Почему в ЕС снова рассматривают российский газ

В ЕС обсуждают вопросы возвращения поставок газа из России как часть соглашения с Украиной. Но большинство против.

Сторонники идеи говорят, что возобновление работы трубопроводов может помочь урегулировать отношения с Москвой и сократить расходы на электроэнергию.

Европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить продажу российского трубопроводного газа в ЕС как часть потенциального урегулирования войны.

Приверженцы покупки российского газа утверждают, что это снизит высокие цены на энергоносители в Европе, поощрит Москву сесть за стол переговоров и даст обеим сторонам повод для внедрения и поддержания прекращения огня.

Но выдвижение идеи возобновления поставок российского газа в Европу даже в предыдущих дискуссиях уже вызвало негативную реакцию среди ближайших союзников Украины в ЕС. Три официальных лица, проинформированных о переговорах, сказали, что эту идею поддержали некоторые немецкие и венгерские официальные лица при поддержке других столиц, видевших в ней способ снижения европейских затрат на энергоносители.

Возобновление экспорта в Европу значительно повысит доходы Москвы. До войны потоки через трубопроводы из России составляли около 40% общего объема поставок ЕС, причем Германия была крупнейшим импортером.

Идеи возобновления продаж российского газа по трубопроводам вызвало возмущение дипломатов из некоторых восточноевропейских стран, которые в течение последних трех лет работали над уменьшением количества импортируемой в блок российской энергии.

"Это безумие", – сказал один из чиновников. "Насколько мы могли быть глупы, чтобы даже думать об этом как о варианте?". (Аминь!, – ред.).

Оживление дебатов по продаже газа вызвало беспокойство у некоторых американских экспортеров СПГ, стремящихся подписать долгосрочные соглашения о поставках газа с европейскими компаниями. Они опасаются, что любое возобновление украинского транзита может сделать их продукцию неконкурентоспособной. Поэтому позиция Трампа по этой идее будет важной.

С одной стороны, Трамп потребовал "скорейшего прекращения войны", что вызвало дискуссии в западных столицах относительно элементов, необходимых для длительного соглашения с Москвой. С другой стороны, он пригрозил ЕС тарифами, если Европа не будет покупать больше сжиженного природного газа из Америки, который дороже трубопроводного газа.

Один из чиновников Европейской комиссии по вопросам энергетики Дитте Юуль Йоргенсен на этой неделе находится в США на встрече с экспортерами СПГ для переговоров, касающихся долгосрочных потенциальных поставок.

Заявленная цель ЕС – избавить энергетическую систему блока от всего российского ископаемого топлива до 2027 года. Комиссар ЕС по энергетике Дэн Йоргенсен должен представить план достижения этой цели в марте. Но затруднительное положение тяжелой промышленности ЕС увеличило потребность европейских стран в источниках более дешевой энергии. Цены на газ в Европе обычно в три-четыре раза выше, чем в США.

В 2024 году газ из России по трубам составлял около 10% от общего объема поставок, но уменьшился вдвое после того, как в январе истек транзитный контракт, позволявший поступать в ЕС через Украину.

Другая труба, поставляющая российский газ в блок, – это Турецкий поток через Турцию, который обеспечивает Венгрию примерно 7,5 миллиардами кубометров газа. Будапешт вместе с пророссийским правительством Словакии лоббировали в ЕС, чтобы надавить Украину, чтобы она возобновила транзит газа.

"В конце концов, все хотят снизить расходы на энергию", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

От себя добавлю, что все знают правильное решение энергетической проблемы Европы – атомная энергия. Но нефтегазовое лобби во всех его проявлениях слишком долго было слишком сильным.