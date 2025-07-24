Потери и наступление РФ за июль в цифрах: куда идут оккупанты

Потери и результаты наступления РОВ за третью неделю июля в цифрах…

Завершилась третья неделя июля, или 3/4 месяца, которая отметилась некоторыми одновременно позитивными и негативными тенденциями.

За третью неделю июля 2025 года РОВ захватили 95 км² территории Украины, что почти чем в 2 раза меньше, чем за 1 и 2 недели июля, а так же среднестатистического показателя с мая и составило 423 км² за 3/4 месяца.

Потери личного состава РОВ за третью неделю июля составили 7 960, или 23 270 за 3/4 месяца, что вполне соответствует среднестатистическому показателю потерь РОВ за последние 6 недель, с тенденцией к снижению.

Пропорция потерь на 1 км² украинской земли в среднем составила 83 тела за третью неделю или 55 тел/1 км² за 3/4 месяца.

Таким образом, в течение третьей недели июля у РОВ отметилась позитивная тенденция к снижению захватываемых территорий, но сохранилась отрицательная к снижению потерь.

СОУ так и не удаётся уже, который месяц подряд повысить потери противника и с марта они стабильно снижаются.

Кроме того, снижение в течение 3-й недели июля площади захватываемой территории обусловлено и тем, что по ряду направлений РОВ вышли на населённые пункты и сёла, захват которых затормозил их показатели продвижения в поле и как следствие, показатели расширения площади зон контроля.

С другой стороны, позитивной тенденцией сохраняется высокий показатель 200-х у РОВ, значительно превышающий показатель раненных.

Отсутствие комплексного подхода к повышению количественных потерь у противника приводит к тому, что пропорция захватываемых территорий к потерям РОВ будет снижаться и в дальнейшем. Очевидно, что июль, вместо рекордного по количеству потерь у РОВ месяца, станет анти-рекордным с самым низким показателем потерь у противника. При сохранении такой тенденции, в августе мы сможем наблюдать показатель месячных потерь даже ниже 30 тысяч, что уж никак не вяжется с концепцией истощения людского ресурса врага, что вызывает риторический вопрос… А вообще, такую концепцию рассматривали? И если да, то каким местом, если она не работает уже который месяц подряд?