Под Бахмутом украинские дроны уничтожили редких российских 'Франкенштейнов'

Неутомимые воины подразделения Signum 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сожгли уже две РБУ 6000 оккупантов.

Этот редкий "зверь" – мощная рективно-бомбометная корабельная установка, которую россияне начали использовать на суше, устанавливая на наземный транспорт. В природе их – счет единицы. Но бойцам из Signum 93 ОМБр меньше чем за месяц удалось уничтожить сразу двух таких склепаных "Франкенштейнов". Браво, ребята, мощная работа!

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В обоих случаях русские "монстры" были поражены на Бахмутском направлении в темную пору с помощью "теплых" дронов.

Мартовский почин

Апрельское продолжение

Что такое РБУ-6000?

Реактивно-бомбометная установка-6000, или "Смерч-2" – разработанный еще в Советском Союзе реактивный морской бомбомет с 12 стволами. Изначально предназначался для уничтожения подлодок и торпед противника.

Во время российско-украинской войны первая РБУ-6000 была идентифицирована на фронте в сентябре 2023 года – оккупанты установили ее на гусеничный тягач МТЛБ.

В январе 2024 года в сети появилось видео с РБУ-6000, которую прикрутили вместо башни к шасси танка Т-80У. А позже по улицам временно оккупированного Алчевска проехала РБУ-6000 на шасси автомобиля "Урал". Возможно, это была одна из двух машин, которую уничтожили бойцы 93 ОМБр.

Охота на "монстров" продолжается!

Ранее 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" показала фото из-под Бахмута.