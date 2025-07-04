Пока в мое окно ШАХЕД не прилетит, войны нет! Киевляне, просыпайтесь и контролируйте бюджет своего города!

Пока в мое окно ШАХЕД не прилетит, войны нет!

Киевляне, как вам это читать? Обижает? А особенно после очередной тяжелой и трагической ночи!

Трамп деньги не дал... Европа спит... Китай молчит... все вы так классно ориентируетесь в глобальных геополитических процессах и так легко и удобно прикрываетесь тезисами, что небо над Киевом незащищено из-за кого-то...

Предлагаю вам один пример и, заметьте, пишу этот пост не с дивана!!!

Бюджеи столицы на 2025 год по данным сайта Киевсовета:

- образование – 32,4 млрд;

- транспорт – более 18,6 млрд;

- жилищно-коммунальная сфера – более 7 млрд;

- социальная защита – почти 10 млрд;

- медицина – почти 6,5 млрд грн;

- на ВС Украины – 5 млрд.

Затем, напомню, Мэр Киева Виталий Кличко поручил предусмотреть в бюджете столицы дополнительно еще 2 миллиарда гривен в поддержку ВСУ

Киевляне вас устраивает именно такое распределение средств? Кто-то из Вас включил онлайн трансляцию работы киевсовета? Задался вопросом депутатам: почему именно так распределены средства? А может стоит хоть немножко сместить приоритеты???

Я не против Кличко!!! Ни за кого не топлю!!! Не критикую!!! Сам получил разовую денежную помощь от Киева, когда мобилизовался из денег, предусмотренных на помощь ВСУ, и награду получил от Киевского Городского Председателя "Честь. Слава. Государство"

Я только предлагаю УМЫСЛИТЬ ВМЕСТЕ и включить ЗДОРОВУЮ СУМКУ: вам нужна была новая эстакада на Новоконстантиновской или по ул Строителей? Вам нужно столько благоустройства? Все ли это "БЛАГО" завтра может не понадобиться, потому что ваша жизнь прервется через ШАХЕД???

Ну вы поняли логику…

Относительно денег на помощь ВСУ. Да. Мы все должны сейчас помогать Силам Обороны Украины, но если сначала эти средства направить на усиление ПВО вокруг столицы???? Нет? Не хотите предложить, чтобы 2 млрд грн направили к примеру на автоматические зенитные установки Sky Sentinel??? Одна стоит 6 млн грн, то есть за отдельно выделенный бюджет на ВСУ киев мог бы заказать 333 зенитки, которыми руководит ИИ и поставить вокруг города на безопасном расстоянии, чтоб ни щели для ШАХЕДОВ не было!!!

Я сам сомневался в существовании так называемых "Сторожевых Неба"… но посмотрите, сейчас на них официально собирает средства UNITED24, так что это реальная разработка и существует не только на чертежах

И это не единственное инновационное решение, требующее государственного заказа, вливания частных инвестиций для масштабирования и конвейерного производства!!!

Я не призываю к митингам, мятежам или хаосу. Только предлагаю ВКЛЮЧАТЬСЯ в войну. Корректировать действия чиновников, влиять, контролировать…. А не курить кальяны на летних террасах ожидая новой тяжелой ночи и потом поститься последствия очередной беды.

Не хотите в армию – помогайте деньгами, не хотите деньгами – хотя бы включайте общественный контроль и отслеживайте, куда реально тратятся деньги, которые должны работать на нашу общую ПОБЕДУ!!!

КИЕВЛЯНЕ, КТО ВАС ПРИСПАЛ???????