для достижения этой цели вам придется увеличивать бюджет, но ограниченное количество потенциальных пользователей не позволит вам выйти на желаемый уровень.

Это становится актуальным при больших рекламных бюджетах, когда необходимо достичь показателя в 100 000 инсталляций и более за короткий срок. В таком случае стоимость каждой установки будет выше, чем если бы целевое количество распределялось на несколько месяцев. Напротив, при небольших объемах закупки можно добиться более выгодной цены за привлечение пользователя.

Оптимизация под ключевые слова в Google Play и App Store

Магазины приложений индексируют аппликации с использованием различных ключевых слов. В App Store и Google Play ключевое значение имеют теги, указанные в метаданных приложений, поэтому важно внимательно следить за обновлениями метаданных ваших конкурентов, чтобы оставаться конкурентоспособными в своей категории.

Не менее важно, чтобы приложение находили не только по брендированным запросам, но и по другим ключевым словам, касающимся вашей категории. Интересным моментом является то, что ваше приложение может быть найдено и по брендовым запросам конкурентов, что является хорошим знаком, ведь это означает, что пользователи выбирают ваш продукт, даже ища другие названия. В App Store существует возможность добавлять ключевые слова конкурентов незаметно для пользователей, что влияет на общую индексацию. В Google Play Market эта возможность отсутствует, поэтому важно использовать альтернативные методы оптимизации приложения.

Разница между пользователями Android и Ios

Пользователи Android и iOS имеют определенные отличия в поведении, что подтверждается аналитическими данными. В частности, это касается способов поиска: пользователи iOS обычно ищут приложения по конкретному названию, тогда как пользователи Android чаще используют общие запросы, такие как "магазин", "одежда" и подобные.

На сегодняшний день украинский рынок демонстрирует доминирование Android-устройств, что составляет 70,44% от общего количества пользователей. Такая статистика побуждает сосредоточиться на взаимодействии именно с этой аудиторией, учитывая ее многочисленность, оптимальные затраты на привлечение и отсутствие ограничений в трекинге.