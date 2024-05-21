После гибели президента Ирана друзья Путина вряд ли будут спать спокойно

Гибель президента Ирана Ибрагима Раиси абсолютно ничего не изменит ни во внутренней, ни во внешней политике этой страны. Дело в том, что хотя Иран и является диктатурой, но это диктатура с элементами демократии. И президент там является выборной должностью, его легко заменить. Президент в Иране особо ни на что не влияет. Это чисто официальная фигура, которая произносит речи с трибун, например, трибуны ООН.

Главную роль в управлении Ираном играет духовный лидер – аятолла Али Хаменеи. Если бы погиб аятолла Хаменеи, это была бы проблема, потому что от него зависит очень многое. А таких, как президент Ирана, там сколько угодно, поэтому в течение пары часов найдут нового. Потому никаких изменений в политике Ирана не будет.

В частности, ничего не изменится в сотрудничестве Ирана и России – Москва и дальше будет получать от него оружие. Такие вопросы в Иране решает аятолла Хаменеи, а также руководство Корпуса стражей Исламской революции, а не президент. Поскольку те люди, которые в Иране принимают решения, не пострадали, ничего не изменится.

Впрочем, следует отметить, что Иран все меньше и меньше сотрудничает с Россией по продаже ей оружия. Но не потому что боится санкций, а потому что ему самому нужно оружие для собственных целей, в частности, для сдерживания напряжения вокруг Израиля.

К тому же, производство шехедов россияне наладили у себя, разве что будут покупать у Ирана определенные комплектующие для них. Россияне в Татарстане производят достаточно большое количество беспилотников, более того, они смогли их модернизировать. И то, чем Россия сейчас атакует Украину, лучше иранских шахедов.

Можно заметить, что в последнее время что-то происходит с пророссийскими политиками: сначала Фицо, теперь вот Раиси. Это случайность. Впрочем, можно сказать и об определенной закономерности: если человек идет поперек определенного общего движения, он подвергает себя большей опасности, как и пешеход, который в час пик пытается перебежать проспект Победы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пошел по пути конфронтации внутри своего общества, начал продвигать сотрудничество с Россией. Это конфронтационный для европейской страны тезис. Условно говоря, Фицо пошел напрямик через проспект Победы в час пик, соответственно, его "сбила машина". Если бы он этого не делал, ничего бы не произошло.

Гибель президента Ирана Раиси является случайностью. Потому что так заказное убийство не совершают. Оно всегда характеризуется надежностью: система убийства выстраивается таким образом, чтобы с вероятностью 90% и выше цель была уничтожена. А если где-то в тумане вертолет куда-то врезается и падает, это абсолютно неконтролируемый процесс, и результат здесь не гарантирован: то ли он упадет, то ли нет, то ли погибнет цель, то ли нет. Если бы президента Ирана хотели бы уничтожить, то за 10 тысяч долларов нашли бы какого-то стрелка, который убил бы его со снайперской руки, и это было бы абсолютно надежно. А с вертолетом – ненадежный вариант. Не похоже на заказное убийство.

Но это не значит, что друзья Путина могут спать спокойно. В частности, Орбан: далеко не все в Венгрии воспринимают его самого и его позицию, поэтому он также может доиграться. Поэтому Орбан, думаю, сейчас будет несколько сдержаннее в провозглашении поддержки Путина.

Несмотря на то, что все, что произошло с Фицо и Раиси, было случайностью, друзья Путина обязательно напрягутся и будут учитывать эти примеры.