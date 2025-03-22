Погода на 23 березня: де пройдуть дощі

Всесвітній день водних ресурсів сьогодні!

Вітаю усіх, бо хто ми без води?)

Ми й самі значною мірою вода))

І хочу повідомити, що зараз температура води, наприклад, у Дніпрі майже 4 градуси.

І оскільки ці градуси будуть наростати, то одразу зауважую, що температура води не буває "+4 градуси" чи "4 градуси тепла".

Вода з "мінусом" не буває, то вже - лід))

Як чуємо по радіо - говоримо правильно!

А ось завтра - Всесвітній день метеоролога!

Якраз 23-го березня на заході та півночі України трохи похолоднішає - вдень очікується проти сьогоднішніх +10+16 градусів нижченькі +8+12 градусів.

На решті території України завтра буде тепло, +10+14 градусів.

Метеорологи будуть відзначати свій день, тому трохи не встежать за вітром і він завтра пожене до штормових поривів. Напрямок - із південного сходу. Обережно.

Дощі у неділю пройдуть в західних областях, подекуди на півночі та крайньому сході.

На півдні та в центральній частині України - без істотних опадів.

У Києві Всесвітній день метеоролога буде із веселим рвучким південно-східним вітром.

Температура повітря дещо знизиться, завтра вдень у столиці близько +10+12 градусів. Одягніться тепліше. Щоб якісь істотні опади - навряд, але набіжать хмари.

Погода - неймовірно цікава, завжди унікальна, з характером, мудрістю та красою.

Милуйтеся, цінуйте наш прекрасний помірно-континентальний клімат, любіть метеорологію, дружіть із метеорологами і ваше життя завжди буде цікавим, змістовним, світлим і різнобічним)