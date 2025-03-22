Погода на 23 марта: где пройдут дожди

Всемирный день водных ресурсов сегодня!

Приветствую всех, кто мы без воды?)

Мы и сами в значительной степени вода))

И хочу сообщить, что сейчас температура воды, например в Днепре почти 4 градуса.

И поскольку эти градусы будут нарастать, то сразу отмечаю, что температура воды не бывает "+4 градуса" или "4 градуса тепла".

Вода с "минусом" не бывает, то уже – лед))

Как слышим по радио – говорим правильно!

А вот завтра – Всемирный день метеоролога!

Как раз 23 марта на западе и севере Украины немного похолодает - днем ожидается против сегодняшних +10+16 градусов ниже +8+12 градусов.

На остальной территории Украины завтра будет тепло +10+14 градусов.

Метеорологи будут отмечать свой день, поэтому чуть не уследят за ветром и завтра погонит до штормовых порывов. Направление – с юго-востока. Осторожно.

Дожди в воскресенье пройдут в западных областях, местами на севере и крайнем востоке.

На юге и в центральной части Украины без существенных осадков.

В Киеве Всемирный день метеоролога будет с веселым порывистым юго-восточным ветром.

Температура воздуха несколько снизится, завтра днем в столице около +10+12 градусов. Оденьтесь теплее. Чтобы какие-то существенные осадки – вряд ли, но набегут тучи.

Погода – невероятно интересная, всегда уникальная, с характером, мудростью и красотой.

Любуйтесь, цените наш прекрасный умеренно-континентальный климат, любите метеорологию, дружите с метеорологами и ваша жизнь всегда будет интересной, содержательной, светлой и разносторонней)