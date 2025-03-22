Погода на 23 марта: где пройдут дожди
Всемирный день водных ресурсов сегодня!
Приветствую всех, кто мы без воды?)
Мы и сами в значительной степени вода))
И хочу сообщить, что сейчас температура воды, например в Днепре почти 4 градуса.
И поскольку эти градусы будут нарастать, то сразу отмечаю, что температура воды не бывает "+4 градуса" или "4 градуса тепла".
Вода с "минусом" не бывает, то уже – лед))
Как слышим по радио – говорим правильно!
А вот завтра – Всемирный день метеоролога!
Как раз 23 марта на западе и севере Украины немного похолодает - днем ожидается против сегодняшних +10+16 градусов ниже +8+12 градусов.
На остальной территории Украины завтра будет тепло +10+14 градусов.
Метеорологи будут отмечать свой день, поэтому чуть не уследят за ветром и завтра погонит до штормовых порывов. Направление – с юго-востока. Осторожно.
Дожди в воскресенье пройдут в западных областях, местами на севере и крайнем востоке.
На юге и в центральной части Украины без существенных осадков.
В Киеве Всемирный день метеоролога будет с веселым порывистым юго-восточным ветром.
Температура воздуха несколько снизится, завтра днем в столице около +10+12 градусов. Оденьтесь теплее. Чтобы какие-то существенные осадки – вряд ли, но набегут тучи.
Погода – невероятно интересная, всегда уникальная, с характером, мудростью и красотой.
Любуйтесь, цените наш прекрасный умеренно-континентальный климат, любите метеорологию, дружите с метеорологами и ваша жизнь всегда будет интересной, содержательной, светлой и разносторонней)