Почему Зеленский убрал Шмыгаля и перезагрузил правительство

Некоторые вопросы и ответы на смену Правительства.

Ажиотажа и информационно-политической шумихи вокруг процесса смены Правительства гораздо больше, чем реального политического значения этого события.

Тем не менее, вопросов у журналистов по поводу смены Правительства много. И что интересно, некоторые из этих вопросов позволяют довольно точно проявить парадоксальность нынешних правительственных изменений.

Наиболее популярный вопрос – почему замена Премьер-министра происходит именно сейчас?

На самом деле нет никакой прямой, непосредственной причины для замены Премьер-министра. Каких-либо значимых претензий к работе Дениса Шмыгаля как главы правительства не было. Именно поэтому он остается в обновленном составе Кабмина на другой ответственной должности. Возможность замены Д.Шмыгаля Юлией Свириденко обсуждалась еще год назад. Но тогда замена премьер-министра не произошла. Некоторые источники говорят, что тогда Президент Зеленский считал, что Ю.Свириденко еще не совсем готова к работе на первой позиции в Правительстве. Что могло изменить мнение Президента по этому вопросу? На мой взгляд, единственный фактор, который мог существенно сработать в пользу Юлии Анатольевны, это ее успешная переговорная работа с администрацией Трампа по ресурсному соглашению и конструктивная деловая коммуникация с министром финансов США С.Бессентом. А хорошие и эффективные отношения с администрацией Трампа сейчас очень актуальны. Поэтому вопрос об изменении Премьера вызревал постепенно, а не был реализован в связи с какой-либо срочной возможностью.

Если Шмыгаля снимаюсь с должности Премьер-министра, зачем назначают тогда на ответственный пост министра обороны?

Как я уже отметил, к работе Шмыгаля во главе Правительства не было никаких серьезных претензий. Но поскольку возникла потребность в замене министра обороны, да еще говорилось о структурном усилении министерства обороны, нужно было назначить на эту должность опытного управленца и административного "тяжеловеса", который должен разрулить все управленческие проблемы, которые есть у Минобороны, и наладить работу ведомства, которое будет заниматься не только обеспечением потребностей Украины. И тот факт, что этим будет заниматься Д.Шмигаль, означает, что ему доверяют, и на него полагаются. Он воспринимается Офисом Президента как лояльный и надежный командный игрок, а также неплохой "менеджер-стабилизатор".

Какие политические изменения ожидаются в результате смены Правительства?

Смена Правительства произошла не ради политических изменений, а ради тактических кадровых перестановок в руководстве Правительства (замена Премьер-министра и министра обороны). Параллельно произошли некоторые другие кадровые изменения, а также сокращение количества министерств и объединение некоторых министерств, планировавшееся еще с 2022 года. И политика Правительства и характер его взаимоотношений с офисом Президента не изменятся из-за нынешних правительственных трансформаций.

Если существенных политических изменений не ожидается, зачем тогда сменяют Правительство?

Если происходит замена Премьер-министра, то по Конституции старое правительство уходит в отставку, и формируется новое правительство. Но сейчас это, скорее, формальная процедура. В сентябре прошлого года состав правительства обновился наполовину, а сейчас – примерно на треть. Формально юридически произошло изменение Правительства, а по сути это была его определенная кадровая и структурная реконфигурация.

Почему Премьер-министра и отдельных министров сменяет Президент, а не парламентское большинство?

Это очень популярная тема, особенно в оппозиционных кругах. При этом упоминают, что у нас парламентско-президентская республика. На всякий случай напомню, что термины "парламентско-президентская республика", "президентско-парламентская республика" сугубо политологические категории, и вы не найдете этих терминов в Конституции Украины или в законе о Кабинете министров Украины. Гораздо важнее то, что по Конституции Украины "кандидатуру для назначения на должность Премьер-министра Украины вносит Президент Украины по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, сформированной в соответствии со статьей 83 Конституции Украины, или депутатской фракции, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от Конституции". И поскольку сейчас в роли парламентского большинства выступает пропрезидентская фракция, то она формально и выполняет эту функцию. Подчеркиваю слово "формально". Эта пропрезидентская фракция формировалась узкой командой Президента Зеленского образца 2019, зависит от Президента и в основном остается под его контролем. Некоторые оппозиционные деятели говорят, что сейчас у президентской фракции нет 226 сторонников Президента Зеленского. Но количественный статус парламентского большинства определяется не количеством голосов фракции или фракций большинства в тех или иных голосованиях, а численностью депутатов во фракции (фракциях) парламентского большинства. Пока у депутатской фракции "Слуга народа" есть 231 депутат, и с формально-юридической точки зрения за этой фракцией остается статус парламентского большинства. Де-факто пропрезидентское большинство в Верховной Раде Украины также существует, что показало голосование и за нового Премьер-министра, и за новый состав Правительства.

Если отвлечься от формально-юридических обстоятельств, то и в условиях, когда в парламенте действует реальная межпартийная коалиция, кандидатура будущего Премьер-министра всегда определялась очень узким кругом политических лидеров. И в этом круге определяющую или очень влиятельную роль всегда играл Президент Украины, какой бы ни была его фамилия. А у нас сейчас (с августа 2019) де-факто президентская республика, когда Президент Украины контролирует и парламентское большинство и Кабинет министров. Поэтому не стоит удивляться, что именно Президент решает, кто и когда будет руководителем правительства. Безусловно, на этот процесс существенно влияет и руководитель Офиса Президента – в 2019 году влиял Андрей Богдан, сейчас влияет Андрей Ермак.

Кому такая ситуация не нравится, нужно дождаться послевоенных парламентских выборов, после которых мы почти наверняка вернемся к межпартийной коалиции парламентского большинства и коалиционному правительству.

Почему в новом правительстве почти нет "новых лиц"?

Президент Зеленский экспериментировал с правительством новых лиц в 2019 году. В феврале-марте 2020 года он выяснил, что этот эксперимент оказался не очень удачным. А в условиях войны точно не до кадровых экспериментов. К тому же у Президента нет особого кадрового резерва. Да и желающих идти сейчас в состав правительства не очень много. Очень велика ответственность одновременно с большими рисками и потенциальными проблемами даже после отставки. Я имею в виду прежде всего статус "политически значимого лица", который сейчас действует пожизненно, предполагает усиленный контроль (в том числе банковский) за доходами и расходами даже бывших депутатов и чиновников (в том числе министров) и их прямых родственников. Эта проблема может стать актуальной и для будущего депутатского корпуса, и для послевоенного Правительства.