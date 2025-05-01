Погода в Украине 2 мая: где есть вероятность заморозков

Из важного в прогнозе погоды на 2 мая!

В ближайшую ночь в северных, центральных областях плюс Харьковщина есть вероятность заморозков на почве!

В Украине ночью ожидается +2+6 градусов, в южной части +6+10 градусов.

В течение дня пятницы температура воздуха будет свежеватая, однако комфортные +14+18 градусов, на западе +15+21 градус, прохладнее всего будет в северо-восточной части, +11+14 градусов.

Ветер северный, северо-западный, умеренный, в восточных областях порывистый.

В Киеве в ближайшую ночь есть вероятность заморозков на почве!! Завтра днем ожидается около 15 градусов. Без дождя.

К концу недели атмосферные фронты предопределят периодические дожди в западных, северных областях, кое-где в центральных (на Днепропетровщине будет все время сухо).

На юге и востоке без осадков.

И снова.

В ближайшую ночь в северных, центральных областях плюс Харьковщина есть вероятность заморозков на почве!

К слову – заморозки в мае бывают часто)

И смерчи, которого только недавно зафиксировали и разместили в сети - также бывают в Украине, всегда, но не так часто, как заморозки)

Приближается школьникам пора выбора будущей профессии – выбирайте метеорологию, никогда не пожалеете))

Сколько интересного и практически каждый день!