Почему выгоднее поработать дольше: как вырастут пенсионные выплаты за сверхурочный стаж

Как увеличивается размер доплат к пенсии за сверхурочный трудовой стаж

Хотите немного поднять свою пенсию? Есть возможность увеличить выплаты, если поработать подольше! Не упустите возможность немного увеличить свою пенсию!

Работаете дальше после наступления пенсионного возраста? Тогда можете получить прибавку к пенсии. Об этом пишут на сайте Пенсионного Фонда Украины.

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Сколько можно получить?

0,5% за каждый полнолуние дополнительного стажа, если отсрочка выхода на пенсию до 60 месяцев.

за каждый полнолуние дополнительного стажа, если отсрочка выхода на пенсию до 60 месяцев. 0,75% за каждый полнолуние дополнительного стажа, если отсрочка выхода на пенсию свыше 60 месяцев.

К примеру:

Отработали еще 5 лет – получите +6% к пенсии.

Отработали еще 7 лет – получите +9% к пенсии.

Важно:

Дополнительные выплаты начисляются с месяца, следующего за тем, когда вы могли выйти на пенсию .

. Для расчета надбавки учитываются только полные месяцы работы.

работы. Чтобы получить надбавку, нужно сообщить о своем желании ПФУ.

Как сообщить ПФУ:

Обратиться в ближайшее отделение ПФУ.

Позвонить по горячей линии ПФУ: 19-28.

Отправить онлайн-обращение через веб-сайт ПФУ.

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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