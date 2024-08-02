Поможет ли оружие КНДР вести России интенсивный огонь

После встречи Ким Чен Ына и владимира путина в россию из КНДР было отправлено более 2 миллионов миномётных мин калибра 120-мм и 82-мм.

Именно миномётные мины представляют собой сейчас наибольшую компоненту отправляемого из КНДР в россию боекомплекта.

Фактически, совершая в сутки до 5,5 тысяч выстрелов только этой компонентой, РОВ смогут обеспечить себе стабильный уровень ведения на протяжении года. Но имея, смогут ли?

Важно отметить несколько моментов.

Первый – качество северокорейских мин крайне низкое. Как у самого боеприпаса, так и у дополнительных пороховых зарядов к ним. При установленной дальности выстрела 4-6 км, реальная – 2-3 км. Точность низкая. Не все по прилёту детонируют. Высокий показатель засоряемости канала ствола миномёта.

Второй – конечно, 5,5 тыс выстрелов в сутки это высокий показатель ведения огня только компонентой миномётов, но в 2022-м году доля миномётного огня у РОВ превышала 15-20 тысяч в сутки. При нынешней же интенсивности огня, РОВ всеми средствами достигают 15 тыс выстрелов в сутки редко когда.

Третий – на третий год войны у РОВ компонента миномётов поредела и без импорта из третьей страны, эти миллионы мин будут малоэффективны в пропорции количество средство-инструментарий. Поэтому, среди контейнеров, отправляемых из КНДР в россию могут быть не только боеприпасы, но и сам инструментарий – миномёты 120-мм и 82-мм.

Тем не менее, все эти моменты абсолютно не отменяют острую проблематику сотрудничества КНДР с россией, дипломатического решения чему быть не может. Решение – исключительно милитарного порядка, связанное с усилением поддержки Украины.