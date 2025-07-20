Понсе получит новый отель Spark by Hilton вблизи местных достопримечательностей
Новый отель под брендом Spark by Hilton планируется открыть в Понсе до конца 2025 года. Расположенный вблизи международного аэропорта Мерседита и шоссе 52 он станет первым объектом этого бренда в Карибском бассейне и Латинской Америке. Отсюда легко отправиться в путь и добраться до других частей острова, не проезжая через привычные туристические центры.
Этот отель отражает более широкое движение к расширению жилищных предложений в менее центральных городах. В Понсе путешественники будут иметь доступ к:
- Расположение вне курортных зон, но рядом с ключевыми городскими маршрутами
- Удобства, пригодные для ночлега или краткосрочных визитов
- Зоны для завтраков
- Открытый бассейн для базового отдыха
- Конференц-залы для небольших сборов или рабочих остановок
Эти особенности направлены на поддержание практических путешествий без дополнительных излишеств.
В нескольких минутах от отеля Ла-Гуанча приведет вас прямо к морю, где ряды продуктовых киосков смешиваются с местами для рыбалки и скамейками, которые заполняются на закате. Рядом расположен спортивный комплекс Понсе, который предлагает общественные спортивные площадки и прогулочные дорожки, которые часто используют местные жители для упражнений и неформальных игр. Вам не нужны билеты или такси. Просто приходите, гуляйте и наслаждайтесь открытой атмосферой, как это делают местные.
Ближе к центру Пласа дель Меркадо Исабель II функционирует как общественный рынок, где утренние часы приносят киоски с фруктами, местными закусками и свежими цветами. За несколько кварталов расположен Кальон Трухильо, пешеходная аллея, известная своими муралами и тихой атмосферой, где посетители могут остановиться в небольших кафе или просто прогуляться среди местного уличного искусства без толпы или шума.
Открытие этого отеля может сделать южный Пуэрто-Рико более доступным для путешественников, желающих исследовать регион вне привычных курортных зон. Благодаря размещению вблизи обычных городских просторов, а не туристических зон, проект поддерживает неторопливый туризм и поощряет исследование менее известной городской жизни в Пуэрто-Рико.