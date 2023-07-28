Помогает военным и открывает реабилитационный центр: интервью с Саидом Джавидом

Чтобы быть настоящим украинцем, не обязательно родиться в Украине: нужно иметь активную гражданскую позицию, поддерживать страну в бурные времена и помогать тем, кто в этом больше нуждается.

Поговорили с Саидом Джавидом – харьковским политиком, общественным деятелем и меценатом, соучредителем реабилитационного центра для пострадавших военных от российской агрессии.

Вы депутат харьковского городского совета, постоянно проживаете в Харькове, поэтому знаете ситуацию изнутри – чем живет город?

Как известно, Харьков с первого дня российского вторжения страдает от ракетных ударов. Вместе с Киевом он был и является главной целью окупантов. Но, несмотря на бои и многочисленные обстрелы, во время которых уже повреждено более 4 тыс. домов, город устоял и пытается жить нормальной жизнью. Естественно, как это может быть в условиях войны.

Саид Джавид, чем лично вы занимаетесь сейчас?

Так же как каждый украинец — делаю все, что в моих силах, для приближения победы. Имею несколько волонтерских проектов, в рамках которых предоставляем гуманитарку и лекарства, помогаем другим способом пострадавшим военным и гражданским. Не раз ездил в прифронтовую зону, где вместе с коллегами оказывал медицинскую помощь раненым — по профессии я медик. Но о своей волонтерской деятельности почти не говорю, потому что делаю это не для рекламы, а потому, что не могу остаться в стороне.

Расскажите о вашем масштабном проекте — реабилитационном центре в Киевской области для пострадавших военных.

Это заведение с современным и эффективным медицинским оборудованием, которое будет работать по протоколам израильской медицины с учетом европейского и мирового опыта. Его главная цель – помочь военным без конечностей быстро адаптироваться к нормальной жизни. Для этого привлекаем израильских специалистов для работы в Украине трансплантологов, ортопедов, реабилитологов, рефлексологов, кинезиологов, физиотерапевтов, психологов и других. А также учим украинских медиков в ведущих реабилитационных центрах Израиля.

Планируем запуск стационарного и амбулаторного отделения, лаборатории протезирования и нейро-протезирования с инновационными технологиями от лучших мировых производителей, а также гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание электронной и механической части протезов.

Мы осознаем, что в новых условиях украинская система здравоохранения нуждается в реформах: полном переоснащении, переобучении врачей и медицинском персонале, чтобы избавиться от советских стандартов и перейти к лучшим мировым практикам, системам и протоколам. Поэтому решили открыть на базе реабилитационного центра медицинский колледж.

Вы упомянули о психологах – планируете оказывать и психологическую помощь?

Война изменяет психику людей и обычно не в лучшую сторону. Ежедневно военные на передовой рискуют жизнью и сталкиваются со смертью. Они месяцами не видят родных, скучают по любимым и детям, домам, друзьям, комфорту в конце концов. То есть, находятся в условиях, к которым не все были готовы. Теперь добавьте сюда ранения и потерю конечности – понимаете, какие испытания для психики приходится преодолевать? Чтобы после победы страна не скатилась в пропасть депрессии и других психических расстройств, нужно уже сейчас поддержать нуждающихся. Поэтому оказание психологической помощи — это очень важная часть реабилитации.

Кто финансирует этот проект?

Мы вместе с израильским фондом MIU HELP являемся соучредителями центра. Также финансирование проекта происходит за счет различных украинских и европейских благотворительных фондов, украинских государственных фондов, еврейской общины США, частных меценатов.

Как возникла идея создания центра и почему ориентируетесь на израильскую медицину?

Я Саид Джавид обычный человек и как врач я понимаю трудности, постигшие раненых военных после выписки из больницы, особенно если они потеряли конечности. Нужна реабилитация – физическая и психологическая.

Израиль уже 75 лет находится в состоянии перманентной войны, поэтому местные врачи и медицинские центры накопили глобальный опыт реабилитации пострадавших от военных действий и терактов. И этот опыт мы можем и должны использовать в Украине. Уже сейчас тысячи раненых нуждаются в протезах и помощи в адаптации к нормальной жизни. А украинская медицина не готова в полной мере обеспечить это.

Когда ждать открытия центра?

Вся наша украино-израильская команда работает над скорым запуском проекта. Сейчас ведутся ремонтные работы, согласовываем проектную документацию, разрабатываем сайт. Надеюсь, что через несколько месяцев уже сможем принять на лечение первых военных.

Будете ли вы помогать пострадавшим гражданским лицам?

Да, по мере возможности будем мы оказывать помощь пострадавшим гражданским лицам.

Последний вопрос: какая ваша величайшая мечта сейчас?

Пожалуй, я никого не удивлю, потому что имеем одну общую мечту на всех. И это Победа. А пока ждем ее, продолжу воплощать в жизнь запланированное и поддерживать тех, кто эту победу для нас отвоевывает.