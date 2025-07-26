Почему в Кремле боятся встречи ''Путина'' с Трампом

23 июля в Турцию от Украины прибыли сразу две делегации: одна во главе с Умеровым для переговоров с РФ, другая в лице Ермака для встречи с Эрдоганом. Те, кто не заметил, что группа Умерова прибыла в Стамбул, а Ермак в Анкару, иронизировали, какую страну он представляет в Турции.

В этой шутке с долей ошибки была лишь доля шутки, так как на встрече с Эрдоганом Ермак представлял Украину и Израиль, глава МИД которого Гидеон Саар прибыл 22 июля в Киев и встретился с Зеленским. Встретиться с Зеленским и не встретиться с Ермаком, так не бывает, если это действительно приезд по делу. На следующий день Ермак срочно отправился к Эрдогану с некими инструкциями от Зеленского и Нетаньяху, привезенными Сааром.

В Украине с 22 июля внимание сосредоточилось на законе о переподчинении САП и НАБУ генпрокурору, а де-факто президенту, которого в этот напряжённый момент вдруг покинул глава его Офиса. Только обстоятельства непреодолимой силы, как выражается один московский профессор, могли заставить Ермака всё бросить и полететь к Эрдогану. Этими обстоятельствами стали инструкции от Нетаньяху, подававшему сигнал бедствия.

То, что третья встреча в Стамбуле с делегацией РФ закончится, как и две предыдущие, никто даже не сомневался. Слишком было очевидно, что делегация РФ летит в Турцию лишь под давлением США, в том числе и через Эрдогана, и для имитации процесса с целью отмазки для Трампа. Отмазка не сработала – Трамп 25 июля пригрозил ввести вторичные санкции за торговлю с РФ не через 50 дней, а раньше, если кремль продолжит такую имитацию. Те "конспирологи", которые кричали, что Трамп согласовал эти 50 дней с "путиным" и сдаёт ему Украину, сейчас будут делать вид, что они этого не говорили.

Экстренный вылет Ермака в Анкару, явно не имел отношения к переговорам, но имеет самое прямое отношение к ситуации, в которую Нетаньяху завёл Израиль.

Ситуация выглядит так, что Израиль и РФ в сентябре на юбилейной Генассамблее ООН будут капитально бить. При этом Израиль не член Совбеза, и его в ООН не поддерживают Эритрея, КНДР, Беларусь и КНР. Даже диктаторы Венесуэлы, Кубы и Никарагуа не могут протянуть ему руку. Былая поддержка стран "Семёрки" тоже сыплется. Великобритания, Италия, Канада и Франция вместе со всей Европой осудили действия Нетаньяху в Газе, и к ним в ООН, вероятно, присоединится Япония. В правительстве Германии колеблются по историческим причинам, но это слабое утешение для Нетаньяху.

На почве израильско-сирийской войны сложилась широкая коалиция Запада и Востока, включая США, против правительства Нетаньяху, и пока Саар гостил в Киеве, от Эрдогана через "Анадолу" утекло: Аль-Шараа прислал официальное письмо с просьбой направить в Сирию турецкие войска для борьбы с террористами. Кто главный террорист в Восточном Средиземноморье, Эрдоган после падения диктатуры Асада говорит регулярно. Это точно не Курдская рабочая партия, объявившая о своём самороспуске.

Пока у Нетаньяху есть только покровительство Трампа, заявившего 25 июля: Макрон хороший парень, но его слова о признании римской провинции Палестина государством ничего не значат. По просьбе Трампа правительство Мелони также заявило, что Италия осуждает Израиль, но не до степени признания Палестины. Нетаньяху, в благодарность за это, разрешил с 25 июля всем государствам осуществлять гуманитарные бомбардировки Газы с воздуха продуктами и водой. Извращенец, как и немалая часть юристов.

У Нетаньяху есть также непубличная поддержка Москвы, которая во время его войны с Ираном, жёстко критиковала США, но избегала ругать Израиль, не в пример прошлому. Но РФ будет сложно поддерживать открыто Израиль в ООН на Генассамблее. Ещё у него есть скрытный резерв в виде экс-социалистических стран Восточной Европы, где мыслят отчасти по формуле, если СССР поддерживал Палестину, то мы должны поддерживать во всём Израиль. Во всяком случае, есть такое мнение.

Поэтому дипломатия Нетаньяху стала активно работать в этом направлении и Саар срочно вылетел в Киев окучивать Офис Зеленского. Впервые на четвёртый год после вторжения 2022 г. в Киев прибыл настоящий израильский министр, чтобы рассказать, как он поддерживает Украину и какой плохой Иран. До него приезжали только хасиды, чтобы помедитировать и погулять по Умани, а правительство Беннета волновали лишь две темы – повреждение российской ракетой памятника в Бабьем яру в марте 2022 г. и намерен ли "путин" убить Зеленского. Об этом Беннет несколько раз спросил того во время поездки в Москву. "Путин" это отрицал, но Зеленский потом постоянно говорил, что тот совершает на него по два-три покушения в неделю.

Нетаньяху одной Украиной не ограничился и Орбан запретил 25 июля въезд в Венгрию ирландской рэп-группе "Коленная чашечка" из Белфаста, которая с 2020 г. агитирует за Палестину. Запретил по формуле "за антисемитизм". Это Орбан, который в период своих активных войн с фондами Сороса мог порассуждать о вселенском заговоре евреев против Венгрии. И это те рэперы, которые открыто агитируют за выход Северной Ирландии из Великобритании, и которых за это там не запрещают и даже выдают им гранты.

Орбану за антисемитизм тут же прилетело от МУС. Там резко вспомнили, что в апреле 2025 г. он не арестовал Нетаньяху в Будапеште. МУС остаётся лишь выдать ордер на арест Орбана за то, что не арестовал Нетаньяху. Последствия визита Ермака к Эрдогану по просьбе Нетаньяху пока не проступили наружу, как в Венгрии. Но география заставляет предположить, у Ермака была и собственная тема к Эрдогану.

Келлог уехал из Киева в среду 16 июля, пробыв вместо недели три неполных дня, а 17 июля в Верховной Раде утвердили правительство Юлии Свириденко и в Верховном суде прошло очередное заседание по делу "Порошенко против Зеленского и его санкции". В суде Порошенко заявил, что Свириденко получила должность премьера в обмен на то, что утверждает: глава межведомственной комиссии Госфинмониторинга Филипп Пронин бумагу на санкции против него подавал. Но сам Пронин ещё 25 июня заявил в суде, что не подавал. Всё это явно не вселяло оптимизма в Келлога, а присутствие на заседании суда 17 июля диппредставителей 11 стран не вселяло оптимизма в Ермака.

Поэтому в Офисе быстро сообразили, что САП и НАБУ могут прийти с вопросами к Зеленскому и тот окажется под судом и следствием, как Нетаньяху. В результате появился известный закон, а Ермак полетел к Эрдогану с деликатным вопросом, пропустит ли он самолёт Зеленского в Израиль, если что. Турция – это единственный коридор из Украины во внешний мир, если Евросоюз его не пропустит. Уехать в Беларусь, как уехала за пять дней до вторжения 2022 г. жена Медведчука, находясь под следствием, уже нереально.

Что ответил Эрдоган неизвестно, но Трамп хранит удивительное молчание по поводу того, что происходит сейчас в Украине. Явно, не хочет, чтобы опять начали шуметь, как он ужасно гнобит несгибаемого Бубочку. Или не против, чтобы тот воссоединился в Израиле с тем Рабиновичем, который придумал ОПЗЖ и принял в неё Медведчука просто рядовым членом. Если это так, то взамен Нетаньяху может что-то предлагать Эрдогану, в том числе из своих контактов в Белом доме. Израильские политики любят строить замысловатые комбинации, к финалу которых и сами не могут сказать, зачем.

Их кремлёвские партнёры тоже склонны к этому, но теряют смысл комбинации уже на третьем ходу. Поэтому 25 июля потребовали собрать на 31 июля Совбез ООН из-за того, что Украина якобы уклоняется от переговоров, так как не хочет обсуждать с мединским биографию Рюрика без прекращения огня. Московиты хотят так убедить Трампа, что это не они имитаторы переговоров, а Украина. Но их не устраивает ответ, что можно обсудить биографию Рюрика, даже хана Кучума и его отношения с Ермаком, а также кто придумал россию, но только после прекращения огня.

Эрдоган, чтобы на корню пресечь эту комбинацию Москвы, оперативно предложил 25 июля Трампу, Зеленскому и "путину" встретиться в Турции, после которой сложно будет говорить, что кто-то занимается имитацией переговоров. Эрдоган хочет получить для Турции место постоянного члена в Совбезе ООН в результате его реформы осенью, и логично полагает, организация такой встречи этому поможет. Трамп де-факто подыграл Эрдогану, когда 25 июля сказал Sky news, что обсуждал возможность такой встречи ещё три месяца назад, и что она непременно состоится.

Логика событий подсказывает, она целесообразна до открытия 9 сентября Генассамблеи ООН. Но август не устроит кремлёвцев по двум причинам. Первая, они заинтересованы в том, чтобы "путин" попал на неё уже после поездки к Си Цзиньпину на рубеже августа-сентября. Вторая, в кремле предпочитают, чтобы такая встреча произошла после битвы на Генассамблее ООН. Эта встреча для них как запасной выход на случай пожара, которым можно воспользоваться только один раз. Поэтому песков полгода изрекает, – встреча "путина" с Трампом обязательно состоится, но фиг знает когда.

Эрдоган и Трамп уже через два дня после третьего раунда в Стамбуле стали толкать Москву к встрече на троих, но Зеленский мешает им делать это своими выкрутасами с НАБУ, САП и ДБР. Фактически подбрасывает Москве карту, – кто такой этот Зеленский, из-за которого в Украине протесты, какие у него полномочия, и о чём с ним вообще можно договариваться. Москва одинаково заинтересована в трёх вещах – в затягивании войны, переговоров и в как можно долгом занятии Зеленским должности президента Украины, в чём находит у него и у Нетаньяху почти полное взаимопонимание.

Разговоры, что экономика РФ вот-вот рухнет из-за ежемесячных потерь ста танков и 30 тыс. солдат, из которых треть это мобилизованные граждане Украины с оккупированных территорий и зарубежные наёмники, – явно несостоятельны. Рухнет, но не от этого, а от встречи "путина" с Трампом и его вторичными пошлинами. Желательно, чтобы Зеленский на ней присутствовал, иначе обойдутся без него.