Попытки спасти РФ сделают ее падение более разрушительным

В центре Москвы возле Кремля была стрельба – попытка рейдерского захвата офиса компании Wildberries с участием "кадыровцев". Убили двух охранников.

Вот такое "крепкое" путинское государство. Таков там "порядок". А по факту – клановый феодализм, выступающий основой государственной системы. Такое образование все равно не испытывает серьезных испытаний.

Печальная ирония в том, что сейчас США изо всех сил пытаются спасти московское государство "для себя на будущее". Чтобы покупать там дешевые ресурсы в обмен на товары. Поэтому это образование нужно спасать. В том числе и ценой тысяч украинских жизней.

Но все равно не спасут.

Сколько бы они ни обнимались с представителями семьи Навальных, которые обещают разнообразные "наказания" российским "деколонизаторам", сколько бы ни продвигали новую "Perestroyka".

Гнилое трухлявое тело империи рухнет от первого же серьезного ветра, и тогда все межнациональные, религиозные и социальные противоречия вылезут на поверхность. И никто этого монстра не выручит.

Более того, все эти усилия по спасению монстра только сделают его падение более разрушительным.