Политический шторм в Польше: Украина будет иметь еще одну Венгрию-2

У соседей, похоже, начинается политический шторм. Да, нам бы хотелось, чтобы это происходило с другой стороны границы – в РФ. Но это касается Польши.

С приходом в президентство Навроцкого страна может впасть во внеочередные - уже парламентские - выборы. Которые, в свою очередь, имеют шанс усилить позиции именно правых и праворадикальных сил.

Чем это чревато для Украины? Тенденцией, которую мы наблюдали последние два года, только масштабируемой в разы – антиукраинской риторикой, популистскими призывами и приостановкой сотрудничества с Украиной во многих областях. То есть, к сожалению, на своей границе у нас будет еще одна Венгрия-2.