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Почему во время кризисов люди становятся религиозными

Валерий Пекарь

Почему во время кризисов люди становятся религиозными
Почему во время кризисов люди становятся религиозными

Для знатоков моделей эволюции мышления это просто академический кейс.

(Все остальные прошу листать дальше, извините.)

1. Длительный стресс и страдания приводят к падению на одну, две, три ступени по вертикали развития.

2. Человек с современным рациональным критическим мышлением ("оранжевый" уровень) может удержаться на этом уровне, а может упасть.

3. Этот человек упал бы на прежний уровень ("синий"), если бы там были мощные и авторитетные институции - религиозные. Но для этого оранжевого человека "синие" церкви – не авторитет, ведь он себя считает атеистом. Потому не задерживается и падает дальше.

4. Вместе с ней падает "синий" человек с традиционным патерналистским мышлением (таких в обществе большинство), если он разочарован в церкви (возможно, в критический момент не получил необходимую помощь или что-либо), или если считает себя атеистом, или если верит в " совок" (таких псевдоатеистов немало, и это хорошо видно на модели Инглгарта, где они двигают нашу точку по оси религиозности дальше реальной распространенности религий).

5. Если негде остановиться, эти двое падают до самого низкого уровня в обществе - "фиолетового" магического мышления (однако может упасть еще ниже, но мы люди, у нас есть сообщества). И здесь их встречают конспирологи, сайентологи, карты Таро, гороскопы и, конечно, старая добрая магия.

Вывод.

Для человека: если тяжело, идите лучше в церковь, костёл, молитвенный дом, мечеть, синагогу. Там, по крайней мере, вы сохраните свою "крышу" от большого падения.

Для религиозных общин: ваш выход, господа. Включайтесь в полную.

Источник:facebook.com

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