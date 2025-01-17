Потери РФ в январе 2025 г. побьют все рекорды: что произошло

Первая половина января пройдена, и, как всегда, можно сделать несколько выводов по намеченным потерям РОВ за месяц.

Потери о/с будут неизменно высокими, это уже очевидно. Возможен ли рекорд по потерям человеческого ресурса? Не исключаю.

Так же показательна категория автотранспорта, которая также в январе может установить абсолютный рекорд потерь.

Собственно, люди и колымаги. Эпоха бесконечных механизированных колонн и штурмов прошла, наступила эпоха "бесконечных" толп живой силы и "буханок". Но нет ничего нескончаемого.