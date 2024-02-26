Підвищення видимості додатку: як залучити більше користувачів

Ми підготували відповіді на часто задавані питання, які стосуються органічного або платного просування додатків, ефективного управління рекламними бюджетами та аналізу мобільної активності.

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Які переваги ТОП позицій у App Store та Google Play?

Існує два види розміщення додатку — пошукове та за категоріями. Нас перш за все цікавить пошукове, оскільки користувачі, що використовують пошук, вже мають намір знайти певний додаток або пропозиції за ключовими словами.

Припустимо, користувач шукає додаток за запитом "інтернет-магазин". Зазвичай він не прокручує сторінку дуже далеко, бо верхні результати вже надають найбільш відповідні варіанти. Далі він може або одразу скачати додаток, який йому найбільше сподобався, або порівняти кілька варіантів перед вибором.

Також існує можливість потрапляння додатку до топу за категорією, що зазвичай відбувається при його першій публікації.

Коли користувач не має специфічного запиту, але бажає ознайомитися з різноманітними додатками в певній категорії, він шукає їх за категоріями. Зайняти верхні позиції в категорії складно. Рейтинг залежить від кількості завантажень та інших продуктових характеристик: якість додатку, оцінки користувачів, позитивні відгуки тощо.

Вибір між ASO та платним трафіком

Оптимально комбінувати органічне просування з використанням платних інструментів, оскільки вони взаємно посилюють ефект одне одного, що було доведено в ряді наших проектів. Проте, потрібно враховувати унікальність кожного проекту.

Як приклад, в США пошук в аплікаційних магазинах є досить популярним, що відкриває великі можливості для роботи з органічним пошуком. В той час як в Україні ця сфера ще не так розвинена, і користувачі частіше дізнаються про додатки через рекламу чи рекомендації. Однак, в категоріях фінтех і шопінг додатків спостерігається зростання органічного пошукового трафіку завдяки цифровізації банків.

Якщо в сегменті клієнта існує органічний трафік та запити, які варто використовувати, ми рекомендуємо зайнятися ASO. Для підтримки високого рівня конверсії рекомендується опрацювати візуальні елементи ASO, навіть при обмеженому пошуковому трафіку. У випадку обмеженого бюджету, слід віддати перевагу платним каналам, які дозволяють прогнозувати результати на основі історичних даних або бенчмарків категорії, забезпечуючи зрозумілі метрики клієнту.

Чи впливає CPA на кількість інсталів?

Ціна за дію (CPA) може залежати від цільової кількості інсталяцій, особливо коли мова йде про бажані обсяги. Розглянемо ситуацію, коли ви починаєте купувати трафік у великих кількостях з метою стати лідером категорії. Для досягнення цієї мети вам доведеться збільшувати бюджет, але обмежена кількість потенційних користувачів не дозволить вам вийти на бажаний рівень.

Це стає актуальним при великих рекламних бюджетах, коли необхідно досягнути показника в 100 000 інсталяцій і більше за короткий термін. У такому разі вартість кожної інсталяції буде вищою, ніж якщо б цільова кількість розподілялася на декілька місяців. Навпаки, при невеликих обсягах закупівлі можна досягти більш вигідної ціни за залучення користувача.

Оптимізація під ключові слова в Google Play та App Store

Магазини додатків індексують аплікації з використанням різноманітних ключових слів. В App Store та Google Play ключове значення мають теги, які вказані в метаданих застосунку, тому важливо уважно стежити за оновленнями метаданих ваших конкурентів, щоб залишатися конкурентоспроможними у своїй категорії.

Не менш важливим є те, щоб застосунок знаходили не тільки за брендованими запитами, а й за іншими ключовими словами, що стосуються вашої категорії. Цікавим моментом є те, що ваш застосунок може бути знайдений і за брендовими запитами конкурентів, що є добрим знаком, адже це означає, що користувачі вибирають ваш продукт, навіть шукаючи інші назви. У App Store існує можливість додавати ключові слова конкурентів непомітно для користувачів, що впливає на загальну індексацію. У Google Play Market ця можливість відсутня, тому важливо застосовувати альтернативні методи оптимізації застосунку.

Різниця між користувачами Android та Ios

Користувачі Android та iOS мають певні відмінності у поведінці, що підтверджується аналітичними даними. Зокрема, це стосується способів пошуку: користувачі iOS зазвичай шукають застосунки за конкретною назвою, тоді як користувачі Android частіше використовують загальні запити, такі як "магазин", "одяг" і подібні.

Станом на сьогодні, український ринок демонструє домінування Android-пристроїв, що становить 70,44% від загальної кількості користувачів. Така статистика спонукає зосередитися на взаємодії саме з цією аудиторією, враховуючи її численність, оптимальні витрати на залучення та відсутність обмежень у трекінгу.